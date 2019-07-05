Купить мед с пользой и без риска: предпочтения потребителей и тенденции на рынке Интернет-торговли медом

4 июля в пресс-центре "Сегодня" состоялось видео-интервью с участием экспертов:

Валерий Викторович Курейко, представитель ТМ "Знатний Мед", пчеловод с 30-летним опытом, эксперт медового рынка.

Руслана Плис, консультант Интернет-магазина "Знатний Мед", медовый сомелье, эксперт.

В ходе интервью, эксперты озвучили итоги опроса потребителей, а также назвали тенденции в сфере Интернет-торговли медом и продуктами пчеловодства. Также были названы розничные цены на мед на внутреннем рынке Украины. Слушатели узнали, какие виды меда относятся к весенним, а какие – к летним, какой мед пользуется самым большим спросом, что такое апидомик, в чем польза забруса и многое другое. Публикуем ответы экспертов на самые интересные вопросы.

- Где дешевле купить мед?

- Р.Плис: Если говорить о розничных ценах на мед, то они отличаются, в зависимости от канала продаж. Существует три основных канала – рынки (базары), магазины (в т.ч. супермаркеты) и Интернет (специализированные Интернет-магазины и маркет-плейсы). На базарах цена формируется с одной стороны продавцами-однодневками (появляются на неделю-две и продают мед по заниженным ценам), а с другой стороны – на цену сильно влияют перекупщики (торгуют постоянно, их цены обычно завышенные). Производителю (пчеловоду) – некогда стоять на базаре, ведь с марта по октябрь идет активная работа на пасеке – грамотная работа по развитию пчелиных семей позволяет собрать больше меда, пыльцы, прополиса, забруса и т.д. Если недосмотреть – пчелы могут роиться, или же семьи подойдут к медосбору недостаточно сильными. По завершению активного пчеловодческого сезона (с октября по март), у пчеловодов тоже много работы – надо подготовить ульи, рамки, закупить вощину, делать проверки во время зимовки пчел, потом идут различные мероприятия по выходу пчел из зимовки и т.д. Поэтому на рынках настоящих пчеловодов встретить можно очень редко. Не удивительно, что именно базары удерживают печальное лидерство по количеству фальсификата – особенно в июле-августе , когда под видом жидкого свежего меда, тут пытаются сбыть некачественную или некондиционную продукцию. Что касается розничных магазинов, то цены здесь тоже довольно высокие, но в отличие от базара фасовка мелкая (обычно стеклянные баночки объемом 150-350 мл). Одна баночка стоит вроде немного, но советую обращать внимание на стоимость меда "за килограмм" (на ценнике она тоже указана), и тогда сравнение будет более объективным. И не забывайте, что "магазинный" мед подвергается пастеризации, то есть он проходит термообработку. В Интернете на сегодняшний день цены на мед могут быть разными – все зависит от того, кто продавец. Если это производитель (пасека), то стоимость обычно ниже, если поставщик (перепродавец) – стоимости будут выше, ведь в цену заложен еще и заработок посредника. Хотя некоторые пасеки держат высокие розничные цены, т.к. для них розничный потребитель не на первом месте – они сдают мед оптом, а что осталось – пускают в розницу. Для ТМ Знатний Мед, в приоритете розничный покупатель, поэтому цены держатся оптимальные, кроме того, проводятся сезонные распродажи, акции, есть специальные предложения и т.д. У покупателя больше возможностей сэкономить, и при этом приобрести натуральные продукты напрямую от производителя, без посредников. Но в целом, цены в Интернете ниже, чем на рынке и в магазинах. Из видов продукции, самые высокие цены на медовые пасты и смеси, а также на такие продукты пчеловодства как перга и прополис. А мед можно найти по доступной цене. По объему тары – в Интернете представлена как мелкая (200-500 мл), так и более крупная фасовка (1 литр, 3 литра). Другое дело, что во многих интернет-магазинах к меду относятся как к "сезонному" товару, и вне активного сезона продукции может просто не быть в наличии. В Интернет-магазине "Знатный Мед" стараемся поддерживать ассортимент меда круглый год, при этом есть мед в разной фасовке (стекло, пластиковые ведерки) и разного объема (от 100 мл до 5 литров). Но самой популярной фасовкой является 1 л и 3 л, такой объем покупают чаще всего. Кроме того, в нашем интернет-магазине есть продукты пчеловодства (забрус, подмор, прополис, пыльца , воск) – это удобно, т.к. можно купить все в одном месте. А в лечебно-профилактических целях люди часто берут наборы (например, мед+пыльца, или забрус+мед).

- Какие виды меда относят к весенним, а какие – к летним?

