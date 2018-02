Лауреаты общенациональной программы "Человек года– 2017" в номинации "Жилой комплекс года"

Жилой комплекс "Автограф"

ООО "Д-И-М", DIM group

Существующие в настоящее время корпоративные награды:

• В рамках ежегодной премии EEA Real Estate Project Awards ЖК "Фамильный" стал победителем номинации Residential Project of the Year (2016).

• Жилой комплекс "А52" вошел в тройку лучших ЖК бизнес-класса столицы по результатам независимого аудита от Ukrainian Real Estate Club и Audit of Sales.

• ЖК "А52" – победитель номинации "Элитная новостройка года" по результатам Премии IBuild.

• По итогам независимого аудита от Ukrainian Real Estate Club и Audit of Sales: отдел продаж ЖК "Фамильный" получил звание "Лучший уровень сервиса", менеджеры ЖК "А52" получили награду "Самый настойчивый отдел продаж".

• ЖК "Автограф" – лидер Премии IBuild в номинации "Жилой комплекс комфорт-класса".

• Управляющий партнер DIM group Александра Насиковский награжден орденом "Профессионал года" по результатам Национального бизнес-рейтинга.

• ООО "Д-И-М" получил сертификат и медаль в номинации "Лидер года 2017" Национального бизнес-рейтинга.

• По результатам международной премии EE Real Estate Project Awards 2017 ООО "Д-И-М" стал победителем в номинации "Developer of the year. Award for exceptional achievements in development".

• ЖК "Автограф" попал в тройку лидеров номинации "Лучшая цена-качество" по итогам Первой народной премии недвижимости REALT GOLDEN KEY от портала realt.ua.

Управляющий партнер DIM group Александр Насиковский

Самые значительные достижения вашей компании в 2017 году?

Введен в эксплуатацию жилой комплекс "Фамильный" в I квартале 2017 года (г. Бровары).

Введена в эксплуатацию первая очередь жилого комплекса "Автограф" в IV квартале 2017 года.

К холдингу присоединились новые дочерние компании:

- DIM EXPERT – управляющая компания, предлагающая широкий спектр услуг по обслуживанию, ремонту и охране жилых комплексов;

- DIM REALT – агентство по продаже недвижимости DIM group, функционирующее по системе партнерского сотрудничества с риэлторами.

По результатам голосования пользователей портала realt.ua, в рамках Первой народной премии недвижимости REALT GOLDEN KEY, жилой комплекс "Автограф" попал в тройку лидеров номинации "Соотношение лучшая цена / качество".

Также ЖК "Автограф" стал лидером премии IBuild в номинации "Жилой комплекс комфорт-класса".

DIM group получил сертификат и медаль в номинации "Лидер года 2017" Национального бизнес-рейтинга, а также стал победителем в номинации "Developer of the year. Award for exceptional achievements in development" по результатам международной премии EE Real Estate Project Awards 2017.

DIM group начал строительство самого масштабного проекта – ЖК "Метрополис" на Теремках (м."Теремки", ул. Академика Заболотного, 1) с парком 2 га .

Что позволило вашему ЖК выйти в лидеры на рынке новостроек? В чем его уникальность?

"Автограф" – первый жилой комплекс DIM group в Киеве, который отличается неповторимой авторской архитектурой с изысканным фасадом; просторными и роскошными холлами с дизайнерским оформлением; высоким уровнем энергоэффективности. На крыше первого дома обустроена собственная котельная. В квартирах установлены панорамные окна с теплыми алюминиевыми профилями с энергосберегающими свойствами. В каждом доме предусмотрено скоростные лифты. Благодаря скважине глубиной более 240 метров жители комплекса, впервые в Киеве, будут иметь уникальную возможность пользоваться артезианской водой, подведенной к кухонным стоякам каждой квартиры.

Итак, о преимуществах подробнее:

1. Презентабельные дизайнерские входные группы;

2. Вентилируемый навесной фасад из итальянского и украинского керамогранита;

3. Фасад утепляется минеральной ватой от 12 см ;

4. Дренажная система отвода конденсата от кондиционера в плоскости фасада;

5. Автономная котельная на крыше, которая обеспечивает все три дома комплекса индивидуальным отоплением и горячей водой;

6. Панорамное остекление с применением алюминиевого профиля и качественных энергостеклопакетов компании Glastrosch с применением каленого стекла;

7. Кирпичные межквартирные стены будут иметь дополнительную шумоизоляцию;

8. Закрытая территория комплекса с видеонаблюдением;

9. Наличие собственного сквера и парка рядом с жилым комплексом;

10. Подземный паркинг

11. Артезианская вода в кране каждой квартиры ЖК "Автограф"!

В жилом комплексе "Автограф" будет доступна питьевая вода из подземного горизонта юрского периода, который находится на глубине более 240 м . DIM group реализует такую возможность дополнительно к традиционной сети водоснабжения. Артезианская вода будет добываться из собственной скважины и подаваться в каждую квартиру.

На сегодня DIM group уже получила гидрогеологический вывод, который позволяет строительство артезианской скважины для дополнительного питьевого водоснабжения ЖК "Автограф". Для повышения водоотдачи артезианской скважины и обеспечения необходимого давления в системе предусмотрена установка глубинного насоса Pedrollo (Италия) и дополнительных насосных станций первого и второго подъема с насосами Willo (Германия). Это гарантирует надежную непрерывную подачу воды в квартиры на всех этажах.

Как известно, артезианская вода – лучшая для употребления. Она защищена от внешних загрязнений, а ее состав зависит исключительно от состава пластов земной коры и времени залегания между ними.

Кристально-прозрачная, прохладная, вкусная, полезная и готова к употреблению – именно такая вода всегда будет в распоряжении жителей жилого комплекса "Автограф".

Какие передовые технологии применялись при строительстве ЖК? Или учитывался положительный опыт других стран?

Удачный опыт иностранных девелоперских компаний не только вдохновляет, но и находит воплощение в жилых комплексах DIM group. Прежде всего, это ноу-хау с питьевой водой высокого качества из крана в каждой квартире. Это нормальная практика для жителей крупных городов Швейцарии, Люксембурга, а вот для Киева данная технология будет применена впервые. Надеемся, подобное нововведение станет прекрасным примером для других девелоперов.

Стоит также добавить, что ЖК "Автограф" строится по монолитно-каркасной технологии, наружные стены домов возведены из керамического кирпича и утеплены минеральной ватой толщиной от 120 мм . Вентилируемый фасад является комбинированным, с преимущественным использованием керамогранита. Все это не только повышает уровень энергоэффективности зданий комплекса, но и гарантирует будущим жильцам значительную экономию на коммунальных платежках.

Какую инфраструктуру предлагает ЖК для своих жителей?

На первых этажах 3-х домов ЖК "Автограф" предусмотрен ряд коммерческих помещений, в которых появятся объекты социальной инфраструктуры – магазины, кафе, салоны красоты, аптеки и др. Для владельцев авто предусмотрен подземный паркинг, также предусмотрены гостевые паркоместа. На зеленой территории внутреннего двора созданы все условия для комфортных прогулок – оборудован уютный сосновый сквер со спортивными и детскими площадками, скамейками для отдыха и вечерними фонарями.

Настоящей ценностью для ЖК "Автограф" является соседство с парком "Победа", который расположен через дорогу от комплекса. Это одна из крупнейших зеленых зон столицы площадью более 80 га , где есть все условия для утренних пробежек, прогулок с детьми и даже пикников на берегу озера. Каждая семья найдет здесь различные варианты для увлекательного досуга. На территории парка расположены крытый каток, колесо обозрения, веревочный парк и прокат велосипедов.

В радиусе километра вокруг ЖК "Автограф" сосредоточено 3 супермаркета, 9 детских садов, 4 общеобразовательные школы, 2 гимназии, 6 ресторанов и 2 медицинских учреждения.

Почему покупатель выбирает вас?

Нам доверяют – более 30% клиентов становятся инвесторами DIM group повторно.

DIM group придерживается заявленных сроков ввода объектов в эксплуатацию и темпов строительства.

Выполнять свои обещания и превосходить ожидания инвесторов – постоянное стремление для команды DIM group. Так, инвесторы, которые приобрели квартиру в жилом комплексе комфорт-класса "Автограф" по факту получили качество класса комфорт-плюс.

