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Курортные страны в "красной зоне": Минздрав подсказал украинцам, куда лучше не ехать

28 июля, 17:39

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

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Украинский Минздрав обновил список стран "красной зоны" , где наблюдается высокий уровень заражения коронавирусом COVID-19, по прибытии из которых нужна самоизоляция, обсервация или ПЦР-тестирование.

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Полный список стран опубликован на сайте Минздрава, сообщает "Громадське".

24 июля Украина изменила критерии определения стран со значительным уровнем распространения COVID-19. Такими правительство теперь будет считать государства, в которых количество новых случаев коронавируса на 100 тыс. жителей за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине, а также если количество новых случаев в стране за последние 14 дней выросло на 30%.

Поэтому в "красной зоне" оказались США, европейские страны – Бельгия, Люксембург, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Франция, Румыния, Болгария, Сербия, Албания и Черногория. Из бывших республик СССР это Армения, Кыргызстан, Казахстан, Молдова, Россия, Азербайджан и Беларусь.

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Курортные страны в "красной зоне": Минздрав подсказал украинцам, куда лучше не ехать

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В "зеленой зоне" оказались популярные туристические направления – Турция и Египет, а также Чехия, Греция, Польша, Хорватия, Италия, Швейцария, Австрия, Кипр, Словения, Словакия, Венгрия и Грузия.

Напомним, Болгария упростила въезд для украинцев при условии, что наши туристы будут иметь отрицательный тест на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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