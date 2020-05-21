Куда идет имущество обанкротившихся банков: спецрепортаж "По следам потерянных вкладов. Часть вторая"

Авторы программы продолжают выяснять, что происходит в случае потери вкладчиком своих денег

Сегодня, 21 мая, в эфире телеканала "Украина" выйдет вторая часть специального репортажа-расследования "По следам потерянных вкладов".

Авторы передачи задались вопросами: что происходит с имуществом обанкротившихся банков? Какие схемы и сделки, как утверждают эксперты, вращаются вокруг выплат вкладов? И почему Фонд гарантирования вкладов возвращает вкладчикам из потерянных депозитов только по 200 000 гривен?

"Жизнь у меня, как и у всех вкладчиков, поделилась на "до" и "после". Я, как и любой другой вкладчик, даже не предполагал, что государство будет напрямую вредить своему гражданину", – говорит глава Всеукраинской ассоциации вкладчиков банков Украины Олег Дорошенко.

Эта часть программы – продолжение спецрепортажа-расследования, вышедшего в эфире телеканала "Украина" 14 мая. В первой части авторы программы, в частности, выясняли – как в Украине работает продажа долгов.

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Смотрите сенсационный репортаж-расследование "По следам потерянных вкладов. Часть вторая" сегодня, 21 мая, в 23:20, на телеканале "Украина".

Ранее "Сегодня" писали о том, сколько получили вкладчики лопнувших банков в Украине. Общая сумма денег, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), по состоянию на 1 ноября 2019 года составила 89,7 млрд гривен. Только за октябрь 2019 года вкладчикам выплатили 55 млн гривен.

По данным фонда, в Украине к ноябрю 2019 года в стадии ликвидации находились 67 банков. При этом 28 банков уже ликвидированы.

Общая сумма средств, которые аккумулированы фондом, составила 10,1 млрд гривен. Поступления от регулярного сбора за 10 месяцев достигли 3,6 млрд гривен.

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Также мы рассказывали о причине, по которой в феврале этого года украинцы начали класть на депозиты больше денег.

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