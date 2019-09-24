Лечение катаракты

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Существует много заболеваний, которые требуют хирургического вмешательства в офтальмологии. С возрастом на первый план все чаще выходит катаракта. К счастью, технический прогресс и достижения в области медицинских технологий облегчают вмешательства на глазах для пациентов, обеспечивая максимальный комфорт.

Многие люди до сих пор находят поход к офтальмологу весьма неприятным и предпочитают избегать его вообще. Впоследствии возможны различные осложнения и быстрое прогрессирование болезни, не говоря уже о дискомфорте, испытываемом человеком.

"Возможности для пациента с катарактой стали многограннее: мультифокальные искусственные хрусталики уже сейчас избавляют от очков, повышают остроту и качество зрения без возрастных ограничений, позволяя исправить многие оптические аномалии глаза", – убежден офтальмолог Андрей Жук, заведующий хирургическим отделением "Британского офтальмологического центра".

Единственный еффективный метод лечения катаракты – это удаление катаракты малоинвазивным способом .

Где лучше обследовать глаза?

Так называемые "болезни цивилизации" требуют постоянного контроля и соблюдения здорового образа жизни для предотвращения их дальнейшего развития и исключения дополнительного риска. Наиболее распространенной проблемой, начиная с молодого возраста, является снижение зрения вследствие постоянных нагрузок на орган зрения. По данным статистики, за последние 20 лет ситуация в этой области значительно улучшилась благодаря разработке инновационных методов лечения оптических несовершенств глаз.

"Астигматизм, близорукость, пресбиопия – мы успешно справляемся с данными аномалиями рефракции. Если вы ощущаете дискомфорт, напряжение и нечеткость зрения – рекомендую вам пройти обследование в самой технологичной клинике страны – "Британский офтальмологический центр".

В настоящее время в Киеве только в нашей клинике стали доступны сверхточные системы с 3D- визуализацией, позволяющие выполнять наиболее сложные хирургические вмешательства.

Во время работы с этой аппаратурой хирург как бы находится в непосредственной близости от места операции и изображение транслируется в объемном виде, что позволяет действовать уверенно, сокращая время осознания расстояния, повышается качество обратной тактильной чувствительности.

Наиболее точный расчет искусственного хрусталика бесконтактно выполняется на новейшем оборудовании с ультраточной оптикой ведущего немецкого производителя, что позволяет исключить возможность погрешностей.

Увидеть будущее. 3D зрение

Преимущества малоинвазивных вмешательств под 3D контролем устраняют многие страхи и переживания, которые люди испытывают по поводу операции. Отсутствие яркого света операционного микроскопа позволяет пациенту легко переносить весь процесс вмешательства. Небольшие проколы в глазу, через которые проводят вмешательства, стали еще меньше, благодаря развитию новых технологий. Все это минимизирует риск кровотечения и других осложнений во время хирургических процедур данного типа.

Имплантация оптически совершенных искусственных хрусталиков позволяет получить превосходный результат естественного зрения без очков. 3D хирургия, ставшая доступной в "Британском офтальмологическом центре", позволила добиться значительного снижению уровня дискомфорта от лечения и достичь при этом максимального функционального результата, максимальной остроты и качества зрения.

Лицензия АЕ 571894 от 05.01.2015

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