Жизненные принципы, которые помогают вам достигать поставленной цели?

Решительность и настойчивость. Всегда учиться и развиваться. Верить в мечты и идеи.

Ваш профессиональный и личный кодекс чести?

1. Выполнять свою работу максимально качественно или вообще не браться за нее. 2. Делиться своими достижениями – материальными и духовными – с теми, кто в этом нуждается. В рамках корпоративной социальной ответственности (КСО) DIM group систематически оказывает поддержку различным общественным и культурологическим проектам, в том числе помощь детским садам, спортивным обществам, социально-направленным проектам. В 2018 году DIM group решил также поддержать малышей, которые лишены родительского тепла.

Как большое количество разных людей побудить думать об успехе одной компании?

Заниматься тем, что любишь и создавать в результате то, о чем все мечтают.

Быть сегодня успешным – это...

Непрерывно совершенствоваться и расширять горизонты в любимом деле.

Ваш любимый афоризм?

Единственный способ делать великие дела – любить то, что вы делаете (Стив Джобс).

Кто из выдающихся деятелей человечества может быть образцом для сотрудников вашей компании?

Баскетболист Майкл Джордан, председатель Fannie Мае Дэвид Максвелл, глава General Electric Чарльз Коффин.

Благодаря чему ваш ЖК получил эту награду?

Это была приятная неожиданность. Это высокая награда и кредит доверия.

ЖК "Автограф" – лучший жилой комплекс комфорт-класса.

Он красивый, комфортный и современный.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры, и я..."

...ее уже имею. Поэтому вы можете на меня положиться!

Есть ли у вас мечта, которая пока не осуществилась?

Профессиональная мечта – увеличить количество качественного жилья в Киеве и других городах Украины. Сделать на самом деле счастливыми людей, которые приобрели жилье в DIM group. Построить самое высокое здание в Украине, настоящий небоскреб, визитку нашего государства.

Есть ли в планах компании другие проекты в сфере жилищного строительства?

В течение 2018 DIM group планирует запуск 3-х новых жилых комплексов в Киеве и пригороде.

Коттеджный городок "Золоче" и "Ривьера Золоче"

Группа компаний "Золоче Групп"

Основатель группы компаний "Золоче" Юрий Коржевский.

Самые значительные достижения вашей компании в 2017 году?

Главный событием 2017 года для основателей коттеджного городка "Золоче" стало открытие принципиально нового жилищного массива Riviera Zoloche. Riviera Zoloche – это 44 дома, построенных в едином современном стиле на берегу Днепра. Имеет живописную набережную с пешеходной и велосипедной дорожкой вокруг всего массива. Для жителей массива построена большая зона отдыха с бассейнами, детской площадкой, теннисными кортами, рампой, спортивным кафе и пляжем. Есть собственный яхт-клуб и вертолетная площадка. На территории Riviera Zoloche в 2017 году находится Zoloche RESORT & SPA. Это и ресторан итальянской кухни Zafferano, и детский клуб Zoloche Kids. Также фитнес-клуб и SPA-центр, салон красоты. Отель с просторными номерами, уютными домиками на берегу Днепра и на плаву (плавдома).

Что позволило вашему ЖК выйти в лидеры на рынке новостроек? В чем его уникальность?

1) Маштаб – это самый большой пригородный жилищный комплекс в Украине.

Насчитывает более 500 домов. Общая территория более 100 гектаров (миллион квадратных метров). Длина комплекса более 10 км . Обслуживаем более 50 км дорог. Ежедневно жизнедеятельность городка поддерживает более 100 человек обслуживающего персонала. Численность охраны насчитывает более 160 человек.

2) В "Золоче" огромная площадь зон общего пользования. Это больше чем 100 000 кв. м парков, скверов оборудованных системой полива. Более 5000 деревьев и зеленых насаждений.

3) Инфраструктура. В пригороде Киева располагается много коттеджных городков и загородных домов, но этого недостаточно для комфортной жизни. Важна развитая инфраструктура, а это именно то, что отличает городок "Золоче" от других. В городке "Золоче" большое количество зеленых насаждений, парков, скверов, детских площадок. Весной 2018 года откроется еще одна парковая зона Zoloche RANGERS. Это более 50 000 квадратных метров ухоженной лесопарковой территории, где размещается ресторан, озеро, бассейн, веревочный парк для детей, зона для стрельбы из лука. Летом на территории парка работает детский лагерь.

