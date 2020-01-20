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Купания предателей в Крыму: главаря "ДНР" заметили в Ялте (фото)

20 января, 10:43

Пушилин вместе с Константиновым и другими предателями искупались в море

Пушилин справа. Фото: twitter.com/KrimRt

Пушилин справа. Фото: twitter.com/KrimRt

Главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина заметили в оккупированном Крыму, где он участвовал в крещенских купаниях в Ялте. Об этом пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

Отмечается, что вместе с гостем из "ДНР" были еще пару предателей Украины и пособников оккупантов.

"Массовая попытка очищения от скверны сегодня была зафиксирована в Ялте. Возглавил процесс "спикер" Константинов, участие принимали глава "ДНР" Пушилин, "депутат" Госдумы РФ от Крыма Козенко, бизнес-партнер Константинова и "депутат крымского парламента" Янаки. Пловцов благословил Белавенцев", – пишет блогер.

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А тем временем крещение отметили и в свободной Украине. Так, например, в Киеве самые массовые купания были в Гидропарке. Новости "Сегодня" узнавали, как киевляне жульничали и окунались в воду.

Крещение на Гидропарке

Также мы показывали фото и видео, как прошли полуночные купания в Днепре. В день Крещения Господня самые первые купальщики окунулись в реку ровно в полночь. Корреспонденты сайта "Сегодня" побывали на одном из самых популярных мест для крещенского купания в столице – на Оболонской набережной. В 23:50 субботы, 18 января, сюда начали приходить десятки человек, чтобы окунуться в Днепр в первые же минуты 19 января.

Все подробности в спецтеме Крещение

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Крым Крещение константинов купания Денис Пушилин

Источник: Сегодня

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