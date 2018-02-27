Лауреаты общенациональной программы "Человек года– 2017" в номинации "Аграрий года"
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Виктор Кириченко,
директор Института растениеводства им. В. Я. Юрьева Национальной академии аграрных наук Украины, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НААН, Заслуженный деятель науки и техники Украины.
Награды: медаль "За доблестный труд"; 2 серебряные медали ВДНХ;
орден "За заслуги" ІІ и ІІІ степени; почетная грамота Министерства аграрной политики Украины; награда "Святая София"; премия Национальной академии наук Украины; орден Украинской православной церкви "За патриотизм" (І и ІІ степени); медаль Украинской федерации изобретателей; знак "Творец" Государственного департамента интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины; премия УААН "За выдающиеся заслуги в аграрной науке"; Государственная премия Украины в области науки и техники.
Самые значительные достижения в вашей профессиональной деятельности в 2017 году?
В институте – 15 докторов и 60 кандидатов наук – пополнилась школа юрьевцев, успешно завершен год по выполнению научных задач, завершено оформление опытного поля в земельном кадастре.
Жизненные принципы, которые помогают вам достигать поставленной цели?
Четко ставить задачи в начале года – достигать их выполнения в конце. Забота о людях – на первом месте.
Кем вы мечтали стать в детстве?
Поэтом.
Есть ли у вас мечта, которая пока не осуществилась?
Дойти до истины – весь в поиске.
Быть сегодня успешным – это…
Чтобы в коллективе уважали, ценили и любили.
Ваш любимый афоризм?
Зри в корень.
Главная трудность в вашей работе?
Отсутствие стабильности.
Как вы отмечаете хороший урожай?
Подведением итогов и награждением работников.
Когда Украина станет аграрным лидером мира?
Украина по ряду позиций уже является мировым лидером.
Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры, и я..."
Найду истину жизни.
Какая черта характера – ваш главный недостаток?
Дипломатия, дипломатия и еще раз дипломатия.
Какое блюдо способно поднять вам настроение?
Простой крестьянский салат с хорошим растительным маслом.
Есть ли у вас любимая книга?
Книг, которые я люблю – много, особенно та классика, на которой я воспитывался, – "Война и мир".
С кем из исторических личностей вы могли бы подружиться, если бы были его современником?
П. В. Будрин – основатель Института растениеводства им. В. Я. Юрьева НААН.
Какое чудо света вы хотели бы перенести в свой родной город?
Харьков и есть чудо света.
Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали?
Именем академика Астаурова (Астауровка).
Представьте, что к вам в гости приехал президент США с просьбой показать Украину. Куда бы вы его пригласили на экскурсию?
В парк Фельдмана.
Что вы считаете своим главным достижением в жизни?
Нашел свое место в жизни.
Какое занятие для вас - лучший отдых?
Пройти по полям, написать стихи.
Алина Сыч,
генеральный директор ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика"
Три главных события 2017 года – по вашей версии?
Главным событием 2017 года – считаю разработку и внедрение технологии выращивания и производства курицы без антибиотиков и стимуляторов роста под брендом Эпикур, первые продажи стартовали 24 декабря
Нами была разработана и внедрена (на сегодня уже на 6 из 11 бригад) так называемая система "Бригадный подряд". Сама технология выращивания без антибиотиков требует еще большей биобезопасности, строгого соблюдения гигиены как личной, так и в бригадах, работникам нельзя содержать птицу в подсобных хозяйствах. Необходим еще больший контроль на всех этапах выращивания. Система предусматривает большие полномочия бригадиров, большие заработные платы и меньшее количество работников. Эта система управления птичниками европейского образца позволит эффективнее управлять выращиванием. При производстве кормов мы лабораторно исследуем и контролируем качество входного сырья на предмет отсутствия микотоксинов и соответствия необходимым параметрам. На выходе наша продукция подвергается дополнительным исследованиям в независимой лаборатории на отсутствие антибиотиков.
