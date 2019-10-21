"Квартал 95" высмеял поджог дома Гонтаревой: министру культуры пришлось извиниться

/ Фото: пресс-центр НБУ

Участники "Квартала 95" в эфире одного из украинских телеканалов обыграли тему поджога особняка бывшего главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой , что стало причиной для серьезного скандала.

В исполнении скандального номера на мотив украинской народной песни "Горіла сосна, палала" принял участие Украинский национальный хор имени Григория Веревки.

В песне можно услышать такие строчки, как "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерича", "Люди огонь увидели — помогать начали, ведра схватили и прибежали, в огонь соляры доливали", "В песне этой мораль проста — дом сгорел от стыда".

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Валерия Гонтарева жестко прокомментировала номер "квартальцев":

"Это позор. Насмехаться над человеческим горем — это невозможно представить в цивилизованном обществе! О цинизме 95-го Квартала сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже стыд для всей страны", — заявила экс-глава НБУ.

Извиняться пришлось министру культуры молодежи и спорта Владимиру Бородянскому :

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"Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", — отметил Бородянский.

Ранее сообщалось, что в конце августа в Лондоне Гонтареву сбил автомобиль на пешеходном переходе. Кроме того, в Киеве сожгли автомобиль сына Гонтаревой, а в ночь на 17 сентября сгорел дом Гонтаревой.

Экс-глава Нацбанка уже заявила, что пожар связан с угрозами в ее адрес и рассказала, кого подозревает в поджогах .

Напомним, ранее сообщалось, что Гонтарева и Коломойский заочно поспорили в телевизионном эфире .

Все подробности в спецтеме Поджог дома Гонтаревой

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