Какие передовые технологии применялись при строительстве ЖК? Учитывался ли положительный опыт других стран?

В строительстве применяется инновационное решение по устройству верхней монолитной плиты фундамента. Используются эко-материалы. При изготовлении оконных конструкций используем энергосберегающий профиль лучших немецких и бельгийских производителей. В городке установлены современные осветительные опоры европейских производителей. Ограждения разработаны архитекторами по индивидуальному проекту. А также фасад комплекса Riviera Zoloche Resort&Spa выполнен из уникального водостойкого к атмосферному влиянию материала (HPL-панели).

Какую инфраструктуру предлагает ЖК для своих жильцов?

На территории "Золоче" и в направлении городка проложено качественное дорожное покрытие с освещением. О безопасности заботится круглосуточная собственная служба охраны. На территории работает детский сад-школа Zoloche International school. Школа имеет Кембриджскую аккредитацию. Есть несколько продуктовых магазинов, автомойка, яхт-клуб, вертолетная площадка, служба такси, ресторан Zafferano, детский клуб, фитнес- и СПА-центр, салон красоты. Рядом находится больница дневного стационара и амбулатория семейной медицины. Многочисленный технический персонал обеспечивает уборку территории, уход за зеленой зоной, вывоз мусора, уборку с него прочее.

Почему покупатель выбирает вас?

Прежде всего, это снова-таки благодаря нашей развитой инфраструктуре. "Золоче" выбирают люди, которым близки семейные ценности, которые ищут не просто дом, а место, где хочется жить. "Золоче" – это безопасный, уютный, комфортный городок, где интересно жить и взрослым, и детям.

Жизненные принципы, которые помогают вам достигать поставленной цели?

Любовь к своей стране, любовь к своей семье, неисчерпаемое трудолюбие, желание менять мир к лучшему каждый день.

Ваш профессиональный и личный кодекс чести?

Это честность и справедливость по отношению к себе и окружающим. Так как я сам вырос в большой и очень дружной семье, именно семейные ценности являются для меня очень важными. Также семейная атмосфера царит у нас в компании. Вместе мы переживаем радости и горести, помогаем и поддерживаем друг друга. Возможно, именно эти черты стали примером для многих. В городке "Золоче" царит такая же семейная атмосфера. Рождаются и подрастают дети, появляются первые друзья и крепнет взрослая дружба. Люди общаются семьями, становятся кумовьями, проводят вместе досуг. Также влюбляются и создают новые семьи.

Каким образом большое количество разных людей заставить думать об успехе одной компании?

Только собственным примером! Наши сотрудники – это большая семья. За долгие годы работы у нас образовалась настоящая команда!

Я скажу честно, не люблю рутинную работу в офисе. Каждый мой рабочий день начинается в "Золоче". Каждое утро я осматриваю все и слежу за каждым кирпичиком и каждым растением, за процессом строительства и работой сотрудников.

Быть сегодня успешным – это…

...работать без остановки, идти в ногу со временем, прислушиваться к молодому поколению, следить за современными технологиями, постоянно совершенствоваться и не бояться перемен!

Ваш любимый афоризм?

Сделай как для себя и успех гарантирован!

Кто из выдающихся деятелей человечества может быть образцом и примером для сотрудников вашей компании?

Дональд Трамп, Ли Куан Ю (экс премьер-министр Сингапура)

Благодаря чему ваш бренд получил эту награду?

Самый большой и современный коттеджный городок, безопасный, с самой развитой инфраструктурой, которую обслуживает группа компаний "Золоче".

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры, и я..."

Сказать точнее, чем Архимед сложно, но я попробую! Дайте мне точку опоры, и я обустрою всю Украину!

Есть ли у вас мечта, которая пока не осуществилась?

Мечта – новый мост через Днепр)) Ну и конечно же я мечтаю, чтоб все мои родные и наши жители были здоровы и счастливы и жили в мирной стране!

Есть ли в планах компании другие проекты в сфере жилищного строительства?

