Курьерская доставка лекарств: безопасно, удобно, выгодно

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Любая кризисная ситуация вынуждает общество и бизнес адаптироваться к новым обстоятельствам, проявлять гибкость ради выживания и дальнейшего развития, ломать стереотипы, поднимаясь на принципиально новый уровень деятельности. В условиях глобальной опасности заразиться коронавирусной инфекцией правительство Украины разрешило гражданам покупать лекарства в Интернете и получать заказы посредством курьерской доставки. Эксперимент оказался весьма удачным.

Спрос не ударил в нос

Удобные новшества всегда отлично принимаются обществом – люди очень быстро привыкают к ним. Все хорошее активно принимается и поддерживается. В разгар пандемии COVID-19 Кабинет министров Украины последовал примеру европейских стран, разрешив продажу лекарств в онлайн-режиме с курьерской доставкой препаратов. На это решение власти сразу отреагировали производители, аптечные сети и операторы экспресс-доставки. Пожалуй, впервые государство не застало бизнес врасплох. На фоне стремительного развития интернет-торговли онлайн-продажа медикаментов не потребовала особых временных и финансовых затрат – они компенсировались ажиотажным спросом.

/ Фото: Depositphotos

"В условиях карантина доставка лекарств – одна из самых востребованных курьерских услуг. Она лишь немного уступает по популярности доставке продуктов. Когда правительство разрешило покупать лекарства онлайн, мы поняли, что в период карантина можем помочь огромному количеству людей вовремя получать заказы. Было создано специальное мобильное приложение для удобной доставки лекарств и продуктов. С его использованием теперь совершают 200–250 заказов в день. Чаще всего курьеров просят привезти защитные маски и антисептики. Если говорить о медикаментах, то "Парацетамол", "Нимесил", "Цефикс", "Спазмомен", "Барол", "Цитрамон" и "Но-шпа" сейчас требуются чаще всего", – объяснила руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua Ольга Сорока.

Стремительный рост спроса на доставку препаратов, приобретенных онлайн, подтверждает и компания Glovo.

"В период карантина вдвое увеличилось количество пользователей, которые впервые сделали заказ в нашем приложении. Также с первых недель карантина мы наблюдаем изменение спроса – в категориях "Супермаркеты" и "Аптеки" количество заказов возросло на 40%. Кроме того, вырос и средний чек в этих категориях – приблизительно на 25%", – сообщила пресс-служба этой компании.

Выгода налицо

Стремительному росту спроса на онлайн-покупку и доставку лекарств способствовали вполне логичные, понятные и ощутимые преимущества, которые оценили потребители.

Во-первых, это безопасно. Напуганные распространением пандемии и ограничительными мерами, введенными государством, люди осознали, что наряду с супермаркетами, парками и церквями аптеки являются опасными местами, где можно подхватить инфекцию.

"Людям сейчас тяжело. Когда боишься лишний раз выходить на улицу, не работают магазины, не функционирует транспорт, при этом каждый день слышишь о количестве новых больных коронавирусом и узнаешь статистику относительно умерших от этой болезни, то молишься Богу только об одном – не заболеть! Однако здоровье может дать сбой, и когда заболеваешь, хочешь не хочешь, а идти за лекарствами в аптеку надо. А там очередь! Кроме того, нужные лекарства не всегда есть в наличии. Аптекарь может найти необходимый препарат в другой аптеке, и ты срочно идешь или едешь туда. Это утомляет. Очень обрадовался, когда узнал, что теперь можно покупать лекарства в Интернете и заказывать курьерскую доставку. Рядом с моим домом находится отделение "Новой почты". Я всегда пользуюсь ее услугами и очень доволен", – рассказал разнорабочий из Запорожья Дмитрий Буровкин.

Во-вторых, это удобно. Пожалуй, каждый из нас сталкивался с утомительной процедурой поиска необходимых лекарств. Порой для того, чтобы найти нужный препарат, приходится исколесить весь район или даже город. Представляете состояние человека, когда родственник лежит в больнице, а врач после утреннего обхода вручает огромный список отсутствующих в больничной аптеке препаратов?