- В.Курейко: К весенним относятся: майский, белая, желтая акация, малина, сады, рапсовый (единственный вид из весенних медов, который быстро кристаллизуется). Остальные весенние меда кристаллизуются медленно (в период от 3 до 6 и более месяцев). Весенние виды меда на протяжении года пользуются большим спросом, их обычно немного, и поэтому цена довольно высокая. Летние меда – это разнотравье (луговое, полевое, лесное), мед из цветов липы, а также подсолнечниковый, гречишный. Все они, кроме липового, кристаллизуются обычно за 2-3 месяца. Летние меда характеризуется более доступной ценой и их условно много – до 80% рынка меда. В свою очередь, среди летних медов львиную долю занимает подсолнечниковый, а остальные виды (в большинстве своем – разнотравье) – до 20-30%.

- Можно ли в июле купить мед прошлого урожая и стоит ли это делать?

- В.Курейко: Если у пчеловода осталось какое-то количество меда прошлого урожая, то обычно он продается по минимальной цене, поэтому для желающих конечно есть смысл приобрести такой мед и сэкономить. Кристаллизованный мед при правильном хранении сохраняет все свои полезные свойства минимум 3 года.

- Какой мед можно назвать натуральным, экологичным продуктом?

- Р.Плис: Натуральный мед, на мой взгляд, это продукт, который должен соответствовать нескольким критериям.

Во-первых, он создан на 100% пчелами и на 100% из нектара цветов (мы сейчас не говорим о падевом меде, только о цветочном). То есть, именно пчелы должны собрать нектар, переработать его в улье, сложить в соты и запечатать. Во-вторых, мед является натуральным, если он не подвергался термической или любой другой обработке (в том числе, нагрев, пастеризация, смешивание). Кстати на Западе такой мед называют RAW HONEY ("сырой", то есть необработанный, мед) и обязательно указывают это на этикетках. Что касается экологичности – то мед является таким, если собран в экологически благоприятном месте – то есть, если насаждения (например, поля или лес) не обрабатывались вредной химией, кроме того в радиусе 10 км не должно быть никаких промышленных предприятий или других объектов, которые могут негативно влиять на флору или на пчел. И, наконец, мед можно считать экологичным, если на пасеке к пчелиным семьям (включая расплод, то есть личинки будущих пчел) не применялись антибиотики и другие вредные препараты. На своих пасеках мы не используем сахарных или других сиропов для подкормки пчел, антибиотиков, не подвергаем мед термообработке, ничего в него не добавляем и т.д., а поля вокруг пасек вредной химией не обрабатываются.

- Какие предпочтения украинских потребителей, относительно меда?

- В.Курейко: Чтобы лучше знать предпочтения украинских потребителей, в апреле-июне 2019 г. мы провели исследование – это был телефонный опрос, в котором приняли участие 162 респондента из Киева (60% участников) и других городов Украины (40% участников). По итогам исследования, большинство респондентов потребляют мед в холодное время года (53%), круглый год мед потребляют 25%, а время от времени на протяжении года (т.е. в разные сезоны) – 22% опрошенных. Стоит напомнить, что для получения максимальной пользы для организма, натуральный мед нужно употреблять регулярно. По мнению экспертов, суточная норма потребления меда для взрослых составляет 1-2 столовые ложки ежедневно. Что касается основных критериев выбора меда во время покупки, на первом месте была названа цена (39%), на втором – определенный вид меда (32%). Для 21% опрошенных важным является ассортимент (наличие разных видов меда) и наконец 8% отметили органолептику (вкус, цвет, консистенция и т.д.). При ответе на этот вопрос респонденты могли выбрать только 1 критерий из предложенных вариантов.

- Как при покупке отличить производителя (пасечника) от перепродавца?

- В.Курейко: Спросите о пасеке, где она находится, какие виды меда есть, чем они отличаются, когда откачивали мед и т.д. Производитель с удовольствием ответит на эти вопросы, знает нюансы, а перепродавец обычно "не в курсе" и подобные вопросы его раздражают. Ответы людей, которые работают на пасеке, всегда можно отличить от ответов обычных продавцов. Пчеловоду не все равно, когда разговор заходит о пчелах, ульях, пользе меда, он много знает и всегда может проконсультировать. Что касается продуктов пчеловодства, то их не продают ни в магазинах, ни на рынках (исключение – специализированные пчеловодческие ярмарки, которые проходят 1-2 раза в год), поэтому приобрести их можно только у пчеловодов. Этим сайт пасеки тоже отличается от обычного интернет-магазина. На сайте производителя обычно есть фотографии с пасеки, а не только баночки в красивой упаковке. Кстати, пасека – это обычно семейный бизнес, поэтому не удивляйтесь, что в процесс производства и продажи вовлечены родственники. Они тоже обычно разбираются в продукте и процессе его производства. По итогам опроса, который мы проводили, 32% покупают мед у знакомых пасечников, 28% – на базарах (на рынках), 23% – в Интернете и 17% – в розничной сети (в магазинах).

