Лауреаты общенациональной программы "Человек года– 2017" в номинации "Аграрий года"

Виктор Кириченко,

директор Института растениеводства им. В. Я. Юрьева Национальной академии аграрных наук Украины, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НААН, Заслуженный деятель науки и техники Украины.

Награды: медаль "За доблестный труд"; 2 серебряные медали ВДНХ;

орден "За заслуги" ІІ и ІІІ степени; почетная грамота Министерства аграрной политики Украины; награда "Святая София"; премия Национальной академии наук Украины; орден Украинской православной церкви "За патриотизм" (І и ІІ степени); медаль Украинской федерации изобретателей; знак "Творец" Государственного департамента интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины; премия УААН "За выдающиеся заслуги в аграрной науке"; Государственная премия Украины в области науки и техники.

Самые значительные достижения в вашей профессиональной деятельности в 2017 году?

В институте – 15 докторов и 60 кандидатов наук – пополнилась школа юрьевцев, успешно завершен год по выполнению научных задач, завершено оформление опытного поля в земельном кадастре.

Жизненные принципы, которые помогают вам достигать поставленной цели?

Четко ставить задачи в начале года – достигать их выполнения в конце. Забота о людях – на первом месте.

Кем вы мечтали стать в детстве?

Поэтом.

Есть ли у вас мечта, которая пока не осуществилась?

Дойти до истины – весь в поиске.

Быть сегодня успешным – это…

Чтобы в коллективе уважали, ценили и любили.

Ваш любимый афоризм?

Зри в корень.

Главная трудность в вашей работе?

Отсутствие стабильности.

Как вы отмечаете хороший урожай?

Подведением итогов и награждением работников.

Когда Украина станет аграрным лидером мира?

Украина по ряду позиций уже является мировым лидером.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры, и я..."

Найду истину жизни.

Какая черта характера – ваш главный недостаток?

Дипломатия, дипломатия и еще раз дипломатия.

Какое блюдо способно поднять вам настроение?

Простой крестьянский салат с хорошим растительным маслом.

Есть ли у вас любимая книга?

Книг, которые я люблю – много, особенно та классика, на которой я воспитывался, – "Война и мир".

С кем из исторических личностей вы могли бы подружиться, если бы были его современником?

П. В. Будрин – основатель Института растениеводства им. В. Я. Юрьева НААН.

Какое чудо света вы хотели бы перенести в свой родной город?

Харьков и есть чудо света.

Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали?

Именем академика Астаурова (Астауровка).

Представьте, что к вам в гости приехал президент США с просьбой показать Украину. Куда бы вы его пригласили на экскурсию?

В парк Фельдмана.

Что вы считаете своим главным достижением в жизни?

Нашел свое место в жизни.

Какое занятие для вас - лучший отдых?

Пройти по полям, написать стихи.

Алина Сыч,

генеральный директор ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика"

Три главных события 2017 года – по вашей версии?

Главным событием 2017 года – считаю разработку и внедрение технологии выращивания и производства курицы без антибиотиков и стимуляторов роста под брендом Эпикур, первые продажи стартовали 24 декабря 2017 г . Посещая семинары и конференции ведущих европейских специалистов по птицеводству, мы узнали, что вектор развития нашей отрасли в Европе и США направлен на здоровое питание и отказ от антибиотиков при выращивании птицы. Для нашей команды это был, наверное, самый серьезный вызов за последние 5 лет, но мы его приняли. Создали рабочую группу проекта, привлекли европейских консультантов для совершенствования технологии без антибиотиков и начали эксперименты! Сначала половину птичников в рамках одной бригады, дальше – больше и…. на сегодня 50 % нашей птицы выращивается без антибиотиков и стимуляторов роста! Мы еще в середине пути, еще много предстоит сделать, но и сделано уже немало! В большей степени все это стало возможным благодаря желанию каждого достигнуть поставленной цели сплоченной командной работой. Командой объединенной и окрыленной единой целью.

