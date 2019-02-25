Купил цветы — плати штраф: кого будут наказывать за уничтожение краснокнижных первоцветов

Попасть под суд можно не только за продажу, но и за покупку первоцветов

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Купил цветы — плати штраф: кого будут наказывать за уничтожение краснокнижных первоцветов Игорь Серов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e8f/3b6/5c6e8f3b6ca96.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e8f/3b6/5c6e8f3b6ca96.jpg 2019-02-25T07:00:00+02:00 Украина Попасть под суд можно не только за продажу, но и за покупку первоцветов

Уже через несколько дней на всех рынках, остановках, переходах и трассах страны снова начнут продавать краснокнижные подснежники, пролески и другие цветы к 8 Марта. Уже сейчас в Минэкологии напомнили, что сбор и продажа таких растений карается штрафами — от 510 до 3655 грн. Но, как выяснила "Сегодня", у нас наказывают не только продавцов, но и покупателей первоцветов.

По данным Минэкологии, за каждый сезон из-за нелегального сбора в Украине уничтожается около 20 млн подснежников, пролесков и других сортов первоцветов.

"Кроме того, за один экземпляр незаконно добытого растения предусмотрена соответствующая компенсация за ее уничтожение: подснежники — от 49 до 62 гривен, черемша (лук медвежий) — 62 грн, шафраны (крокусы), сон-трава — от 37 до 62 грн в зависимости от вида", — сообщили в Минэкологии.

А согласно реестру судебных решений, украинские суды за последний год вынесли около 200 "цветочных" приговоров, где в том числе фигурируют и любители покупать первые весенние букеты. Как правило, это классифицируется как административное нарушение закона. Например, в едином госреестре судебных решений мы нашли постановление Овручского суда Житомирской области, в котором сообщается, что судья принял решение наказать местного жителя, ехавшего вдоль трассы на велосипеде и купившего у незнакомой женщины букет подснежников. В виде наказания было выбрано устное предупреждение. А судья Рубежнянского горсуда Луганской области после рассмотрения дела о продаже дачником выращенных на собственном участке подснежников постановил также его наказать устным предупреждением. Но вещдок — 15 подснежников — постановила вернуть владельцу. Но все же большая часть приговоров касается именно продажи запрещенных букетов, а их фигуранты, как правило, отделываются штрафами.

Также чиновники напоминают, что каждый, кто заметил нелегальную торговлю подснежниками, может позвонить в полицию, которая обязана по приезде составить на нарушителя админпротокол.

Менять законы пока не планируют

В природоохранном комитете Верховной Рады нам рассказали, что на повестке дня пока нет законопроектов об урегулировании вопроса с продажей первоцветов.

"Корректировать законодательство так, чтобы оно устраивало дачников, выращивающих первоцветы на продажу, нет намерений. Также нет оснований исключать из Красной книги первоцветы из-за их малочисленности", — сказал нам секретарь комитета Остап Еднак.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области объявили охоту на торговцев подснежниками. Двоих местных жителей уже наказали: за уничтоженные краснокнижные цветы они должны заплатить по 4 тысячи гривен за каждый.

Отметим, что первоцветы принадлежат к редким и исчезающим видам растений, большинство из которых (шафран, крокусы, подснежники, белоцвет, сон-трава, черемша) занесены в Красную Книгу Украины. В результате срыва этих растений нарушается корневая система поляны первоцветов, а также не созревают семена.

Также мы писали о том, что в Мелитополе местные жители зафиксировали необычное природное явление: в начале февраля в городе начали цвести подснежники.

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АВТОР: Игорь Серов Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.