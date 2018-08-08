Квартирные воры активизировались в сезон отпусков: эксперты рассказали, как защититься

Эксперты рекомендуют не спешить выставлять фото с отдыха в соцсетях, ведь эта информация – находка для воров

Поехали отдыхать на курорт и хвастаетесь в соцсетях фотографиями? Знайте, вы даете сигнал ворам – вас нет дома, поэтому кто-то может рыскать в вашей квартире, ища ценные вещи. Сезон краж, как и сезон отпусков – в разгаре, и журналисты "Сегодня" выяснили, какие места в квартирах привлекают внимание воров.



Родственников Татьяны недавно обокрали. Поэтому она захотела знать, насколько ее жилища безопасно. Квартиру киевлянки осматривает подполковник полиции охраны Григорий Ткаченко. Воровскую тактику он знает в совершенстве – и сразу замечает: в квартире на восьмом этаже нет решеток на окнах.

"Могут спустится под видом утепления балконов, или помывки окон, или чистки кондиционеров. У вас спутников антенна – сделают вид, что ремонтируют спутниковую антенну", – отметил Ткаченко, добавив, что проникнуть в окно для вора – дело нескольких секунд.

Да и входная дверь – не крепкая, отметил эксперт: металл должен быть от трех миллиметров, чтобы обеспечить защиту от воров. В полиции охраны советуют на дверь ставить различные замки, чтобы ворам пришлось повозиться.

Дачу Александра Красноперова обворовывали несколько раз – теперь он знает, чего делать нельзя.

"Очень важно не информировать мир, общество, куда вы собираетесь, в том числе и консьержек, эти люди могут быть случайной наводкой. Обычно злоумышленники работают по наводке... Всегда обращайте внимание на посторонних людей в подъезде", – отметил Красноперов.

Для денег и драгоценностей надежный тайник – банковский сейф, отмечают эксперты, и рекомендуют не спешить выставлять фото с отдыха в соцсетях, ведь эта информация – находка для воров.

Напомним, в прошлом году полиция Киева задержала банду серийных грабителей, которые выслеживали и нападали на людей возле элитных магазинов и банков, отбирая у них крупные суммы денег. Они причастны как минимум к десяти подобным ограблениям.

Все участники группировки оказались уроженцами Грузии. Их задержали после очередного грабежа. Злоумышленники средь бела дня напали на супружескую пару возле автосалона на проспекте Бандеры и отобрали сумку, в которой было 3,5 млн грн.