Конечно. Мы никогда не останавливаемся. Каждый год мы строим новые кварталы, а это более 40 домов. Но все наши проекты реализуются в границах села Вишенки, где и находится "Золоче". То есть все наши силы направлены на расширение границ "Золоче".

Жилой комплекс "Петровский квартал"

Компания-застройщик NOVBUD

Существующие на данное время корпоративные награды:

• Лауреат "ТОП-10" популярных застройщиков" от портала ADDRESS.ua ( 2013 г .);

• "Лучший пригородный жилой комплекс года" по версии Главной строительной премии страны Ibuild ( 2013 г .);

• Лауреат премии "Украинский Национальный Олимп" в номинации "Современное загородное жилье" ( 2014 г .);

• Диплом III место в группе "Средняя ценовая категория новостроек Киевской области" ( 2015 г .);

• Диплом "Удобство жизни", лауреат группы "Средний ценовой сегмент новостроек Киевской области" независимого некоммерческого исследования рынка жилых новостроек Украины "Ревизор Новостроек" ( 2016 г .);

• Лауреат премии "Украинский Национальный Олимп" в номинации "Самый масштабный комплекс в Украине" ( 2016 г .);

• Компания NOVBUD вошла в десятку топ-застройщиков Украины 2016 года по версии журнала "Forbes" ( 2017 г .);

• NOVBUD – "Надежный застройщик Киевской области" (по версии компании "СБК", 2017 г .);

• ЖК "Петровский квартал" – "Лучший жилой комплекс формата "Город в городе" главной строительной премии страны IBuild ( 2017 г .).

Директор по развитию компании NOVBUD Вячеслав Павлов.

Самые значительные достижения вашей компании в 2017 году?

В 2017 году компания NOVBUD ввела в эксплуатацию более 70-ти тысяч кв. м жилья и по итогам работы заняла третье место в ТОП-3 независимого рейтинга застройщиков пригорода столицы среди 45-ти представленных на рынке. Осенью компания получила почетную награду "Надежный застройщик Киевской области", а ЖК "Петровский квартал" – был отмечен в номинации "Лучший жилой комплекс формата "Город в городе" Главной строительной премии страны IBuild.

История создания вашего ЖК?

Идея создать максимально комфортную для жизни среду в формате пригородного жилого комплекса возникла в 2011 году. На тот момент в портфолио компании NOVBUD уже был успешный опыт по строительству и реализации загородных таунхасов в Киево-Святошинском районе, которые пользовались большим спросом среди украинцев. Поэтому было принято решение о запуске абсолютно нового для строительного рынка проекта, который сочетает все возможности мегаполиса и сохранит уникальность загородной жизни. Свое название – жилой комплекс "Петровский квартал" – получил в наследство от села Петровское, в котором, собственно, и началось строительство.

Что позволило вашему ЖК выйти в лидеры на рынке новостроек? В чем его уникальность?

Жилой комплекс "Петровский квартал" – это уникальный пример того, как на месте пустого поля за несколько лет упорного труда может вырасти настоящий европейский городок. И сегодня "Петровский квартал" – это один из самых масштабных жилых комплексов Украины с особой атмосферой, расположен в экологически чистом, уютном пригороде Киева. Генеральный план ЖК "Петровский квартал" включает 99 домов, из которых 53 уже заселены, 20 домов – на этапе ввода в эксплуатацию, другие – на стадии строительства и проектирования. Территория комплекса разделена на кварталы и линии. Сейчас здесь насчитывается 5 кварталов и 12 линий – каждый квартал состоит из 2-3 линий. Поэтому для удобства жителей вскоре по территории комплекса будет запущен собственный маршрутный транспорт. Изюминка ЖК – квартиры с двориками, которые расположены на первых этажах и имеют два входа: с улицы в собственный дворик, и традиционно – из подъезда. Такой необычный формат объединяет все удобства квартиры и возможность в любой момент отдохнуть на свежем воздухе, практически, как на своем дачном участке.

Какие передовые технологии применялись при строительстве ЖК? Учитывался ли положительный опыт других стран?

На сегодняшний день мы используем новейшие технологии строительства, стараемся делать все возможное для укрепления наших позиций на рынке строительных услуг. А достичь этого можно только путем добросовестного отношения к своей работе.

