"Кто убил Павла?": Зеленский созывает силовиков по делу о смерти Шеремета

Глава государства назначил встречу на вторник, 23 июля

Фото: president.gov.ua

Раскрытие убийства журналиста Павла Шеремета бывший глава государства и правоохранительные органы называли "делом чести". Прошло три года, но вопросов остается больше, чем ответов.

Об этом президент Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook.

"23 июля прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", – говорится в сообщении украинского лидера.

"Украинское сообщество уже давно должен получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?" – добавил Зеленский.

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