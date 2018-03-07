Кто ответственен за войну на Донбассе и как ее закончить: Собчак дала четкие ответы

Кандидат в президенты РФ и журналист Ксения Собчак считает, что ответственность за войну на Донбассе несет российский лидер Владимир Путин, так как именно Россия начала этот конфликт против Украины. Об этом она заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Я считаю, что Россия начала эту войну там внутри Украины. Конечно же, Россия ведет гибридную войну с Украиной. Конечно, мы не признаем, что там есть солдаты, говорим, что их там нет. Это все вранье. Они там, конечно же, есть. И расследование уже не одно было проведено. Псковские десантники, о которых я все время говорю. Поэтому, конечно, для меня как для гражданина эта война есть и, конечно же, за нее несет ответственность президент РФ Владимир Путин", – заявила Собчак и добавила, что президент РФ также должен нести за это юридическую ответственность.

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Она назвала простые условия для урегулирования конфликта на востоке Украины. Журналист отметила, что нужно начать с выполнения Минских соглашений, в частности убрать войска.

"Вывести все вот эти войска, которые прикрываются то частными военными компаниями, то добровольческими силами. То еще кем-то. Просто прекратить. Вот я абсолютно убеждена в том, что сегодня мы выводим все эти гибридные войска – завтра конфликт будет исчерпан. Закончить войну – уйти. Мы бесконечно поджигаем эти события своим присутствием там. Как мы знаем, у нас есть абсолютные подтверждения исторические просто факта – до того, как Россия начала вмешиваться в дела Украины, там не было этого конфликта. Этот конфликт, на мой взгляд, был абсолютно искусственно создан после аннексии Крыма. Вот после этих событий началась вот такая новая стадия так сказать, чтобы все забыли о Крыме, о том, что произошло там. Давайте найдем еще одну болевую точку. И там будем этот тлеющий костер войны", – рассказала кандидат в президенты РФ.

Она добавила, что проблема решится в тот момент, когда Россия перестанем подогревать эти действия поставками вооружения, солдат в той или иной форме.

Ранее Ксения Собчак сделала заявление по Донбассу, сказав, что Россия должна выплатить Украине компенсацию за агрессию и вывести войска.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, войны выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

В ООН констатировали, что с апреля 2014 года по декабрь 2017 года на Донбассе погибли более 10 тысяч человек и более 24 тысяч получили ранения.