Кучме присвоили звание почетного академика Международной академии астронавтики

Леонид Кучма заявил: считает награду признанием не его личных заслуг, а того вклада, который делает Украина в освоение космоса

Кучме присвоили звание почетного академика Международной академии астронавтики 2019-03-29T13:37:00+02:00 Украина Леонид Кучма заявил: считает награду признанием не его личных заслуг, а того вклада, который делает Украина в освоение космоса

Второму президенту Украины Леониду Кучме присвоили звание почетного академика Международной академии астронавтики. Торжественная церемония состоялась в Париже. Вместе с ним такой ранг получили Базз Олдрин, он второй человек, ступивший на поверхность Луны. А также астронавт Жюли Пеетт, которая сейчас является генерал-губернатором Канады. Сам Леонид Кучма заявил: считает награду признанием не его личных заслуг, а того вклада, который делает Украина в освоение космоса.

Напомним, президентский фонд Леонида Кучмы "Украина" отметил юбилей своей работы — вот уже 15 лет он помогает известным и начинающим художникам, изобретателям и музыкантам.

Помощь уже известным художникам и талантливой молодежи – это гуманитарное направление работы президентского фонда "Украина". И речь не только о художниках. Студентка Нежинского университета исполняет вальс Фредерика Шопена на фортепиано известной мировой марки. За этот инструмент в вузе садятся студенты и преподаватели только во время концертов или творческих конкурсов. Это подарок Фонда "Украина".

Научно-техническое направление работы Фонда– это поддержка молодых изобретателей. Стипендиаты Фонда получают первые места на мировых первенствах по математике, имеют разработки в области медицины, экологии, безопасности, энергоэффективности, авиации и даже космоса. За 15 лет работы Фонда помощь получили более 14 тысяч отдельных стипендиатов и целые коллективы, а это в том числе почти пять тысяч одаренных детей и молодых людей со всей Украины.

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