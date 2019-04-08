Кубив отчитается об экономике, Рада собирается на пленарное заседание, в Ливии – война: топ-темы дня

В понедельник, 8 апреля, определились главные темы, которые получат свое развитие в течение дня

Кубив отчитается об экономике, Рада собирается на пленарное заседание, в Ливии – война: топ-темы дня 2019-04-08T11:07:00+03:00 Украина В понедельник, 8 апреля, определились главные темы, которые получат свое развитие в течение дня

В понедельник, 8 апреля, внимание украинских и зарубежных СМИ будет приковано к нескольким темам. В частности, в Украине Верховная Рада продолжит работу а в Европе будут обсуждать напряженность ситуации в трех "горячих точках".

Состоится заседание Согласительного совета Рады. На повестке дня – языковой закон, изменения в Криминальный процессуальный кодекс, экономические и административные законы.

Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и его первый заместитель Максим Нефедов на пресс-конференции отчитаются о ходе реформ и состоянии экономики.

Ситуация в Ливии накаляется – в стране двоевластие. Народная армия готовит наступление и нанесла удары по Триполи. Госсекретарь США Майк Помпео призвал к политическому урегулированию конфликта.

ЕС обсудит "горячие точки". Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза соберутся на плановое заседание в Люксембурге, где обсудят эскалацию конфликта в Ливии, ситуацию в Афганистане и Венесуэле.

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