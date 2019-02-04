Лечение через интернет: насколько эффективна дистанционная диагностика

Главное предназначение телемедицины - это консультациии на расстоянии

Лечение через интернет: насколько эффективна дистанционная диагностика 2019-02-04T09:26:00+02:00 Украина Главное предназначение телемедицины - это консультациии на расстоянии

Медицинская карта, рецепт на лекарства, направленние к узким специалистам и больничные листы. Все это в электронном варианте. Что-то уже с весны, то – чуть позже. К тому же врачи должны практиковать онлайн-консультации с коллегами и пациентами. Это называется телемедициной.

В США она работает так: пациент регистрируется на сайте, заполняет форму, выбирает врача и оплачивает консультацию. Дальше – связывается со специалистом. Помощь оказывают, если у больного аллергия, респираторные заболевания или проблемы с пищеварением. Врач выпишет рецепт, который направит в аптеку. В Украине все немного иначе.

Анатолий Кашпировский, советский психотерапевт, который первым использовал телевидение, как мощный медицинский инструмент. Он проводил сеансы присохотерапиии на почти трехсотмиллионную страну. Впрочем, приставка "теле" в слове телемедицина в переводе с древнегреческого означает расстояние, а не популярные в народе медицинские шоу на телевидении.

В киевском центре детской кардиологии и кардиохирургиии кардиолог Андрей Куркевич вместе с коллегами консультирует полуторамесячного малыша с пневмонией и пороками сердца, который находится в Херсоне.

Людмила Козина, ведущей кардиолог Херсонской области смогла обеспечить необходимое оборудование для такого мероприятия телемедицины, как телемост.

Здесь собрались едва ли не лучшие специалисты в области спасения детских сердец. И, конечно, что они не могут быть одновременно во Львове и Харькове. А вот с помощью технологий и врачам проще, и пациенту – легче.

"Главное предназначение телемедицины - это консультациии на расстоянии. Ребенок избегает ненужной транспортировки, которая в наших ситуациях может быть и 500 и 600 километров, что, конечно, очень важно для того, чтобы ребенок стал нестабильным. Или был в стабильном состоянии по месту рождения, получил правильное лечение", – говорит Андрей Куркевич, заведующий научно-диагностического отдела координации научных исследований, государственного учреждения "Центр детской кардиологии и кардиохирургии" .

Правильное лечение. Недостаток квалифицированных специалистов, способных его обеспечить, – хроническая болезнь украинской медицины. На зарплату в три с половиной тысячи гривен очереди нет. Телемедицина частично решает эту проблему.

Например, в обычном сельском медпункте пациент проходит аппаратное обследование, а данные отправляют врачу на любое расстояние.

Когда медицинский документ создан не только на бумаге, но и в электронном виде, он становится элементом телемедицины. К необходимому специалисту он попадает путем нескольких нажатий мышки компьютера.

"Наша задача – перевести весь документооборот. То есть, все записи должны быть в электронном виде. То есть, у нас задача уже на этот год перевести фактически всю первичную помощь в электронный вид", – отмечает Александр Ябчанка, представитель МОЗ .

Но пока неповоротливый, зависящий от бюджета, государственный механизм запускает в работу телемедицину, отдельные институты уже вовсю используют современную технику для улучшения лечения и упрощают проведение операций.

Тот самый центр детской кардиологии и кардиохирургии. Пока идет конференция, оператор и главный врач могут удаленно присутствовать в операционной.

С помощью джостика можно приблизиться или удалиться. На отдельных мониторах можно читать данные пульса, температуры тела, видеть организм в инфракрасном спектре.

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Сегодня в нескольких странах тестируются роботы-хирурги. Хирург-человек может находиться неизвестно где, он просто программирует машину, а та уже сама выполняет действие. Вот у кого точно рука не дрогнет. Это наше недалекое будущее.

Но уже и сегодня телемедицина покинула больницу и тесно вплетается в нашу повседневную жизнь. Некоторые гаджеты помогают следить за нашим здоровьем все время.

К примеру, за показателями пульсометра на руке владельца может следить не только он сам, но и его личный врач.

Футболка- электрокардиограф, такой же, как в поликлинике, тоже элемент телемедицины.

Из десяти миллионов людей, умирающих от сердечно-сосудистых заболеваний, 80 процентов могли бы быть вылечены, если бы вовремя заметили изменения в работе сердца.

Футболка кардиограф оборудована неосязаемыми для тела, но очень чувствительными датчиками соединенными с модулем с искусственным интеллектом. Робот внимательно следит за кардиограммой, если замечает, что что-то не так, сразу предупреждает пользователя и врача.

Есть мобильное приложение, в котором вы можете задать все параметры – вес вашего тела, сколько вам лет, потому что от этого зависит тоже зависит нормальное и не нормальный ритм сердца.

До того, как эти вещи попали в нашу земную жизнь, они прошли испытания в космосе. Ведь за здоровьем космонавтов с помощью телемедицинских приборов следят с самых первых полетов.

Напомним, в Украине 54 медицинские услуги станут бесплатными. Заместитель министра здравоохранения объяснил, кто заплатит вместо украинцев и что именно станет доступней для пациентов.

Как мы уже писали, в 2019 году меняются правила выдачи бесплатных препаратов. Государство платит за лекарства. Украинцы с астмой, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получать препараты бесплатно либо за небольшую доплату.

Как сообщалось, в июне 2018 года стартовала большая программа поддержки сельской медицины, одним из главных новшеств которой стала телемедицина — общение в врачом через современные средства коммуникаций. "Сегодня" разобралась, как она будет работать, сколько нужно времени, чтобы запустить услугу "с нуля", и получится ли у сельских врачей использовать новые виды связи для своей работы.

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