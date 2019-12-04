Культуролог и советник министра: что известно о новом главе Института нацпамяти Дробовиче

Антон Дробович. Фото: facebook.com/anton.drobovych

Назначенный вместо Вятровича в Институт национальной памяти Антон Дробович имеет серьезные познания в сфере культурологии и философии, преподает в институте и до последнего времени работал в Институте общественно-экономических исследований.

Образование

Закончил Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова: магистр философии, кандидат философских наук, магистр правоведения. Также выпускник программы "Ценности и общество" The AspenInstitute Kyiv.

В 2014 году защитил кандидатскую диссертацию по философии, имеет более 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии, соавтор учебно-методических пособий и программ, а также ряда экспертных материалов на тему социального развития, образования и культуры в ведущих украинских СМИ.

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В 2011-2012 годах работал журналистом и руководителем аналитического отдела независимого информационного агентства, которое занималось освещением вопросам образования, науки и молодежной политики.

Преподает, эксперт културологии и работал в госораганх

Дробович является экспертом в сфере образования и культуры, исследователь мифологии и современных коммуникаций, арт-критик, член правления Молодежной ассоциации религиоведов. Работает доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова (там же и преподает на кафедре культурологии) и экспертом Института общественно-экономических исследований. Лауреат ІV искусствоведческого конкурса Stedley Art Foundation.

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Так, например, Институте общественно-экономических исследований работал над исследованиями в таких направлениях: реализация государственной политики, нормативно-правовое обеспечение реформ в сфере образования и культуры; эффективное управление и "умные инвестиции" в государственные учреждения культуры; формальное и неформальное образование взрослых; стратегирование и коммуникации в образовании и культуре.

Новый глава Института нацпамяти имеет успешный опыт работы в органах государственной власти, государственных учреждениях культуры и образования, в том числе в должности советника министра образования и науки Украины, руководителя службы стратегии музейного планирования и развития "Мистецького арсенала".

Как сообщали новости "Сегодня", 18 сентября Владимир Вятрович был уволен с поста главы Института нацпамяти. На данной должности чиновник проработал пять с половиной лет. Сам он отмеалл, что за 5,5 лет ему удалось достичь большинства амбициозных целей и перечислил их. Он также получил заверения от премьер-министра, что Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, и будут продолжены формат и направления работы.

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