Кузница украинских чемпионов в Городке

Эта весна щедра к украинским спортсменам – тяжелоатлеты и борцы выигрывают чемпионаты один за другим

Сразу три золотые медали привез в Украину 28-летний тяжелоатлет Дмитрий Чумак – с Чемпионата Европы по тяжелой атлетике, проходившего в Батуми. В конце марта 19-летний борец-вольник Андрей Гыка стал чемпионом Украины по вольной борьбе среди юниоров и будет представлять Украину на предстоящем Чемпионате Европы по вольной борьбе. Секретом своего успеха спортсмены поделились с журналистами, он оказался достаточно неожиданным.

Каждой победе предшествует профессиональная и качественная подготовка. И по словам самих спортсменов, один из наиболее важных факторов – где она проходит. Украинские тяжеловесы, вольники и боксеры предпочитают тренироваться на Хмельнитчине и приезжают в Городок – в современный спорткомплекс "Эпицентр".

Почувствовать себя победителем

Три золотые медали привез в Украину 28-летний тяжелоатлет, мастер спорта международного класса Дмитрий Чумак. На Чемпионате Европы по тяжелой атлетике, проходившем недавно в Батуми, он превзошел всех своих соперников в рывке, толчке и по сумме двоеборья.

До Олимпиады в Токио, на которую у серебряного призера Чемпионата мира-2018 большие планы, всего лишь год, и у него весьма напряженный график. Для того, чтобы попасть в национальную сборную, нужно набрать определенное количество баллов за победы и участие в различных международных соревнованиях.

По словам Дмитрия Чумака, условия для тренировок и уровень спортивного оборудования для тяжелоатлетов важны в формировании настроя на победу. Своими учебно-тренировочными сборами в СК "Эпицентр" он полностью удовлетворен. Здесь все спортсмены – и профессионалы, и новички – тренируются на фирменных штангах известных мировых производителей. Точно такие же снаряды используются и на чемпионатах мира и Европы. А спортсмены международного уровня хорошо чувствуют, какого качества штанга, каковы ее физические свойства: гибкость, вибрация.

"Внутреннее самоощущение очень влияет на результат в профессиональных соревнованиях. Я давно в спорте, поэтому могу с уверенностью сказать: спортсмен должен чувствовать себя чемпионом еще задолго до того, как он им действительно станет. Хочется, чтобы рассказы о тренировках "на железе в подвалах" переходили в разряд легенд, а украинские тяжелоатлеты занимались на современном оборудовании в обустроенных спортивных залах, а также имели возможность пройти там реабилитацию и восстановление", - отмечает он.

Чумаку повезло. Год назад Федерация тяжелой атлетики Украины, которую возглавляет народный депутат, собственник сети "Эпицентр" и истинный фанат спорта Александр Герега, заключила с ним и с Ириной Деху (чемпионка мира среди юниоров) контракты на профессионально-спортивную деятельность. Кроме ежемесячной выплаты гонорара, в рамках этих договоренностей ФТАУ взяла на себя обязательства обеспечивать все необходимые условия для тренировки.

"Намного спокойнее, когда за твоей спиной есть поддержка. Благодаря поддержке Александра Гереги и ФТАУ могу не думать сейчас о том, как приобрести очередную банку протеина или пачку витаминов, пройти медосмотр или купить авиабилеты на состязание в другую страну", - объясняет Дмитрий Чумак.

Новое поколение спортсменов

В спортивном клубе "Эпицентр" в Городке готовились к соревнованиям известные украинские спортсмены: олимпийский чемпион-тяжелоатлет Алексей Торохтий, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и действующий чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик.

Теперь здесь занимается молодая смена: подрастающее поколение борцов и боксеров из числа местных школьников, которые уже регулярно завоевывают награды.

В конце марта 19-летний борец-вольник Андрей Гыка стал чемпионом Украины по вольной борьбе среди юниоров и благодаря этому золоту сможет представлять Украину на предстоящем Чемпионате Европы по вольной борьбе. Сегодня он уже мечтает об Олимпиаде.

В СК "Эпицентр" Андрей Гыка тренируется давно: именно здесь формировался его спортивный характер. "Моя цель – достойно представить страну на мировой спортивной арене, услышать гимн Украины с пьедестала, став лучшим среди сильнейших", – признается он.

Его первый тренер, к которому Андрей пришел еще в пятилетнем возрасте, Вячеслав Пантелеев убежден, что в будущем его подопечный достигнет больших высот. Сегодня в копилке этого борца – призовые места на соревнованиях за кубок Украины и бронзовая медаль на прошлогоднем Чемпионате мира среди кадетов в Грузии.

Подрастающее поколение боксеров тренирует чемпион Украины, тренер международного класса по боксу Денис Козарук. Его юные подопечные успели принять участие во многих соревнованиях и завоевали не один десяток наград. Один из них – Богдан Кулибаба – победил в Чемпионате Украины среди юниоров в возрастной категории 15-16 лет.

Еще четверо юных боксеров – Тимур Цебень, Илья Мацьков, Денис Столяр, Даниил Литвин – выиграли региональный чемпионат. В мае они будут защищать честь Хмельницкого региона в ​​составе сборной на юношеском Чемпионате Украины по боксу.

Волейбольные перспективы Городка

В спортивном комплексе "Эпицентр" в Городке занимается более 550 человек. В секциях по силовым видам спорта – тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, боксу и вольной борьбе – профессиональные тренеры обучают школьников и подростков. А еще здесь танцуют спортивный латиноамериканский танец зумбу и планируют серьезно развивать волейбол.

Недавно в спорткомплексе открылась волейбольная секция для детей. Новые горизонты для развития этого командного вида спорта неожиданно открыла победа мужской команды "Подоляне" (Городок) во Второй лиге XXVIII Чемпионата Украины по волейболу.





Эта команда самоорганизовалась в Городке несколько лет назад по инициативе местных любителей волейбола. Они играли, скорее, для себя и для поддержки спортивной формы, сбрасывались собственными деньгами на оплату аренды спортзалов в местных школах. Но в этом году "Подоляне" вырвались во Вторую лигу Всеукраинского чемпионата и победили в ней.

Готовясь к играм Втором лиги, команда неоднократно обращалась за помощью в СК "Эпицентр" – ей разрешали играть в спорткомплексе и помогали с транспортом и доставкой на матчи. Апрельский финал во многом стал решающим.

Александр Герега официально взял команду под свою опеку. Теперь она будет тренироваться к СК "Эпицентр", а два тренера стали штатными тренерами спортклуба. Они будут вести детские секции по волейболу. Занятия в волейбольной секции, как, впрочем, и во всех остальных в этом спорткомплексе проводятся для местных школьников бесплатно. Тренировки в светлом просторном зале дадут возможность развивать новые методики занятий с детьми, выполнять более сложные упражнения и спортивные задачи.

"Сегодня в волейбольной секции занимается уже около сотни детей. На самом деле тех, кто хочет заниматься этим видом спорта, в Городке намного больше – около 400 детей и подростков. Поэтому с сентября планируется расширение секции и дополнительные наборы в группы", - отмечает директор спортивного комплекса "Эпицентр" в Городке Валерий Парамей.

Что касается мужской команды, то перед ней стоят более серьезные задачи: вырваться в национальную Суперлигу Украины по волейболу. Перед этим им предстоит еще выиграть в Первой лиге, поэтому "Подоляне" усиленно готовятся к новым играм.

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