- Какие тенденции Интернет-торговли на рынке меда и пчелопродуктов?

- Р.Плис: В целом, наблюдается тенденция увеличения количества потребителей, которые покупают мед в Интернете (по сравнению с прошлым годом, их количество возросло на 6%), в то время как приобретение меда в таких каналах продаж как рынки и розничные сети постепенно уменьшается. Также растет количество потребителей, которые покупают мед напрямую у пчеловодов. Причем, если раньше это были исключительно "знакомые пчеловоды" (то есть, соседи, родственники итд), то сегодня не обязательно чтобы среди Ваших родственников был пчеловод, можно купить мед у пчеловода через Интернет, воспользовавшись возможностями специализированного Интернет-магазина. Это тоже становится тенденцией. По итогам опроса, основными интернет-площадками, где потребители ищут и покупают мед, являются: маркет-плейсы (44%), интернет-магазины и сайты производителей (26%), специализированные Интернет-магазины (продуктов питания, эко-продуктов и т.д.) – 19%, контекстная реклама в Google (11%). Среди наиболее важных критериев выбора продавца меда респондентами были названы следующие: цена (37%), продукция напрямую от производителя (25%), широкий ассортимент (22%), удобная доставка (16%). Таким образом, наблюдается тенденция увеличения желающих приобрести мед напрямую у производителя – мед с пасеки. Свое желание приобрести продукцию у производителя потребители объясняют такими преимуществами как качество и натуральность меда и оптимальные цены, то есть, "без накруток". Такая возможность сегодня уже есть, благодаря тому, что у передовых пасек появились свои полноценные интернет-магазины. Что касается частоты приобретения меда в Интернет, то большинство опрошенных покупают мед от 3 до 10 раз в год (61%). Реже (до 3 раз в год) мед покупают 29% опрошенных, и чаще – более 10 раз в год – мед приобретают 10% опрошенных. Мы видим тенденцию увеличения количества потребителей, которые потребляют мед круглый год.

- Что такое сон на ульях, когда появился такой вид апи-терапии?

- В.Курейко: Сон на ульях – сравнительно новый метод в апитерапии, который практикуется в последние 20-30 лет. Ульи как таковые появились в первой половине 19 века, когда Петр Иванович Прокопович придумал и построил первый рамочный улей – это было в 1814 году. До того пчел содержали в колодах и бортях, а на них лежать, и тем более спать, как Вы сами понимаете, неудобно и даже невозможно. Апи-домик – это специальное сооружение, которое позволяет в комфортных условиях принимать процедуру апи-терапии – человек находится внутри домика и лежит на лежанке, которая расположена непосредственно над ульем (иногда лежанкой служат непосредственно крыши ульев), а летки для пчел находятся снаружи – то есть, человек непосредственно с пчелами не контактирует. В апидомике действие на человека происходит, за счет воздействия биополя пчелы – и каждой особи, и всех пчел вместе. Вибрации пчел позитивно влияют на организм человека – стабилизируется кровяное давление, снимается стресс, улучшаются процессы обмена веществ и т.д. Люди быстро расслабляются, проходят головные боли, после сна на ульях чувствуют себя энергичными и отдохнувшими. Лучше всего апидомик использовать с мая по сентябрь, когда в улье насчитывается до 50 тысяч пчел, идет постоянный лет, приток нектара, выпаривание влаги, расплод в большом количестве требует кормления и выработку всех продуктов. Поэтому пчелы активны, они выпаривают влагу, вибрируют телом и крылышками, стоит громкий гул. Все эти звуки и запахи от пчелопродуктов попадают в апи-домик. Сегодня в Украине, по нашим подсчетам есть около 120-150 апидомиков. Каждый год добавляется примерно 10 новых.

- Что такое забрус? В чем его польза?

- Р.Плис: Забрус – это натуральный продукт, который образовывается во время откачки меда. Это восковые "крышечки", которыми пчелы запечатывают соты. Забрус полезен от различных воспалительных процессов горла и ротовой полости, включая воспаления десен и стоматиты, а также раздражение слизистой горла при ОРЗ. В целях профилактики, забрус надо жевать 5-10 минут ежедневно, а при воспалительных процессах – в течение 2-3 суток через каждые 2 часа.





















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