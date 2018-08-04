"Лавра. Четыре сезона": осенью выходит уникальный фотоальбом о Киево-Печерской лавре

Об идее

"Идея создать подобный альбом возникла спонтанно, — вспоминает пресс-секретарь владыки Павла Виктория Железнякова. — Мы с кинооператором и фотографом Дмитрием Горашем спускались с Верхней на Нижнюю Лавру после очередных телесъемок. То там остановимся, какой-то вид отснимем, то в другом месте. Идем и рассуждаем: "В Лавре где ни стань — кругом такие красивые виды! Вот бы это все собрать воедино. Лавру зимой, весной, летом, утром и вечером. И издать такой альбом "Виды Лавры четыре сезона" — без всяких подписей, текстовок. Одни фотографии". Мы это озвучили владыке Павлу, он нас благословил, после чего мы занялись сбором материала. У нас появился профессиональный дизайнер — Дмитрий Буланов. Дима сказал — ему нужен план, по которому он этот альбом сможет создавать. Тогда мы обратились к газете "Сегодня", и к нам присоединилась Анастасия Белоусова, которая давно пишет о монастырях. Настя составила план, и нам он понравился. В нем появилась четкая структура: показать каждый храм — весной, летом, осенью и зимой. Она же написала небольшие тексты, которые в ходе работы мы добавляли, расширяли, вставляли текстовки под фотографии. Именно эти четыре человека изначально не планировали альбом в 7 кг и 500 страниц.

Мы просто искренне хотели создать нечто красивое. Но по мере подготовки и сбора мы перешли от внешних видов обители к внутреннему убранству храмов. Потом захотелось указать и на шедевры таких гениев, как Ижакевич, Попов, Щусев. Кроме того, тексты фотоальбома решено было перевести на украинский и английский. Спасибо нашим переводчикам за терпение и понимание в работе с церковной терминологией. Так, в итоге и появился огромный, неимоверно красивый подарочный фолиант, над созданием которого работали 10 человек. Но каждый из них выполнял несколько функций, потому, честно скажу, — без даже одного из них этот альбом просто бы не появился".





















О благословении и мечте

"Уникальность этой книги в том, что в ней показан годичный цикл природы сквозь призму архитектуры и монашеской жизни обители, — говорит наместник Киево-Печерской лавры владыка Павел. — Фотоальбомы о Лавре прежде были, но не такого масштаба и качества. В данной книге отражена не только красота строений, но и внутренняя жизнь монастыря — послушания, богослужения. Есть даже духовные наставления 12 монахов Лавры и Блаженнейшего митрополита Онуфрия. Такого соединения прежде не было. В каком-то смысле в этом альбоме исполнилась моя мечта — именно так показать святую обитель и приурочить выход альбома к 30-летию восстановления монашеской жизни в Лавре. А вот задача данного издания, как и всего, что мы делаем, — привести душу человеческую к Господу и спасению. Господь — это корабль, который всегда плывет с нами рядом и подхватывает каждого, кто хочет идти с Ним по морю жизни. Когда случится эта встреча — зимой? Весной? Или может это уже случилось? Мы бы хотели, чтобы с помощью данной книги человек задумался над смыслом своей жизни. На что похожа ваша жизнь? Задумайтесь, и вы придете к удивительным выводам. Ведь человек — это тоже храм, только храм Святого Духа, как написано в Писании. Какой период в вашей жизни сейчас — осень или лето? Что в ней еще нужно успеть? Все можно изменить к лучшему, пока мы живы".

О дизайне

"У нас православную литературу часто издают по старинке, — рассказывает Дмитрий Буланов, графический дизайнер фотоальбома "Лавра. Четыре сезона". — Духовные книги бывают с хорошим текстом, но в плане дизайна они очень проигрывают литературе светской. Сейчас, если тебе нужен текст (только информация), ты прочтешь его в интернете. Потому современная книга, как продукт для продажи, должна иметь качественную упаковку. Теперь текст нельзя печатать абы как — такую книгу не купят. Посмотрите, сколько на книжных выставках отлично сделанных книг! Многие даже получили международные премии! Почему же не сделать нечто подобное с духовной литературой? Захотелось, чтобы "Лавра. Четыре сезона" была примером вкуса и качества, с грамотным современным дизайном. Я поставил себе цель — сделать книгу такой, чтобы мне самому захотелось ее купить. А я очень требовательный покупатель. Духовная книга, как и любая другая, должна быть целостной, приятной глазу и на ощупь. Она должна очаровывать и вдохновлять читателя, и дизайн в этом — первый помощник. Хотелось сделать "вкусную" книгу, и надеюсь, у нас это получилось. Мы не думали, что книга получится такой огромной. Когда количество страниц перевалило за 500, нас просто остановили, аргументируя, что книга будет неподъемной. Именно поэтому на дизайн альбома ушло почти четыре месяца".

Об иллюстрациях

"В данном фотоальбоме много уникальных кадров четырех фотографов и несколько видов фотосъемки, — рассказывает фотограф, кинооператор Дмитрий Гораш. — Есть фото, которые априори кроме монахов никто снять не может. Например, с монашеского пострига или из глубин закрытых Варяжских пещер. Их нам предоставили лаврские монахи — отец Симон и отец Варлаам. Съемки послушаний — великолепная работа фотографа газеты "Сегодня" Александра Яремчука. А богослужения прекрасно отсняты Юрием Томанюком. В портретах монахов я ориентировался на съемку издания Esquire. Снимать монахов вообще очень непросто. Это закрытые для мира люди. Потому, прежде чем снимать, я с каждым подолгу разговаривал в студии. Есть фото, которые многие бы назвали "провальными" — к примеру, часть лица — в полутени. Такая съемка характерна для западных изданий. Она больше передает душу того, кто на портрете".

















Об уникальной печати книги

По благословению наместника Киево-Печерской лавры, печать фотоальбома доверили киевской типографии "Феникс". Одна из специализаций "Феникса" — печать книг большого формата. О сложностях печати мы поговорили с директором типографии Алексеем Храмовым.

— Алексей Юрьевич, расскажите, в чем состояла сложность печати фотоальбома "Лавра. Четыре сезона"?

— В нем большие полноформатные фотографии, темные подложки, которые требуют большого объема краски и усложняют печать. Чтобы потом не изнашивались эти страницы и не портились фотографии, как это происходит в обычных глянцевых журналах, они покрываются специальным защитным лаком. Так на многие годы будет сохранена красота и первозданность фотографий.

Книга представляет фотоотчет реконструкции Лавры за последние 30 лет. Этот альбом показывает воссоздание монастыря таким, каким он был до 1918 года, до периода гонений на веру. Но только с добавлением внутренней жизни монастыря. Словом, читатель этого альбома получит полную картину того, что из себя представляет монастырь сейчас.

— Выпускались ли подобные издания большого формата, тяжеловесные, с качественной полиграфией за период независимости в Украине?

— Крайне редко. В середине 90-х одно из издательств выпустило книгу весом 10 кг. Наша типография также издавала подобный альбом для музея Шептицкого во Львове на 700 страниц весом под 10 килограммов. До нас подобные фолианты издавались за границей (в Германии, Дании, Чехии). Эксперты сказали, что наше издание выглядело на том же уровне, а по некоторым пунктам даже превосходило европейских конкурентов. Потом было еще несколько книг. Но вы учтите, что на эти книги в среднем был потрачен практически год! У нас же сроки совсем сжатые. Первые 100 подарочных экземпляров были выпечатаны за две недели — это неимоверные сроки, так как даже на просушку листов необходимо около трех дней. Темпы удалось ускорить тем, что около 100 человек работают в две смены (дневные и ночные). Остальной тираж будет напечатан за полтора месяца, к сентябрю, когда будет презентация альбома. Вообще когда в Украине планируют делать что-то большое и монументальное, часто обращаются именно к нам — так как есть для этого производственные мощности. На этих изданиях мы набрались опыта.

— А правда, что каждый ваш работник в общей сложности обработал фуру бумаги?

— Общий вес материалов — 24 тонны, вот и посчитайте, если одна книга весит 7 килограммов. Плюс мы готовим специальные защитные коробки, чтобы альбомы не повредились при транспортировке.

— Сколько будет стоить книга и где ее можно приобрести?

— Такие проекты, как правило, дотационные, с привлечением меценатов, но окончательную цифру пока не знают даже в Лавре, которая будет заниматься ее распространением. Вообще такие масштабные проекты хорошо бы подать на учреждение премии в Министерство культуры.