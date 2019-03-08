Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Лавины и половодье рек: спасатели предупредили украинцев об опасности

Сегодня, 10:56

Спасатели объявили третий уровень снеголавинной опасности в Карпатах

Фото: Оксана Ващук / архив "Сегодня"
Фото: Оксана Ващук / архив "Сегодня".
Лавины и половодье рек: спасатели предупредили украинцев об опасности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/22b/5fb/5c822b5fb7eaa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/22b/5fb/5c822b5fb7eaa.jpg Украина Спасатели объявили третий уровень снеголавинной опасности в Карпатах

В украинских Карпатах с пятницы, 8 марта, ожидается высокая угроза схода лавин. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГЧСЧ) Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 8 марта в горах Ивано-Франковской области и 8-10 марта в высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – отмечается в сообщении ГСЧС.

Кроме того, на реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды. 

"8-9 марта в результате дождей и таяния снега в горах на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м в пределах коренных берегов, а в нижнем течении Боржавы – до 2 м с выходом воды на пойму", – отметили спасатели.

Как сообщалось, в Украине почти везде будет весенняя погода, и только ночью местами будет еще держаться мороз.

Напомним, в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег. 

Карта появилась после случая с киевским туристом Игорем Грищенко, который в начале января 2019 года более четырех суток бродил по Карпатам, пока не наткнулся на хижину лесника:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег погода, Закарпатье, Карпаты, лавины, реки, Ивано-Франковская область, половодье

Вы сейчас просматриваете новость " Лавины и половодье рек: спасатели предупредили украинцев об опасности". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве ожидается сильный ветер: как уберечься от опасностей непогоды

Вчера, 15:16

В городе объявлен "желтый" уровень опасности

Температурные качели от 2 до 16 градусов: какой будет погода в Украине

Вчера, 09:32

Несмотря на хорошую и солнечную погоду, местами будет сильный ветер

Снег летом и жара зимой: ТОП-8 погодных аномалий в Украине

6 марта, 18:51

Еще 7 лет назад синоптики предсказывали экстремально холодные зимы, но получилось с точностью до наоборот

Синоптики предупредили о природном катаклизме на 8 марта

6 марта, 06:00

В Киевской области ночью 8 марта местами порывы 15-20 м/с

Пенсии переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса

И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле

MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению

Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы с гипертонией

Дрюк оказалась агентом украинской контрразведки,- СМИ

В сети сообщили о гибели на Донбассе курсантов из России

Беглый украинский депутат попросил РФ начать наступление на Киев

''Грохнем Украину'': Скабеева оскандалилась новой угрозой

Кто она: самая популярная девушка в Instagram
Загрузка...

Получить на руки наличными можно будет только 15 тысяч гривен

Сегодня, 07:39

В Нацбанке хотят сократить расчеты наличными деньгами

Образование подорожает: какие новшества готовят для контрактников

Вчера, 07:39

Изменения для обучающихся на контракте могут вступить в силу с 2020 года

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

6 марта, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

6 марта, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Принц Джордж сказал Кейт Миддлтон: Мама, ты совершенно бесполезна