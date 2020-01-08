Лайнеры садились и взлетали в столице Ирана до и после вылета украинского самолета

Воздушное пространство над Ираком и Ираном не было закрыто

/ Фото: Reuters

Перед вылетом украинского авиалайнера, который потерпел крушение под Тегераном, а также вскоре после него в аэропорту Имени Хомейни садились и взлетали другие самолеты международных, в том числе и европейских авиакомпаний. Об этом свидетельствуют данные о выполненных полетах, предоставленные аэропортом.

Борт авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) вылетел из аэропорта со значительной задержкой, причина которой не уточняется. Взлет зафиксирован в 6:12 утра вместо планового времени 5:15.

Именно во время задержки произошла ракетная атака Ирана на авиабазу, которая используется США. Однако гражданские авиакомпании не были об этом уведомлены, а запуск ракет происходил за пределами страны, в соседнем Ираке.

Небо над Ираном на время катастрофы не было закрыто – ряд международных авиалиний осуществляли вылеты и посадку в аэропорту Тегерана.

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Так, в промежуток с 3 до 4 ночи в Тегеране приземлились самолеты трех турецких компаний (Turkish Airlines, Pegasus и AtlasGlobal) и Qatar Airlines, а в 5:35 сел еще один самолет Turkish Airlines из Стамбула.

Западные авиакомпании, имеющие сообщение с главным аэропортом Ирана, в ту ночь также выполняли перелеты. В 2:43 ночи из Тегерана вылетел рейс Lufthansa во Франкфурт, в 4:23 (с 40-минутной задержкой) – рейс Austrian в Вену. С 5:00 до 5:20 произошло три вылета турецких и катарской авиакомпании.

Лишь в среду днем, после катастрофы украинского авиалайнера, Lufthansa сообщила об отмене рейса Франкфурт – Тегеран. Austrian пока о таком решении не сообщала. По данным аэропорта Вены, рейс Вена – Тегеран готовится к отправке и должен вылететь, его вылет задержан на 6 часов, но пока не отменен. Как известно, об отмене рейсов Киев – Тегеран на неопределенный период сообщила также МАУ. От других иностранных компании, летающих в Тегеран, информации об отмене рейсов не поступало.

В тренде Гибель украинского самолета в Иране: что нужно знать о катастрофе

В то же время большое количество международных перевозчиков, у которых до того не было рейсов в Тегеран, после обстрелов американской базы в среду ночью объявили, что будут облетать воздушное пространство как Ирана, так и Ирака.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что целый ряд иностранных политиков и дипломатов выразил Украине свои соболезнования в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета авиакомпании МАУ в Иране.

Напомним, пассажирский самолет Boeing-737 Международных авиалиний Украины, совершавший рейс PS 752 Тегеран – Киев, потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. По предварительным данным, не выжил никто из находившихся на борту 176 человек. Позже появилась информация о гражданстве погибших пассажиров рейса.

Есть несколько версий произошедшего: падение могло произойти из-за технической неисправности после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. Но, по информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

После крушения пассажирского лайнера МАУ в Тегеране посольство Украины в Иране отредактировало свое сообщение относительно катастрофы, убрав из него упоминание о малой вероятности теракта как причины падения самолета. Поначалу в заявлении дипломатического представительства говорилось о том, что версия теракта исключена. Сейчас этого в сообщении нет.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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