Фото: freepik

"Лично мне очень часто нужны лекарства: муж восстанавливается после инсульта, я недавно перенесла операцию, мама – диабетик, постоянно принимает таблетки. Столько сил раньше уходило на беганье по аптекам, просто нет слов. Когда же я попробовала сделать покупку в Интернете и почувствовала все плюсы доставки лекарств, в аптеки однозначно больше ходить не буду. Здоровье уже не то", – поделилась домохозяйка из Сум Ирина Васильева.

В-третьих, это быстро. Даже пожилым людям, которые пользуются Интернетом только в исключительных случаях, покупка лекарств в онлайн-режиме предоставила возможность не только затрачивать минимум сил и здоровья, но и экономить деньги.

"Старшему поколению сложно разобраться с Интернетом, но другого выхода нет. Черновцы сегодня охвачены коронавирусом. Очень много заболевших стариков и медиков. Для пожилых людей крайне опасно теперь ходить в магазины и аптеки. Нам предписано сидеть дома. Это, наверное, правильно. Меня навещают дети и внуки, не оставляют меня, а жена умерла давно. Сын принес компьютер, установил и подключил. Показал, как платить за квартиру, как покупать в Интернете лекарства и оформлять доставку дистанционно. Оказалось, все просто. А главное – никуда не нужно ходить. Мне очень нравится", – сделал вывод пенсионер из Черновцов Степан Гурляков.

Жизнь после пандемии

Страшные эпидемии в истории человечества всегда когда-то заканчивались. У людей вырабатывается иммунитет к болезням. В наши дни человек пользуется современными технологиями, наслаждаясь новым качеством жизни. В условиях пандемии COVID-19 украинцы уже привыкли к тому, что можно заказать доставку необходимых препаратов и теперь опасаются, что после снятия карантина онлайн-торговля лекарствами и услуги их курьерской доставки вновь окажутся под запретом. По мнению известного в Украине и мире доктора Евгения Комаровского, откат назад был бы как минимум нелогичен.

"Все, что делает жизнь людей проще и легче, все, что дает им возможность не стоять в очередях, особенно в медучреждениях, не толкаться в транспорте, добираясь в аптеку, должно всячески приветствоваться, поощряться, использоваться. Мне кажется, что бизнес-стимул совместной работы производителей, аптечных сетей и почтовых операторов на площадке онлайн-торговли вполне конкретен – реальная прибыль для тех, кто продает и кто производит. Плюс удобство для тех, кто пользуется", – считает Комаровский.

Солидарен с коллегой и эксперт в сфере фармацевтики и здравоохранения Александр Чумак.

"В ЕС развитие интернет-торговли берет начало с 2000 года. Значит, Украина уже отстает от европейских стран лет на двадцать. Законодательством соседней Польши предусмотрена возможность дистанционной торговли лекарственными средствами и их почтовой пересылки. Стоит ли узаконить интернет-торговлю и доставку медпрепаратов в посткарантинный период? Конечно, да! Мы видим, что интернет-торговля лекарствами и их курьерская доставка востребованы. Судите сами: потребитель заказывает медикаменты через Интернет, курьер логистической компании их доставляет, а это удобно, выгодно, быстро и безопасно. Таким образом, появился спрос, который, как известно, рождает предложение", – резюмировал аналитик.

Нужно отметить, что в настоящее время наблюдается редкое единство взглядов общества и государственной власти на острые проблемы отечественной системы здравоохранения. Экспертам внушает оптимизм прозрение Кабинета министров и Верховной Рады относительно вероятных катастрофических последствий, которые могут наступить, если медицинская реформа будет проведена в том виде, в котором ее изначально прописали. Осознав объективные реалии, государство решило не допустить закрытия сотен больниц и увольнения десятков тысяч врачей и медработников, сделать все возможное для того, чтобы украинская медицина стала современной и мощной, способной оказывать помощь людям, спасать жизни в критические моменты. Хочется верить, что так и будет, а все ложные страхи, подпитываемые заинтересованными в наживе на бедах общества дельцами, в том числе и относительно дистанционной торговли с доставкой лекарственных препаратов, будут сметены разумной и взвешенной государственной политикой защиты интересов собственного народа.

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