"Квартал 95" высмеял поджог дома Гонтаревой: министру культуры пришлось извиниться

Участники "Квартала 95" в эфире одного из украинских телеканалов обыграли тему поджога особняка бывшего главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой , что стало причиной для серьезного скандала.
В исполнении скандального номера на мотив украинской народной песни "Горіла сосна, палала" принял участие Украинский национальный хор имени Григория Веревки.
В песне можно услышать такие строчки, как "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерича", "Люди огонь увидели — помогать начали, ведра схватили и прибежали, в огонь соляры доливали", "В песне этой мораль проста — дом сгорел от стыда".
Валерия Гонтарева жестко прокомментировала номер "квартальцев":
"Это позор. Насмехаться над человеческим горем — это невозможно представить в цивилизованном обществе! О цинизме 95-го Квартала сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже стыд для всей страны", — заявила экс-глава НБУ.
Извиняться пришлось министру культуры молодежи и спорта Владимиру Бородянскому :
"Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", — отметил Бородянский.
Ранее сообщалось, что в конце августа в Лондоне Гонтареву сбил автомобиль на пешеходном переходе. Кроме того, в Киеве сожгли автомобиль сына Гонтаревой, а в ночь на 17 сентября сгорел дом Гонтаревой.
Экс-глава Нацбанка уже заявила, что пожар связан с угрозами в ее адрес и рассказала, кого подозревает в поджогах .
Напомним, ранее сообщалось, что Гонтарева и Коломойский заочно поспорили в телевизионном эфире .
Все подробности в спецтеме Поджог дома Гонтаревой
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