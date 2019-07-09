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KyivNotKiev: Аэропорт Багдада начал правильно писать транслитерацию Киева

9 июля, 05:51

В аэропорте переписали название после упорных обращений Посольства Украины к Республике Ирак

Фото: Pixabay

Международный аэропорт Багдада (Ирак) начал правильно писать латинскую транслитерацию столицы Украины – Kyiv.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в социальной сети Facebook.

"В рамках кампании CorrectUA по распространению в мире корректного употребления географических названий Украины сообщаем, что после упорных обращений Посольства Украины в Республике Ирак к чиновникам разного уровня Международный аэропорт Багдада (Baghdad International Airport) присоединился к аэропортам других стран, которые корректно отражают название украинской столицы латиницей #KyivNotKiev", – говорится в сообщении.

Как мы писали ранее, второй по загруженности авиавокзал Африки – Международный аэропорт Каира – стал 50-ым, который начал указывать украинскую столицу по-английски в украинской транслитерации.

Кроме того, новый аэропорт Стамбула İstanbul Havalimanı, который считается крупнейшей воздушной гаванью в мире, также переименовал украинские города - Киев, Одессу, Запорожье и Львов.

Мы также писали о том, что этой весной Международный аэропорт Риги тоже начал использовать корректную латинскую транслитерацию украинских городов Киев и Львов

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Тег аэропорт, латиница, KyivNotKiev

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