Нами была разработана и внедрена (на сегодня уже на 6 из 11 бригад) так называемая система "Бригадный подряд". Сама технология выращивания без антибиотиков требует еще большей биобезопасности, строгого соблюдения гигиены как личной, так и в бригадах, работникам нельзя содержать птицу в подсобных хозяйствах. Необходим еще больший контроль на всех этапах выращивания. Система предусматривает большие полномочия бригадиров, большие заработные платы и меньшее количество работников. Эта система управления птичниками европейского образца позволит эффективнее управлять выращиванием. При производстве кормов мы лабораторно исследуем и контролируем качество входного сырья на предмет отсутствия микотоксинов и соответствия необходимым параметрам. На выходе наша продукция подвергается дополнительным исследованиям в независимой лаборатории на отсутствие антибиотиков.

Одна из ключевых ценностей нашей компании – это экологичность ведения бизнеса. Уже на сегодня мы научились утилизировать отходы и использовать их для подогрева воды для производственных нужд, также часть отходов пригодна для дальнейшего использования фермами по выращиванию норок. У людей, которые живут поблизости, не должно быть вопросов к нашей фабрике.

Ваш жизненный девиз (кредо)?

Постоянное движение, совершенствование – не борьба с выдуманными героями, подражание кому-то, а каждый день стараться становиться лучше, чем ты был вчера. Такое у меня кредо. Это не обязательно какие-то супердостижения, преодоления, рекорды. Надо просто понимать, что сегодня ты успел больше дел, совершил что-то нужное, полезное. Когда ты действуешь как социальная единица – создаешь продукт, который приносит пользу миру, человечеству, – это не пустой звук, не громкие слова, это много стоит. И обязательно необходимо верить в создаваемый продукт, понимать, что он действительно востребован, полезен.

Какое занятие для вас - лучший отдых?

Езжу в баню, занимаюсь спортом. Можно съездить в Польшу, благо – рядом. Люблю путешествовать.

Леонид Центило,

директор ООО "Агрофирма "Колос", Заслуженный работник сельского хозяйства Украины, кандидат сельскохозяйственных наук

Награды: кавалер ордена "За заслуги" ІІІ степени, кавалер ордена Святого Николая Чудотворца, кавалер ордена Святого Великомученика Георгия Победоносца, благодарность Киевской облгосадминистрации, Знак почета Киевской облгосадминистрации, почетные грамоты Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Самые значительные достижения в вашей профессиональной деятельности в 2017 году?

Организация и проведение всеукраинского фестиваля "Мы дети твои, Украина!", присвоение предприятию статуса "Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота Украинской черно-рябой молочной". Открытие учебно-производственного центра НУБиП Украины. Награждение предприятия журналом Farmer "Аграрная Элита Украины" в номинации "Инновационность". Победа футбольной команды "Колос" в районном чемпионате, открытие после реконструкции нового стадиона.

Жизненные принципы, которые помогают вам достигать поставленной цели?

Знание, настойчивость и целеустремленность. Надеяться на себя и верить в помощь людей.

Кем вы мечтали стать в детстве?

Личностью.

Есть ли у вас мечта, которая пока не осуществилась?

Достаток, благополучие и мир на земле.

Быть сегодня успешным – это…

Успех – это доверие людей.

Ваш любимый афоризм?

Иногда можно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед.

Главная трудность в вашей работе?

"Здається, часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю!" (Ліна Костенко)

Как вы отмечаете хороший урожай?

Отмечаем в кругу работников хозяйства.

Когда Украина станет аграрным лидером мира?

Когда будет иметь четкую национальную политику касательно развития собственного сельского хозяйства.

Если счастье не в деньгах, то в чем?

Счастье – в расцвете украинского села и уверенности в новом дне.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры, и я..."

…открою новые возможности.

Кому в этой жизни вы завидуете?

Завидую молодежи, потому что в их руках – будущее.

Какая черта характера – ваш главный недостаток?

Доверчивость.

Какое блюдо способно поднять вам настроение?

Борщ по-пустоваровски.

Есть ли у вас любимая книга?

Собственная жизненная история.

С кем из исторических личностей вы могли бы подружиться, если бы были его современником?

Ремесло Василий Николаевич.

Какое чудо света вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?

Статуя Свободы. Оно символизировало бы несокрушимость духа.

Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали?

Пустоваровка.

Представьте, что к вам в гости приехал президент США с просьбой показать Украину. Куда бы вы его пригласили на экскурсию?

В Макдональдс.

Что вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?

Главное достижение – дети и внуки.

Ошибка – нереализованные планы из-за собственных просчетов.

Какое занятие для вас - лучший отдых?

Робота.