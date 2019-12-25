Куда поехать на Новый год в Украине: праздничные программы в городах

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В регионах Украины уже полных ходом идут приготовления к встрече Нового года. Каждый город хочет удивить как жителей, так и гостей и готовит свою изюминку празднования. Как будут встречать Новый год в украинских городах, выяснили журналисты "Сегодня".

Днепр

В каждом из районов города откроют елки и организуют ярмарки. Однако главные мероприятия пройдут на площади Героев Майдана. На концерте перед днепрянами выступит симфонический оркестр, диджей, кавер-группа, артисты огненного, водного и LED-шоу.

Большую ярмарку открыли с 21 декабря на Европейской площади. До 7 января там будут работать фотозоны и точки по продаже различных угощений.

Харьков

/ Фото: Укринформ

В пресс-службе мэрии рассказали, что елку в парке Горького откроют 25 декабря. Кстати, главная елка на площади Свободы украшена необычными гирляндами, запрограммированными на анимацию, изображающую Деда Мороза, серпантином и другими украшениями.

В новогоднюю ночь гостей парка ждет развлекательная программа "Встреча Нового года 2020". Она начнется в 12:00 31 декабря и продлится до 4:00.

Также празднования запланированы на площади Свободы. Мероприятия пройдут 31 декабря с 23:00 до 3:00 1 января. Ровно в 00:00 31 декабря небо озарит праздничный фейерверк.

Львов

В новогоднюю ночь 31 декабря в 22:30 львовян и гостей города приглашают на праздничный концерт, который состоится перед Львовским национальным театром оперы и балета им. Соломии Крушельницкой.

фото: Руслан Литвин

Рождественская ярмарка традиционно расположена на проспекте Свободы и на площади Рынок, свое начало она берет от главной елки города. Там можно насладиться галицкими пончиками, овощами гриль, варениками, согреться глинтвейном, медовухой или львовским кофе. В рабочие дни ярмарка открыта с 12:00 до 2:00, а в выходные – с 11:00 до 23:00.

Любители активного отдыха могут покататься на коньках на большом катке под открытым небом до 22:00.

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Черновцы

/ Фото: Украинская правда

На Соборной площади уже открыли главную елку города, сказочный домик и рождественскую ярмарку. Также на Центральной площади разместили рождественскую шопку.

1 января на Соборной площади покажут развлекательную программу "Елочное сияние". Праздничные мероприятия в городе будут продолжаться вплоть до праздника Крещения Господня 19 января.

Одесса

Встреча 2020 года пройдет у сцены на Думской площади, где ежегодно в ночь с 31 декабря на 1 января проводят праздничный концерт и салют.

/ Фото: odessa.online

31 декабря гостей ожидают: концертная программа, лайт-шоу, конкурсы и розыгрыш подарков. На здании мэрии сделают видеопроекцию. Музыкальными гостями новогодней ночи станут группы "Леприконсы" и "НеАнгелы".

1 января в 16:00 на этой же сцене начнется детская программа с викторинами и конкурсами. Будут выступать участники проекта "Голос. Дети" и шоу "Фиксики".

В Летнем театре Городского сада 25 декабря пройдет международный фестиваль "Европейское Рождество", а 7 января на Дерибасовской устроят рождественский вертеп с животными.

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Запорожье

Желающих встретить Новый год на площади Фестивальной ждет развлекательная программа.

"Праздник начнется в 23:00, – говорит начальник городского управления культуры Ирина Черныш. – Запорожцев ждет битва лучших диджеев города, конкурсы, игры. Ровно в полночь будет праздничный салют, и с поздравлением с экранов обратятся руководители города – известные запорожцы".

В каждом районе Запорожья будут организованы детские новогодние городки, где проведут концертно-развлекательную программу. Также мероприятия пройдут во Дворцах культуры, театрах и библиотеках города.

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Херсон

На площади Свободы открыли рождественский вертеп. Встречать Новый год местные жители будут также здесь, возле главной елки города. Мероприятия начнутся с 10:00.

Сумы

Встреча Нового, 2020 года начнется на площади Независимости в 24:00 выступлениями местных исполнителей, а завершится в 3:00 утра. Там же находится каток.

Также на Театральной площади, площади Независимости и в детском парке "Сказка" с 11:00 до 22:00 будут работать аттракционы.

Чернигов

Фото: Область.онлайн

В Чернигове до 13 января будут проходить праздничные мероприятия к Нового году и Рождеству. На Красной площади уже работает сказочный городок, где расположена и главная елка города. На площади разместят ледовый каток, детские площадки, фуд-зону, фотозону, также там пройдут концертные программы и фестивали.

Полтава

Главная елка размещена на Театральной площади, там же состоятся и все праздничные мероприятия.

Программа "Праздник новогодней ночи" будет проходить с 23:00 31 декабря по 04:00 1 января. Также в 00:30 начнется праздничная шоу-программа "Встреча Нового года" на ул. А. Кукобы и Б. Хмельницкого.

После Нового года на главной площади будут театрализованные постановки и фестивали.

Винница

/ Фото: depo.ua

На майдане Незалежности уже работает резиденция Святого Николая. Также с 19 декабря на площади проходят концерты винницких музыкальных групп, постановки театров и школ искусств. На Европейской площади откроют новогоднюю почту и ярмарку.

В парке Горького в новогоднюю ночь будет концерт, а с 02:00 до 05:00 пройдет дискотека возле главной елки.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснил, как отдохнуть в разных городах Украины и сколько это будет стоить. В качестве отправной точки был выбран город Киев.

Кроме этого, мы рассказывали, как выглядят новогодние елки в украинских городах.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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