Лечение гриппа в Украине и США: эксперты оценили различия

В Украине медикаменты стоят значительно дешевле, отмечают фармацевты

Лечение гриппа в Украине и США: эксперты оценили различия 2019-02-26T14:34:00+02:00 Украина В Украине медикаменты стоят значительно дешевле, отмечают фармацевты

В этом эпидемическом сезоне в Украине умерли уже 34 украинца. Пятеро из них – дети. Еженедельно гриппом и ОРВИ заболевает около двухсот тысяч человек. Корреспонденты "Сегодня" решили выяснить, как борются с вирусной болезнью в США и Украине, и где лечиться дешевле.

Американская аптека – это часть обычного супермаркета. Здесь целый стеллаж противопростудных препаратов: есть таблетки, спреи, различные сиропы. Впрочем, антибиотиков вы здесь не купите.

Грипп и простуду американцы – как и мы – преодолевают двумя способами: выбирают таблетки в магазине или обращаются к врачу, и тот прописывает курс медикаментов. Оплачивают их за свой счет или за счет страховки.

Октавиан Афтени переехал в США пять лет назад. Как здесь борются с гриппом и простудой, уже хорошо знает. Составил перечень проверенных препаратов. В нем: парацетамол, отхаркивающее сироп и средство на травах для дочери. За все про все отдал в магазине до 30 долларов. Или почти 800 гривен, на наши деньги. Антибиотики покупать не спешит.

В Украине похожий набор будет стоить едва ли не в семь раз дешевле, рассказывает заведующая аптеки Елена Коновал.

По наблюдению фармацевтов, простуду украинцы лечат самостоятельно. А вот с более острыми симптомами обращаются к терапевту.

Ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно, хотя эпидемиологический сезон в самом разгаре. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.

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