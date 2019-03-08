Лавины и половодье рек: спасатели предупредили украинцев об опасности
Спасатели объявили третий уровень снеголавинной опасности в Карпатах
В украинских Карпатах с пятницы, 8 марта, ожидается высокая угроза схода лавин. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГЧСЧ) Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 8 марта в горах Ивано-Франковской области и 8-10 марта в высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – отмечается в сообщении ГСЧС.
Кроме того, на реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды.
"8-9 марта в результате дождей и таяния снега в горах на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м в пределах коренных берегов, а в нижнем течении Боржавы – до 2 м с выходом воды на пойму", – отметили спасатели.
Как сообщалось, в Украине почти везде будет весенняя погода, и только ночью местами будет еще держаться мороз.
Напомним, в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.
Карта появилась после случая с киевским туристом Игорем Грищенко, который в начале января 2019 года более четырех суток бродил по Карпатам, пока не наткнулся на хижину лесника:
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