ЖК "Петровский квартал" – это энергоэффективное жилье комфорт-класса, при строительстве которого применяются современные технологии и материалы, минимизирующие потери тепла во время эксплуатации. За счет рационального использования электроэнергии, воды и других ресурсов ЖК "Петровский квартал" является флагманом экологического строительства в пригороде. В основу каждого комплекса заложен принцип заботы о природе. Мы сохраняем и интегрируем зеленые насаждения в проекты, ведь любовь к окружающей среде – философия застройщика.

• Внешние стены – из уникального строительного материала – натуральных поризованных керамических блоков. Это прочный клинкерный кирпич и теплоизоляция в одном продукте. Благодаря этому дом сохраняет тепло и одновременно вентилируется. Стены на 100% огнестойкие, имеют низкое водопоглощение;

• Для возведения несущих железобетонных конструкций используются только качественные и надежные железобетонные изделия от лидеров рынка;

• Дополнительное утепление наружных стен и кровли пенополистирольными и минераловатными плитами;

• Для обеспечения надежной работы основных систем жизнеобеспечения (водоснабжения, канализации, противопожарных механизмов) используются немецкие циркуляционные насосы, позволяющие существенно сократить потребление электроэнергии;

• В каждой квартире установлены автономные двухконтурные газовые котлы для отопления квартир и горячего водоснабжения, позволяющие экономить газ до 30% по сравнению с централизованным отоплением;

• Водоснабжение квартир осуществляется из собственных скважин чистой артезианской воды;

• Современные энергосберегающие лифты сокращают расходы на оплату электроэнергии на 20-60% по сравнению с классическими;

• Удачное расположение домов по сторонам света и большие, но в то же время энергоэффективные окна, позволяют получить отличный уровень естественного освещения в квартирах, отвечающий самым строгим санитарным нормам по инсоляции;

• Светодиодное освещение территории и мест общего пользования – по всей территории жилого комплекса.

Какую инфраструктуру предлагает ЖК для своих жильцов?

ЖК "Петровский квартал" – это настоящий городок с заранее продуманной инфраструктурой, собственным благоустройством и современными условиями мегаполиса. На территории ЖК работает детский сад и общеобразовательная школа, медицинский центр и аптеки, мини-маркеты, банковские и почтовые учреждения, кафе и рестораны, спортклубы и салоны красоты, всего – более 150 объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, функционируют паркинги, огромные детские и спортивные площадки, зоны отдыха для родителей, светомузыкальный фонтан, центральный бульвар, сохранена дубовая аллея. Благодаря удобной транспортной доступности и продуманной архитектуре мы формируем свой образ жизни – закрытого городка, где абсолютно безопасно и все свои.

Почему покупатель выбирает вас?

Сегодня ЖК "Петровский квартал" – это уютный семейный комплекс для комфортного проживания с уникальным благоустройством и современными условиями города. Нас выбирают семейные пары и люди, предпочитающие тихий и размеренный темп жизни. До мелочей продуманная архитектура, ландшафтный дизайн улиц и творческий подход в развитии комплекса формируют собственный стиль ЖК "Петровский квартал". Невысокие застройки создают спокойную атмосферу, собственные дворики наполняют домашним уютом. Благодаря разумному планированию каждый квадратный метр квартиры в домах ЖК "Петровский квартал" работает на своего хозяина. Однокомнатная квартира-трансформер или двухуровневая квартира предоставляют жителям широкий круг возможностей в планировании и дизайне помещения.

Очень важно, что закрытая территория и круглосуточная охрана с видеонаблюдением способствуют безопасному и безмятежному времяпрепровождению на территории комплекса. А благодаря наличию ряда центров детского развития, игровых и спортивных площадок можно не волноваться за досуг и развитие детей.

Каждый день в жилом комплексе "Петровский квартал" особый: здесь соседи становятся хорошими друзьями, весело и активно проводят время на свежем воздухе, живут в комфорте и любви. Ведь сохранение семейных ценностей и зарождение собственных традиций – основные приоритеты, которые учитывались при развитии комплекса. Кстати, особенностью комплекса является насыщенная анимационная программа для детей и взрослых, совместные празднования и акционные ивенты для владельцев квартир. Все это создает неповторимую атмосферу, в которой хочется жить и воспитывать детей.

