Квесты и фотозоны вместо Первого звонка: как школы встретят первоклассников

Не все школы еще определились, будут ли проводить праздничную линейку

Привычного Первого звонка в школах Украины в этом году не будет. В Министерстве образования уже попросили учебные заведения отказаться от массовых мероприятий. Пока что это только рекомендация. А тем временем сайт "Сегодня" разбирался, как в школах готовятся встречать первоклассников.

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Замминистра образования Любомира Мандзий советует воздержаться от массовых мероприятий, однако формат встреч и проведения 1 сентября каждая школа может определять индивидуально. "Давайте не подвергать друг друга опасности и придумаем креативный формат", – говорит чиновница.

Сын Инны Антоненко из Николаева в этом году идет в первый класс. Скорее всего, у него не будет традиционного Первого звонка.

"Конечно, хотелось бы, чтобы у ребенка был праздник. Но, видимо, 1 сентября проведут без праздничной линейки. Наш классный учитель сказал, что пока не знает, в каком формате будут встречать первоклассников. Ждут каких-то распоряжений. Но сказали, что в любом случае для первоклассников что-то сделают", – рассказывает Инна Антоненко.

Не все школы еще определились, будут ли проводить Первый звонок.

"Готовимся как всегда к празднику, а как будет – увидим. Потому что если будем ждать распоряжений, то тогда ничего не успеем. Я готовлю праздник, а каждый классный руководитель – свой первый урок", – отмечает Елена Горичева, педагог-организатор белокузьминовской школы в Донецкой области.

Учительница из Пирятина Валентина Галян говорит, что в ее школе готовят праздник пока только для первых классов и для выпускных. Но все же в школе ждут официальных указаний.

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В чудновском лицее (Житомирская обл.) рассказали, что хотят сделать линейку для первых и одиннадцатых классов. Но из-за того, что таких учеников более 120, в лицее думают, как организовать ее так, чтобы соблюдалась дистанция в 1,5 метра. Окончательного решения ждут от местного управления образования.

А вот тетеревской школе (Житомирская обл.) не разрешили проводить линейку или другие мероприятия. Учительница Алена Мигдаль говорит, что вместо этого планируют организовать фотозону и готовят для школьников фоточеллендж. Школьники проведут первое сентября в своих классах, а для первоклассников будет игровая программа.

В киевской школе №5 День знаний будут проводить на улице. Это будут разные мероприятия для первых классов и для средних классов с научно-исследовательским квестом.

"Первое сентября у нас будет – мы будем встречать первоклассников. Праздник готовим на улице. Мы готовим большой школьный квест, который проводится для средней школы каждый год. Это не спортивные соревнования, а презентация учителями будущих исследовательских проектов, над которыми будет работать класс. Все будет организовываться так, чтобы не нарушать карантин", – рассказывает Светлана Олексюк, директор киевской школы №5.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал,как будут работать школы и в каких случаях заведения прекратят работу.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Первый звонок прозвучит не для всех: как в школах готовятся встречать первоклассников".

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Будет ли в школах дистанционное обучение с 1 сентября, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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