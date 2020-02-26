Лавины в Карпатах и ураганный ветер: в Украине ухудшится погода

На Украину, несмотря на теплую погоду, снова обрушится сильный ветер. Спасатели уже предупредили об опасности, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По сообщению Укргидрометцентра, 26 февраля в Украине, кроме северных областей, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

А на высокогорье Карпат ветер разбушуется еще больше – тут порывы ветра будут достигать 25-30 м/с. Кроме того, в горах будет сильный дождь, местами с мокрым снегом (І уровень опасности).

Реклама

Кроме того, в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей могут сходить лавины. Спасатели предупредили о снеголавинной опасности 3-го уровня.

Ранее мы писали, что в Украине в последние дни сильно разбушевалась непогода. На страну обрушились сильный ветер, дожди и мокрый снег. Из-за сильного ветра деревья падали на машины, а сотни населенных пунктов были обесточены.

Отметим, что 2019 год в Украине был аномально теплым, и повышение температуры привело к изменению продолжительности сезонов в стране. Несмотря на это, март в стране будет холодным.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама