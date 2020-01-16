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Купание на Крещение грехи не смывает: ПЦУ объяснила традицию

16 января, 20:55

Освященная вода - не волшебная

Где купаться на Крещение в Киеве

Где купаться на Крещение в Киеве / Фото: Depositphotos

В течение последних лет 19 января на Крещение в Украине в водоемах устраиваются массовые ныряния и купания с целью "смыть грехи" в освященной воде.

Однако в ПЦУ предостерегли от таких действий в сообщении в Facebook.

"Омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов Никакого церковного предписания для совершения такого действия нет и, как утверждают исследователи, у украинского народа оно не имело распространения", – говорится в сообщении.

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Мол, очень важно понимать суть христианского праздника и не путать его с модой, традициями, народными верованиями, тем более – с предрассудками или суеверием.

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Фото из открытых источников (иллюстрация)

"Освященная вода – не волшебная, но имеет благодатные (прежде всего, для духа человека) свойства для тех, кто ее с верой принимает. Погружение в прорубь никогда не заменит Таинства Исповеди и Причастия. Вода не смывает грехи, потому что грех – это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души. И чтобы исцелиться от нее, нужно ее сначала выявить, от всей души покаяться и измениться с помощью Божьей", – отметили в ПЦУ.

Также церковники рассказали несколько практических советов о ритуалах на Крещение.

"Нет нужды просить священника "побрызгать больше", ведь нет понятия "разбавленной святости". Нет необходимости запасаться водой в крупнейших бидонах или канистрах – ведь тот, кто принесет на освящение даже самую большую банку, но вместе с темными помыслами и пустым сердцем, не получит "большей святости". Не от количества воды зависит святость и степень полученных даров Божественной благодати, а от того, как вы приближаетесь к Господу, от вашего образа жизни, ваших изменений в душе, веры, ваших дел. И наконец: Церковь не запрещает нырять в зимнюю воду, это право и выбор для каждого. Главное – не превращать такое купание на некий магический ритуал, повод к пьянству, гордости или осуждения ближнего – например, того, кто все же решил окунуться в прорубь, чтобы испытать свое тело", – резюмируют в сообщении в социальной сети.

Напомним, что ранее мы писали о том, кому нельзя купаться на Крещение.

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вода Крещение прорубь святая вода ПЦУ

Источник: Сегодня

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