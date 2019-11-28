Кулеба выложил фото из больницы и рассказал о своем состоянии

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После страшного ДТП, в котором пострадал Николай Кулеба, уполномоченный президента Украины по правам детей, и его двое сыновей, а также водитель микроавтобуса Volkswagen, пострадавший чиновник написал о своем самочувствии и выложил в Facebook фотографию из больничной палаты.

"С момента страшного ДТП прошло четыре дня! Это были невероятно тяжелые дни, как морально, так и физически. С верой в Бога надеюсь, что все в итоге будет хорошо", – рассказал он.

По словам Кулебы, "с самого начала" он "спрашивал и переживал о состоянии водителя другого автомобиля.

"Благодарю своим родственникам и друзьям, которые помогают. Водитель другой машины, Вадим, уже дома, и сегодня посетил меня в больнице, чтобы узнать о моем состоянии и о состоянии моих детей! Говорит, что чувствует себя хорош и готов вернуться к работе", – отметил чиновник.

Он еще раз поблагодарил всех "за поддержку и молитву", добавив, что "это всем нам сейчас очень необходимо".

Напомним, в результате аварии омбудсмен Кулеба получил закрытую черепно-мозговую травму, травмы брюшной полости, ушиб грудной клетки. Оба сына Кулебы (2000 и 2009 года рождения) получили закрытую черепно-мозговую травму. У старшего сына также ушиб головного мозга, а у младшего – перелом тазовой кости, травмы брюшной полости. Водитель автомобиля Volkswagen, с которым столкнулась Toyota Кулебы, был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной лобной области головы, сотрясением головного мозга и травмами брюшной полости.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы в зависимости от тяжести последствий ДТП. При этом советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко ранее сообщил, что Кулеба является виновником аварии.

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