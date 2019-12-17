"Квартал" издевательски "извинился" перед Гонтаревой: опубликовано видео

/ Фото: пресс-центр НБУ

"Вечерний квартал" посвятил бывшей главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой еще один номер – комики издевательски "извинились" перед женщиной. Видео выступления на своей странице в Facebook опубликовала пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"У женщины прошу прощения, снова построим дачу вам, деньги соберут на карточку, на "Дельта банка" карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого награждает во имя сына и отца, пресвятая погорелицы", – говорится в тексте песни.

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Кроме того, "кварталовцы" передали Гонтаревой "пламенный привет", а Евгений Кошевой, который собственно и пел песню, добавил, что "украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам в Лондоне".

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Напомним, осенью в Украине разгорелся скандал – Национальный заслуженный академический народный хор Украины имени Григория Веревки вместе с Евгением Кошевым в эфире "Вечернего квартала" исполнили юмористическую песню о сожжении дома бывшего главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Сама Валерия Гонтарева назвала номер "Квартала" позором, а министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому пришлось извиниться за участие хора им. Веревки в скандальном представлении. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, в свою очередь, считает, что "шутка" "Квартала 95" о Гонтаревой может оказать негативное влияние на инвестирование в Украину.

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