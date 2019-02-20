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"Культура" на экспорт: какие ценности пытаются вывезти из Украины

Сегодня, 07:00

За прошлый год стали на 25% чаще вывозить из страны культурные ценности

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
"Культура" на экспорт: какие ценности пытаются вывезти из Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aad/dac/5c6aaddac725b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aad/dac/5c6aaddac725b.png Украина За прошлый год стали на 25% чаще вывозить из страны культурные ценности

В Украине возросло число случаев, когда предприимчивые граждане пытаются заработать на продаже за границу древних ценностей. За последние три года в сводках правоохранителей такие преступления мелькают все чаще и чаще, дотягивая до сотни в год. Параллельно за прошлый год на 25% стало больше попыток вывоза культурных ценностей из Украины. По словам таможенников, некоторые из партий украшений, монет и прочего часто оцениваются не меньше чем в 100—130 тыс. грн. "Сегодня" выяснила, какие артефакты чаще всего вывозятся из Украины. 

Один из последних случаев недавно произошел в Черкасской области, которую эксперты называют "житницей древностей", — на ее территории немало курганов и могильников скифов, и многие из них неисследованы. Как рассказала "Сегодня" спикер черкасской облпрокуратуры Светлана Андрейченко, 44-летний мужчина попытался тайно переправить через госграницу 75 предметов старины из железа и бронзы, которые он выкопал на территории Смелянского и Каменского районов области. В СБУ добавили, что эксперты уже изучили находки и пришли к выводу: застежки для одежды, украшения и монеты относятся к временам скифской (VIII—IV вв. до н.э.) и черняховской культур (II—IV вв. н. э.), поэтому имеют историческую ценность. Несмотря на ценность груза, мужчина надеялся вывезти артефакты самым простым способом... просто передать бандероль маршруткой. Не удалось — его разоблачили и предъявили подозрение в  контрабанде. Теперь ему грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. 

Таможенники говорят, что в конце прошлого и в самом начале нынешнего года были разоблачены не менее громкие попытки контрабанды. На пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) один из водителей пытался вывезти в Россию библейский трехтомник 1904 года издания, а в конце 2018-го один из авиапассажиров пытался вывезти из Украины в Германию 26 монет, которые были отчеканены в 1750 и 1800 годах. Кстати, это уже не первый случай, когда ценности из Украины пытались перевезти в Германию. Например, в Институте археологии НАН Украины нам сообщили, что на одном из немецких частных аукционов засветились вещи, принадлежащие дружине киевского князя Владимира. 

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Нечасто, но случается, что таможенники ошибаются в своих предположениях о том, что конкретный предмет с признаками старины имеет культурную либо историческую ценность. Доказательство тому — случай, произошедший на таможенном посту "Новые Ярыловичи" в Черниговской области. В авто, которое направлялось в Россию, таможенники обнаружили книгу классика американской литературы Джона Стейнбека "Гроздья гнева", изданную в 1940 году. С помощью специалистов Черниговской научной библиотеки была проведена экспертиза, которая показала, что культурной ценности книга не имеет, и ее максимальная стоимость — 20 грн. В итоге Новозаводской суд Чернигова, несмотря на требования таможенников привлечь владельца книги к ответственности, признал мужчину невиновным и распорядился, чтобы книгу ему вернули. Также в этом суде слушалось дело о том, как таможенники выявили у одной из женщин, следовавшей в Россию, патефон выпуска 1937—1938 годов. После проведенной экспертизы выяснилось, что этот аппарат не имеет ни культурной, ни исторической ценности. Судья распорядился вернуть его владелице. А вот самовар, который она везла вместе с патефоном, у нее по решению суда изъяли. Согласно данным Черниговского областного исторического музея, он представлял историческую ценность. Самовар был конфискован в пользу государства.   

Иконы. Один из самых популярных видов "культурной" контрабанды. Фото: А. Яремчук

Ранее сообщалось, что полиция задержала львовянина, у которого было изъято более 100 кг янтаряТакже мы писали, что на Волыни изъяли янтаря на четыреста тысяч. Более шестидесяти килограммов камня-сырца нашли  в одном из подпольных цехов.

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Тег контрабанда, старина, артефакты, культурные ценности

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АВТОР:

Игорь Серов

Источник:

Сегодня

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