Жизненные принципы, которые помогают вам достигать поставленной цели?

Честность, порядочность, ответственность, целеустремленность, уверенность в собственных возможностях, желание совершенствоваться и учиться новому. Кроме того, считаю, что правильное мышление в контексте выше названного – это первый шаг к достижению поставленной цели.

Ваш профессиональный и личный кодекс чести?

Личные качества непосредственно влияют на профессиональные достижения. Во-первых, быть человеком слова и доводить каждое начатое дело до логического завершения – это основа и в бизнесе, и в повседневной жизни. Следующий принцип – отсутствие культа денег. Считаю, что деньги – это лишь одно из средств для достижения поставленной цели. И третье: добросовестность и открытость перед самим собой, перед людьми, с которыми идешь по жизни и для которых создаешь новый продукт.

Каким образом большое количество разных людей заставить думать об успехе одной компании?

Прежде всего дать понять, что успех компании зависит от успешности каждого сотрудника. А для этого необходимо, чтобы каждый человек осознал свою цель – чего он хочет и какими усилиями желает это получить. Быть человеком результата, а не процесса. И даже если с первого раза цель не была реализована – от нее нельзя отказываться. В данном случае нужно меняться "под цель", что обязательно в перспективе увенчается успехом.

Быть сегодня успешным – это…

...использовать все ресурсы, чтобы достичь конечной цели.

Ваш любимый афоризм?

"Нет ничего более легкого, чем быть занятым, и нет ничего более трудного, чем быть результативным". Это слова профессионала в области самоменеджмента Алена Маккензи. Правда, я несколько их перефразировал для себя в такой формулировке: "Нет ничего более легкого, чем быть результативным, и нет ничего более трудного, чем быть занятым".

Кто из выдающихся деятелей человечества может быть образцом и примером для сотрудников вашей компании?

Стив Джобс, Билл Гейтс, Дональд Трамп – люди, которые являются образцом успеха для каждого человека. Они смогли достичь колоссальных высот именно благодаря вере в себя, заданным целям и ежедневной работе. "Очень часто люди не знают, чего хотят, пока ты не покажешь им iРad" – фраза знаменитого Стива Джобса в подтверждение того, что для достижения цели нужно мыслить конкретными категориями.

Благодаря чему ваш бренд получил эту награду?

• "Петровский квартал" – это самый масштабный пристоличный жилой комплекс с широкой линейкой объектов инфраструктуры от надежного застройщика. NOVBUD – компания с четко отлаженными бизнес-процессами и высоким уровнем сервиса, мы уже 10 лет на рынке;

• "Петровский квартал" – это энергоэффективное и экологическое жилье комфорт-класса, уютные и комфортные квартиры с возможностью перепланировки и воплощение самых современных архитектурных решений. Комфорт здесь стал стилем жизни;

• "Петровский квартал" – это современное и безопасное пространство для жизни и воспитания детей, проведения досуга и активного отдыха. Здесь действительно хочется жить и наслаждаться каждым днем!

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я..."

...и я сделаю этот мир Планетой счастливых людей.

Есть ли у вас мечта, которая пока не осуществилась?

Чтобы получить желаемое, я не перестаю мечтать и ставить перед собой конкретные цели. Ведь будущее – это то, что должно осуществиться в нашей жизни в ближайшее время.

Но, прежде всего, с учетом реалий и вызовов современности, я мечтаю о мире и достатке в нашей стране, согласии среди людей и любви в наших сердцах. Это то, к чему мы должны стремиться все вместе.

Есть ли в планах компании другие проекты в сфере жилищного строительства?

В 2018 году NOVBUD будет задавать темп строительной отрасли, наращивая обороты строительства. В планах компании – ввод в эксплуатацию около 120 тыс. кв. м уже активно строящегося жилья в ЖК "Петровский квартал", ЖК "Квартал Крюковщина" и ЖК "Новые Теремки". Кстати, первую очередь "Новых Теремков" сдаем уже в марте текущего года, а завершение строительства "Квартала Крюковщина" ожидаем ближе к осени. Одновременно – планируется запуск и реализацию новых проектов более чем на 100 тыс. кв. м: возведение нескольких новых масштабных жилых комплексов в Киеве и пригороде столицы.