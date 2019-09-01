Курортный криминал: полицейские подводят итоги работы туристической полиции

Патрули. Копы говорят, что работы в сезон у них хватает. Фото: dumskaya.net

Полицейские подводят итоги работы туристической полиции, которая работает в Украине второй сезон на курортах Одесской области и в Мариуполе. И уже осторожно признают: тенденция положительная — количество курортных происшествий пошло на убыль.

Как признались нам полицейские Одесской области, у них работы с мая по сентябрь хватает.

"Кражи вещей с пляжных подстилок, оставленных без присмотра, хулиганства в зонах отдыха, грабежи — все это случается с туристами постоянно. Сказывается постоянное увеличение количества туристов, и, к сожалению, криминал не дремлет".

По словам копов, как и в прошлом году, лидером правонарушений остаются кражи — смартфоны, кошельки воруют прямо с пляжных подстилок у кромки моря.

"Был случай, когда воришка унес с пляжа чужой телефон. Потерпевшая, гражданка Беларуси, еще не успела написать заявление, как мы вернули ей мобилку. Дело в том, что на пляжах есть не только полицейские в форме, но и оперативники в гражданском, следящие за обстановкой. Поэтому случаев реальной помощи уже немало. Не исключаем, что в следующем сезоне наши полицейские будут патрулировать не только на велосипедах, но и на электроскутерах", — рассказал нам руководитель туристической полиции Игорь Герей.

Бывают и курьезы. На пляже в районе 14-й станции Большого Фонтана в Одессе воришка ночью обчистил ларек, в котором днем продавалась шаурма. Мужчина расшнуровал обшивку павильона, похитил несколько сосисок и немного жареной картошки, но попался пляжному патрулю. В итоге Киевский райсуд приговорил его за проникновение в ларек и кражу к трем годам тюрьмы условно.

На лошадях и мотоциклах

В турполиции рассказывают об одном забавном случае, когда один из приезжих отдыхающих заявил об угоне своего авто. После того как начались поиски авто, выяснилось, что мужчина слегка запутался в том, на какой из улиц оставил свою машину, а в итоге заявил об угоне.

"Также был случай, когда поступил сигнал о краже кошелька с деньгами. Пострадавший даже назвал приметы вора и указал, в каком направлении тот ушел. Но позже выяснилось, что кошелек лежал на песке рядом с подстилкой заявителя", — рассказали нам в одесской турполиции.

Два года работает турполиция и в Мариуполе.

"Наши патрули уже не только на велосипедах, но в их распоряжении и мотоциклы, и лошади", — рассказал нам сотрудник пресс-центра Александр Полосухин.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о самых курьезных вызовах патрульной полиции за первую половину 2019 года. Копы говорят, что десятая часть всех обращений в полицию — а их 6—7 млн за год — забавные просьбы.

Также мы сообщали о том, как ровенские копы подали в суд на областной автодор. Копы обратились в суд после ДТП на трассе Рокитное – Боровое – Вежица, когда по пути на вызов патрульные попали в яму, водитель не справился с управлением и служебный автомобиль перевернулся.

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