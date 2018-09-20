"Лебединое озеро" с ноткой Нью-Йорка собрало полный зал Национальной оперы Украины

Эксклюзивное шоу со звездами мирового балета – премьером Национального театра оперы и балета Александром Стояновым и прима-балериной New York City Ballet и San Francisco Ballet Анной-Софией Шеллер – собрало 15 сентября полный зал Национальной оперы Украины. Балет состоялся благодаря поддержке известного мецената Людмилы Русалиной и ТМ "Статус".

В течение почти целого века "Лебединое озеро" сохраняет свое первенство в сердцах зрителей. В этот вечер зрители могли окунуться в удивительную атмосферу сказки и чуда, которые переданы на языке танца.

Балет рассказывает старинную легенду о прекрасной принцессе Одетте, которую проклял злодей Ротбард и превратил в лебедя. Собственно, партию принцессы и исполнила приглашенная прима Анна-София Шеллер, которая танцевала в паре с такими светилам" балета как Хулио Бокка, Джозеф Гатти, Джозеф Филлипс и др. В спектакле показаны противостояние любви и страсти, жизни и смерти, правды и лжи, свободы и независимости, света и тьмы, Одетты и Одилии. Прима танцевала в паре с Александром Стояновым, который исполнил партию принца Зигфрида.

"Это одна из моих любимых и вместе с тем одна из самых сложных партий, – сказал в своем интервью Александр. – И я рад, что мне посчастливилось работать с Анной Софией. Для меня это бесценный опыт, поскольку каждая прима интересна по-своему и особый интерес – это школа, которую она представляет. Это можно сравнить с путешествием в совершенно другой мир! При этом наша украинская школа считается очень сильной, поэтому, кстати, она тоже в почете на мировой арене, а наш балет входит в пятерку лучших в мире".

Анна-София Шеллер, в свою очередь, отметила, что в восторге от Киева, наших звезд балета и от зрителя. "Отдача зала была невероятной! Редко где встречается настолько тонко чувствующий зритель! Аплодисменты звучали в такие моменты, где услышать их – это редкость. Причем это действительно сильные моменты, что говорит об исключительном восприятии спектакля. Такой теплый прием помог мне справиться с одной из самых сложных ролей в моей карьере", - поделилась прима.

Культура, искусство и наука – это тот фундамент, который создает нацию. Поэтому поддержка здесь очень важна, особенно в трудное для страны время. Об этом много говорят, но мало кто подтверждают свои слова действиями. Людмила Русалина же, будучи меценатом и человеком, причастным к творчеству, поскольку она сама занималась балетом, далеко не впервые поддерживает высокое искусство.

"Помочь в данном случае – это для меня лично и удовольствие и большая честь. Я сама с детства занималась балетом и эти волшебные ноты – "Лебединое озеро" Петра Чайковского – с малых лет звучат в моей душе. Поэтому, когда появилась возможность поддержать балет "Лебединое озеро", к тому же в таком составе, я сразу согласилась. Это так приятно – дарить лучики света, любви и счастья! Я убеждена, что добро, подаренное от души, способно сделать людей счастливее, а они своими положительными мыслями и действиями понесут лучики добра дальше, и мир станет лучше", – говорит меценат.

Людмила Русалина также системно помогает детям, принимая участие в культурно-благотворительных проектах. Уже несколько лет продолжается "Украина глазами детей АТО" – программа творческой реабилитации для детей прифронтовых городов, которые отправляются на отдых и оздоровление. И сами выставки в рамках проекта, и оздоровление детей вот уже год проходят при поддержке мецената.

"Это конкурс детского рисунка среди детей из зоны АТО, во время которого отбираются наиболее тревожные и страшные с точки зрения душевного состояния рисунки. Их авторов – обычно это около 30 человек, мы вывозим из зоны АТО в самые красивые уголки Украины. Там с ними около 10 дней работают психологи и артреабилитологи. Дети посещают музеи, галереи и каждый день "рисуют" свои страхи и пережитые ужасы. Идет замещение негатива позитивом. Результаты впечатляют! Дети меняются на глазах и снова появляется искорка в их прекрасных глазках", – говорит Людмила.

Особое внимание меценат уделяет благотворительным проектам в Черкасской области – "домашнем регионе", где живут и работают более тысячи сотрудников ГК "Петрус" с семьями.

"В Черкасской области вскоре состоится конкурс детского рисунка "Мирная Украина". Его проводит благотворительный фонд "Вместе", который я возглавляю. Он даже своим названием несет мысль, что только мы вместе, как нация украинцев, сможем сделать жизнь лучше. Конкурс будет проходить в течение 2 месяцев. Все участники без исключения получат сладкие подарки от Черкасской бисквитной фабрики "Мир сладостей", а победителя ждет особый приз, который пока не разглашаю. Я абсолютно убеждена, что мысли материализуются, и чем больше людей будут мыслить позитивно и представлять себе красивые, светлые картины нашего будущего, тем быстрее это будущее наступит", – резюмировала Русалина.