Одна из ключевых ценностей нашей компании – это экологичность ведения бизнеса. Уже на сегодня мы научились утилизировать отходы и использовать их для подогрева воды для производственных нужд, также часть отходов пригодна для дальнейшего использования фермами по выращиванию норок. У людей, которые живут поблизости, не должно быть вопросов к нашей фабрике.
Ваш жизненный девиз (кредо)?
Постоянное движение, совершенствование – не борьба с выдуманными героями, подражание кому-то, а каждый день стараться становиться лучше, чем ты был вчера. Такое у меня кредо. Это не обязательно какие-то супердостижения, преодоления, рекорды. Надо просто понимать, что сегодня ты успел больше дел, совершил что-то нужное, полезное. Когда ты действуешь как социальная единица – создаешь продукт, который приносит пользу миру, человечеству, – это не пустой звук, не громкие слова, это много стоит. И обязательно необходимо верить в создаваемый продукт, понимать, что он действительно востребован, полезен.
Какое занятие для вас - лучший отдых?
Езжу в баню, занимаюсь спортом. Можно съездить в Польшу, благо – рядом. Люблю путешествовать.
Леонид Центило,
директор ООО "Агрофирма "Колос", Заслуженный работник сельского хозяйства Украины, кандидат сельскохозяйственных наук
Награды: кавалер ордена "За заслуги" ІІІ степени, кавалер ордена Святого Николая Чудотворца, кавалер ордена Святого Великомученика Георгия Победоносца, благодарность Киевской облгосадминистрации, Знак почета Киевской облгосадминистрации, почетные грамоты Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Самые значительные достижения в вашей профессиональной деятельности в 2017 году?
Организация и проведение всеукраинского фестиваля "Мы дети твои, Украина!", присвоение предприятию статуса "Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота Украинской черно-рябой молочной". Открытие учебно-производственного центра НУБиП Украины. Награждение предприятия журналом Farmer "Аграрная Элита Украины" в номинации "Инновационность". Победа футбольной команды "Колос" в районном чемпионате, открытие после реконструкции нового стадиона.
Жизненные принципы, которые помогают вам достигать поставленной цели?
Знание, настойчивость и целеустремленность. Надеяться на себя и верить в помощь людей.
Кем вы мечтали стать в детстве?
Личностью.
Есть ли у вас мечта, которая пока не осуществилась?
Достаток, благополучие и мир на земле.
Быть сегодня успешным – это…
Успех – это доверие людей.
Ваш любимый афоризм?
Иногда можно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед.
Главная трудность в вашей работе?
"Здається, часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю!" (Ліна Костенко)
Как вы отмечаете хороший урожай?
Отмечаем в кругу работников хозяйства.
Когда Украина станет аграрным лидером мира?
Когда будет иметь четкую национальную политику касательно развития собственного сельского хозяйства.
Если счастье не в деньгах, то в чем?
Счастье – в расцвете украинского села и уверенности в новом дне.
Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры, и я..."
…открою новые возможности.
Кому в этой жизни вы завидуете?
Завидую молодежи, потому что в их руках – будущее.
Какая черта характера – ваш главный недостаток?
Доверчивость.
Какое блюдо способно поднять вам настроение?
Борщ по-пустоваровски.
Есть ли у вас любимая книга?
Собственная жизненная история.
С кем из исторических личностей вы могли бы подружиться, если бы были его современником?
Ремесло Василий Николаевич.
Какое чудо света вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?
Статуя Свободы. Оно символизировало бы несокрушимость духа.
Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали?
Пустоваровка.
Представьте, что к вам в гости приехал президент США с просьбой показать Украину. Куда бы вы его пригласили на экскурсию?
В Макдональдс.
Что вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?
Главное достижение – дети и внуки.
Ошибка – нереализованные планы из-за собственных просчетов.
Какое занятие для вас - лучший отдых?
Робота.
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