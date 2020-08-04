Можно путешествовать, но не везде: какие страны открыты для украинцев и когда разблокируют безвиз

Чтобы ЕС открыл границы для украинцев, количество активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения в Украине не должно превышать 27 человек

Несмотря на безвиз c ЕС, почти пять месяцев границы стран Европейского Союза и Шенгенской зоны закрыты для украинцев. В июле в Кабмине утверждали: нам нужно достичь среднего по ЕС показателя заболеваемости COVID-19, чтобы по биометрическому паспорту снова свободно поехать в Европу. Теперь в правительстве считают, что к активному диалогу с Брюсселем по открытию границ можно приступать не раньше сентября, ведь цифры заболеваемости коронавирусом в Украине говорят сами за себя. Но, по словам экспертов, мир не сможет вечно жить в четырех стенах и границы открывать придется. Правда, правила въезда будут куда жестче.

Ситуация в ЕС далека от идеала

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Пока ученые и медики ожидали второй волны коронавируса ближе к осени, ЕС, по словам самих европейцев, погрузился в нее уже сейчас. За последние две недели (с 20 июля по 3 августа), по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), показатель активных больных COVID-19 в странах-членах ЕС достиг 26,6 человек на 100 тыс. населения (хотя на 1 июля этот показатель был на уровне 16,3). Больше всего заражений в Люксембурге – 197,4, на втором месте Румыния – 81, на третьем Испания – 50,5 случаев.

Две недели назад резко начала ухудшаться ситуация в Бельгии. Сейчас там 47,7 случаев на 100 тыс. В провинции Антверпен даже ввели комендантский час. Выходить из дому с 23:30 до 6:00 без уважительной причины нельзя.

По словам украинки Виктории Розендал-Шестоперовой, которая уже давно живет в Бельгии, второй волны коронавируса все ждали в сентябре-октябре, когда похолодает, но все произошло намного раньше. Антверпен, Брюссель и другие большие города стали эпицентром эпидемии. Ситуация в Антверпене наихудшая по всей Бельгии.

"Но, радует, что на сегодня в Бельгии болеют преимущественно молодые, и большого количества госпитализаций, как в первую волну, нет. По комендантскому часу возникло много недоразумений. Его ввели на прошлой неделе вместе с обязательным ношением масок даже на улице. Ходить при этом можно везде. Кафе и бары переполнены людьми, магазины тоже. Но, говорят, что эффективность масок под большим вопросом, и сейчас тотальный масочный режим должен показать, насколько они эффективны. В Нидерландах, например, они обязательны далеко не везде", – рассказала сайту "Сегодня" Виктория.

В Украине многие думают, что внутри Евросоюза полная свобода передвижения. Но это не совсем так. К примеру, бельгийцы, при въезде в Латвию, должны уходить на обязательную 14-дневную обсервацию. Жители некоторых регионов Испании и Великобритании, при въезде в Бельгию, тоже должны уходить на двухнедельный карантин.

Когда разблокируют безвиз

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На данный момент, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, для украинцев открыты 38 стран (указанных ниже на инфографике "Какие страны открыты для украинцев).

/ Фото: Сегодня

Правда, многие при въезде требуют иметь при себе негативный тест на COVID-19 и страховку на случай заражения, чтобы покрыть лечение. Также стоит внимательно изучить список стран "красной" и "зеленой" зон от Минздрава Украины. К примеру, Болгария (в ЕС, но не в Шенгене, как и Хорватия, куда въезд украинцам также разрешен), которая недавно открыла украинцам свои границы, не требует при въезде ни страховки, ни негативного теста. Но в списке нашего Минздрава Болгария в "красной" зоне, поэтому по возвращению в Украину нужно уйти на обязательную 14-дневную обсервацию под контролем приложения "Дій.Вдома", или получить негативный результат ПЦР-теста.

Для большинства граждан третьих стран (кроме отдельных категорий, указанных ниже в инфографике "Какие категории граждан Украины могут ехать в ЕС"), в том числе и Украины, границы ЕС и Шенгена, к сожалению, закрыты.

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Каждые две недели официальный Брюссель пересматривает список стран, которые подпадают под критерии ЕС для возобновления путешествий. На сегодняшний день в этом перечне 11 стран: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай. Для Китая Евросоюз откроет границы только после аналогичных действий со стороны Пекина.

Инфографика: "Какие категории граждан Украины могут ехать в ЕС" / Фото: Сегодня

Ранее сайт "Сегодня" писал об этих критериях. Главные среди них три:

число новых случаев за последние 2 недели должно приближаться к среднему показателю по ЕС (на сегодня это 26,6 человек на 100 тыс. населения, в то время как в Украине – 33,02);

стабильный или убывающий тренд новых случаев заражения по сравнению с показателями предыдущих двух недель;

число тестов, отслеживание контактов инфицированных, локализация, лечение и отчетность, достоверность информации.

К выполнению Украиной именно этих трех критериев у Брюсселя больше всего вопросов. По словам экспертов, ЕС не доверяет нашей статистике и постоянно указывает на недостаточное количество проводимых тестов.

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В интервью сайту "Сегодня" вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала, что о более активном диалоге с ЕС об открытии границ для украинцев можно будет говорить с сентября.

По словам исполнительного директора "Европы без барьеров" Ирины Сушко, пока в Украине будет наблюдаться тенденция на увеличение заболевших, надеяться нам не на что.

"В то же время, мир не может существовать закрытым. Думаю, будут предложены определенные правила, появится больше фильтров и разнообразных предварительных проверок. Какие это будут меры, которые бы устроили ЕС, тяжело сказать. Но из того, что публиковалось Еврокомиссией ранее, понятно, что это будет определенный набор медицинских и безопасностных мероприятий контроля. Сейчас ЕС будет всячески заинтересован активно себя продвигать именно по линии сезонной трудовой миграции. Ведь колоссального запроса на туризм со стороны Украины нет. Хоть украинцы и путешествуют в ЕС по безвизу, мы знаем данные и они не значительны, чтобы говорить, что ЕС живет за счет украинского туризма", – сказала сайту "Сегодня" Ирина Сушко.

Напомним, ранее в интервью сайту "Сегодня" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, когда Евросоюз может открыть свои границы для украинцев:

Дмитрий Кулеба Видео: Сегодня

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