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Квитанции об оплате уйдут в прошлое: в Кабмине готовят сюрприз украинцам

29 ноября, 11:50

Кабмин обяжет все госорганы пересмотреть свои процедуры и не требовать бумажные квитанции

/ Фото: Сегодня

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство намерена упростить жизнь украинцев в еще одной сфере – хотят запретить чиновникам требовать у людей чеки за оплату услуг в госучреждениях. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, планируется запуск нового сервиса, который позволит избавиться от такого явления, когда чиновники требуют от граждан квитанцию ​​об оплате.

"Что бы вы ни оплачивали (паспорт, алименты, пошлины и т.д.), вы почти всегда сможете сделать платеж прямо с мобильного приложения или интернет-банкинга. (Сейчас) нужно или платить в местных кассах или киосках, или получать в банковском отделении квитанцию, или, в лучшем случае, распечатывать квитанцию ​​на домашнем принтере. Сервис будет очень простой. Мы создадим веб-страницу (например, check.gov.ua), к которой через простое и надежное API смогут подключиться любые украинские банки. Пользователь заходит на страницу, вводит номер квитанции и видит ее на экране. Таким образом, вы сможете сделать платеж с Приват24, monobank или иного банка, получить номер квитанции и сразу показать его чиновнику", – написал Дубилет и подчеркнул, что сервис пригодится и частному бизнесу.

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Министр отметил, что Кабмин примет постановление, которым обяжет все госорганы пересмотреть свои процедуры и не требовать бумажные квитанции. Сам же сервис планируется запустить в течение 1-3 месяцев, поскольку для этого не нужно решение парламента.

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Дмитрий Дубилет отмечается регулярными инициативами по упрощению жизни либо чиновников, либо украинцев. Одна из последних – избавить украинцев от "лишних" медсправок. Он отметил, что в Украине есть такое явление, как медицинские справки, которые наше государство требует в самых неожиданных местах.

Также на днях министр рассказывал, как собираются провести электронную перепись населения. По его словам, она даже может быть точнее, чем традиционная – хождение по квартирам. Ее принцип заключается в объединении математики и социологии.

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Источник: Сегодня

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