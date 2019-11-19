Кулеба анонсировал создание нацстратегии онлайн-безопасности для детей

В Украине каждый пятый ребенок пострадал от сексуального насилия

/ Фото: Сегодня

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявил о планах создания национальной стратегии онлайн-безопасности для детей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

По словам Кулебы, в Украине каждый пятый ребенок пострадал от сексуального насилия. При этом дети не знают, куда обращаться за помощью, часто они молчат о преступлении, и насилие продолжается.

"В современном мире одной из опасностей является сексуальное насилие онлайн. Недавно вместе с Международным союзом электросвязи мы провели исследование, в котором приняли участие более пять тысяч детей и более пяти с половиной тысяч родителей. По его результатам, 30% опрошенных детей соглашались встретиться с человеком, с которым они познакомились онлайн. 85% родителей отмечают, что не знают, куда обращаться в случае проблемы онлайн. Сейчас мы работаем над национальной стратегией онлайн-безопасности детей", – рассказал уполномоченный по правам ребенка

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Кулеба отметил важность откровенных разговоров с детьми, в том числе о рисках общения в Интернете, и выстраивания доверительных отношений.

Напомним, что ранее жуткий инцидент произошел в Киевском районе Одессы 18 октября. Как выяснилось, 5 августа мужчина познакомился в Instagram с несовершеннолетней, с которой в дальнейшем поддерживал дружеские отношения с помощью SMS-переписки и видеообщения. Вечером 17 октября он вместе с несколькими знакомыми приехал на автомобиле ВАЗ-2101 в Беляевку, где встретил девочку и ее подругу. Мужчины предложили несовершеннолетним поехать в Одессу. Вместе они приехали в дом, в котором и изнасиловали девочек.

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Через некоторое время четверо мужчин в возрасте от 19 до 29 лет были задержаны и арестованы.

Кроме того, на днях полиция Киевской области задержала педофила из города Обухов, который подозревается в развращении несовершеннолетней девочки. Злоумышленником оказался 35-летний житель города Украинка.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины отменила закон о химической кастрации педофилов.

Отметим, что этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации – Ред.) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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