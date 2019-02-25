Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,6
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Купил цветы — плати штраф: кого будут наказывать за уничтожение краснокнижных первоцветов

Сегодня, 07:00

Попасть под суд можно не только за продажу, но и за покупку первоцветов

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня
Купил цветы — плати штраф: кого будут наказывать за уничтожение краснокнижных первоцветов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e8f/3b6/5c6e8f3b6ca96.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e8f/3b6/5c6e8f3b6ca96.jpg Украина Попасть под суд можно не только за продажу, но и за покупку первоцветов

Уже через несколько дней на всех рынках, остановках, переходах и трассах страны снова начнут продавать краснокнижные подснежники, пролески и другие цветы к 8 Марта. Уже сейчас в Минэкологии напомнили, что сбор и продажа таких растений карается штрафами — от 510 до 3655 грн. Но, как выяснила "Сегодня", у нас наказывают не только продавцов, но и покупателей первоцветов. 

По данным Минэкологии, за каждый сезон из-за нелегального сбора в Украине уничтожается около 20 млн подснежников, пролесков и других сортов первоцветов. 

"Кроме того, за один экземпляр незаконно добытого растения предусмотрена соответствующая компенсация за ее уничтожение: подснежники — от 49 до 62 гривен, черемша (лук медвежий) — 62 грн, шафраны (крокусы), сон-трава — от 37 до 62 грн в зависимости от вида", — сообщили в Минэкологии.

А согласно реестру судебных решений, украинские суды за последний год вынесли около 200 "цветочных" приговоров, где в том числе фигурируют и любители покупать первые весенние букеты. Как правило, это классифицируется как административное нарушение закона. Например, в едином госреестре судебных решений мы нашли постановление Овручского суда Житомирской области, в котором сообщается, что судья принял решение наказать местного жителя, ехавшего вдоль трассы на велосипеде и купившего у незнакомой женщины букет подснежников. В виде наказания было выбрано устное предупреждение. А судья Рубежнянского горсуда Луганской области после рассмотрения дела о продаже дачником выращенных на собственном участке подснежников постановил также его наказать устным предупреждением. Но вещдок — 15 подснежников — постановила вернуть владельцу. Но все же большая часть приговоров касается именно продажи запрещенных букетов, а их фигуранты, как правило, отделываются штрафами.

Также чиновники напоминают, что каждый, кто заметил нелегальную торговлю подснежниками, может позвонить в полицию, которая обязана по приезде составить на нарушителя админпротокол. 

Менять законы пока не планируют

В природоохранном комитете Верховной Рады нам рассказали, что на повестке дня пока нет законопроектов об урегулировании вопроса с продажей первоцветов.

"Корректировать законодательство так, чтобы оно устраивало дачников, выращивающих первоцветы на продажу, нет намерений. Также нет оснований исключать из Красной книги первоцветы из-за их малочисленности", — сказал нам секретарь комитета Остап Еднак.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области объявили охоту на торговцев подснежниками. Двоих местных жителей уже наказали: за уничтоженные краснокнижные цветы они должны заплатить по 4 тысячи гривен за каждый.

Отметим, что первоцветы принадлежат к редким и исчезающим видам растений, большинство из которых (шафран, крокусы, подснежники, белоцвет, сон-трава, черемша) занесены в Красную Книгу Украины. В результате срыва этих растений нарушается корневая система поляны первоцветов, а также не созревают семена.

Также мы писали о том, что в Мелитополе местные жители зафиксировали необычное природное явление: в начале февраля в городе начали цвести подснежники.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег штрафы, цветы, цветы на 8 Марта, подснежники, первоцветы

Вы сейчас просматриваете новость " Купил цветы — плати штраф: кого будут наказывать за уничтожение краснокнижных первоцветов". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Игорь Серов

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Райская весна в Киеве: в ботсаду зацвели азалии и камалии

19 февраля, 17:42

Полюбоваться удивительными цветами можно в огромной оранжерее

Под Запорожьем посреди зимы зацвели одуванчики

17 февраля, 04:19

Под Запорожьем в середине февраля неожиданно зацвели одуванчики

В Мелитополе посреди зимы расцвели подснежники

6 февраля, 11:57

Местные жители сделали фото природной аномалии

В Днепре посреди зимы распустились африканские цветы

5 февраля, 17:41

Тысячи азалий и гипеаструмов распустились, несмотря на зимнее время

Почему дочь Владимира Кличко не живет с мамой?

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Похожи? На "Голос країни" пришла девушка-двойник Тины Кароль

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

Полезно знать: МАУ ввела новшество для пассажиров с ручной кладью

Кто он: самый женственный знак Зодиака

Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот

На 37-м году жизни умер бывший полузащитник "Динамо"

Как Тодуров и Ко сколотили состояние, обманывая пациентов - СМИ

Шарм-эль-Шейх обнесут шестиметровой стеной
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

Вчера, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Без российских наблюдателей: как Киев "отцеплял московский вагон" на выборах

Вчера, 07:51

Украина, не пустив на выборы российских наблюдателей, вызвала критику ОБСЕ и понимание международного сообщества

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

Вчера, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

23 февраля, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю

23 февраля, 07:25

В понедельник, 25 февраля снега и дождя не ожидается. С запада надвигается очередное потепление

Петросяна обсмеяли из-за выхода в свет со своей любовницей

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном