Лазерная коррекция зрения в формате 3D

Cистема визуализации 3D в сочетании с эксимерным лазером - новый уровень точности и комфорта для пациентов

О преимуществах инновационной системы 3D-визуализации лазерной хирургии рассказывает эксперт по контролю за качеством медицинской помощи Британского офтальмологического центра Екатерина Ковригина.

В настоящий момент Екатерина работает в США по совместной с коллегами из университетской клиники в Нью-Йорке программе использования технологий создания искусственной сетчатки, позволяющей видеть слепым пациентам, но нашла время рассказать о технологии новой лазерной коррекции журналисту.

- В нашем центре впервые в Украине была проведена лазерная коррекция зрения по технологии IQ LASIK Oxygen 3D. Эта технология предусматривает использование вместо микроскопа двух видеокамер высокого разрешения с выводом широкоформатного изображения операционного поля на экран. Хирург использует специальные 3D-очки, переводящие изображение с экрана в трехмерный формат. Ход коррекции видит вся операционная бригада в режиме реального времени.

Возможно, может возникнуть целый ряд вопросов. Может быть это маркетинг? Зачем это нужно? Что в итоге получу я, пациент, решившись на лазерную коррекцию зрения с применением технологических "наворотов"? Может проще по старинке с "фентосекундным лазером"?..

Преимущества, безусловно, есть и они неоспоримы. Попробуем разобраться.

1. Сокращение времени пребывания в операционной. Раньше операция на два глаза занимала до 10 минут, сейчас не более 5 минут. Притом что применение "фентосекундного лазера", от которого мы давно отказались, увеличивает процедуру до 30 минут. Оптимизация рабочего процесса обусловлена более слаженной работой операционной бригады. Каждый специалист, надев 3D-очки и наблюдая за ходом операции на экране, понимает, на каком этапе операция и, не дожидаясь команды офтальмохирурга, подготавливает все необходимое для дальнейшей работы. Так, операционная медсестра, заранее готовит нужный инструмент, а медицинский инженер без задержек запускает необходимую программу коррекции, прописанную для каждого пациента. До внедрения 3D-технологии операционное поле видел через микроскоп только хирург. Сейчас каждый член операционной бригады, контролируя ход операции, максимально быстро выполняет свою работу.

2. Идеальный уровень визуализации позволяет хирургу видеть малейшие детали в ходе лазерной операции. При работе в режиме 3D манипуляции хирурга становятся еще точнее. Это важно, так как от точности действий хирурга во много зависит результат операции.

3. Возросший уровень комфорта пациента: больше нет слепящего света, а соответственно – нет рефлекторной реакции на этот неблагоприятный фактор. Пациенты отмечают, что не испытывают дискомфорт во время проведения лазерной коррекции зрения.

4. Снижение вероятности допущения ошибки благодаря более физиологичному положению хирурга во время работы. До внедрения 3D-системы офтальмохирург вынужден был работать в операционной, склонившись над микроскопом много часов подряд. Это приводило к повышенной утомляемости, как следствие – повышению вероятности неточности и слаженности во время работы.

Подводя итог, с уверенностью можно сказать, что новейшая система визуализации 3D (США) в сочетании с эксимерным лазером последнего поколения зарекомендовала себя с наилучшей стороны. А в 2020 году мы полностью обновили все системы и программное обеспечение нашего лазера.

Эта технология дает возможность перейти на новый уровень точности и комфорта для пациентов, которые выбирают "Британский офтальмологический центр".

Точность, надежность, многоуровневый контроль оказания медицинской услуги дал возможность нашим пациентам часто получать зрение выше ожиданий пациентов.

Подробно на сайте www.eyes.ua.

Екатерина можно ли к вам записаться на процедуру лазерной коррекции в Киеве? Ведь вы – один из самых опытных специалистов в области проведения лазерной коррекции зрения.

- Мне просто говорить об этой процедуре, так как я не только эксперт, но и пациент, прошедший процедуру коррекции зрения именно в Киеве, в нашем Британском офтальмологическом центре, и знаю, что чувствует пациент и как объяснить технологию лазерной коррекции и успокоить его, на собственном опыте. Это просто, будучи абсолютно уверенной в своих коллегах и оборудовании.

В настоящий момент моя научная работа совмещена с приятным ожиданием рождения моего ребенка, мальчика, и я начну прием в киевской клинике сразу после Рождества, вернувшись домой. Очень скучаю по Киеву и работе с коллегами.

Так что хочу сказать желающим получить отличное зрение: решайтесь, мир стоит того, чтобы увидеть его своими глазами.

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