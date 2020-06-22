Куда можно поехать за границу и какие условия: Кулеба представил онлайн-карту

После того, как Украина запустила авиасообщение, украинцам презентовали и онлайн-карту, чтобы можно было легче планировать свои путешествия: человек сможет четко понимать – куда он может вылететь и какие условия в принимающей стране. Об этом рассказал во время презентации интерактивной карты министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Это карта для людей. Правительства стран мира вводят ограничения на передвижение из-за пандемии COVID-19. Правила въезда и транзита постоянно обновляются. Как разобраться, куда можно ехать, а куда – нет? Наша новая карта позволит гражданам Украины избежать путаницы", – сказал он на брифинге.

Интерактивная карта отображает режимы въезда и транзита во всех странах мира на основе оперативной и проверенной информации Министерства иностранных дел Украины и зарубежных дипломатических учреждений. Данные карты регулярно обновляются. Три слоя информации позволяют проверить, можно ли въехать в страну или проехать через нее транзитом и при каких условиях.

"Честно признаюсь, эта карта облегчает жизнь и мне как министру иностранных дел. Меня часто спрашивают в интервью и частных беседах, куда могут поехать за границу украинцы. Теперь у меня под рукой есть полноценная ответ на этот вопрос. Каждый гражданин теперь имеет доступ к актуальной информации об ограничении передвижения и сообщениях в других странах в любое время суток прямо на экране своего компьютера или смартфона", – отметил министр.

В карту можно зайти здесь. Выбираем любую страну и там выскакивает информация, кому и на каких условиях можно въезжать в страну или проезжать транзитом, а также контакты украинских дипломатических учреждений.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях стало известно, что украинский перевозчик отменяет международные авиарейсы. В МАУ отметили, что будут постепенно восстанавливать маршрутную сеть, начиная с направлений с мощным туристическим и экономическим потенциалом.

В свою очередь Польша запретила авиарейсы из Украины. Запрет распространяется на рейсы из всех стран за исключением членов ЕС, Швейцарии, Норвегии, Исландии. Отдельно указано, что также запрещены рейсы из Великобритании и входящих в ЕС Швеции и Португалии.

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