Легализации оружия в Украине: новый глава Нацполиции назвал условие

Вопрос легализации оружия может быть рассмотрен только после окончания боевых действий на Донбассе

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Рассматривать возможность легализации оружия в Украине можно будет только после завершения боевых действий. Об этом в интервью LB.ua заявил новый глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Я считаю, что прежде всего нужно изъять незаконное оружие, а потом, возможно, провести анализ всех аргументов за и против, выслушать экспертов. Но все это – после того, как закончатся боевые действия и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия, зато будет возможность надлежащего контроля за легальным", – заявил Клименко.

Кроме того, Клименко считает, что Украина не готова к легализации легких наркотиков.

"Что касается легализации легких наркотиков, я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово", – отметил он.

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Ранеепрезидент Владимир Зеленский рассмотрел петициюо легализации огнестрельного оружия в Украине и считает, что на сегодняшний день этого делать нельзя.

"Несмотря на определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность – человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана", – ответил президент.

Глава государства добавил, что предложения автора петиции будут переданы в Комиссию по вопросам правовой реформы.

Как сообщали новости "Сегодня", еще во время выборов, когда он был еще только кандидатом в президенты, Зеленский озвучивал свое отношение к легализации оружия и марихуаны. Он считает, что еще рано разрешать свободное ношение оружия, а по поводу марихуаны даже консультировался с известным доктором Евгением Комаровским.

Напомним, по состоянию на июль 2018 года в Украине на руках граждан официально находится 890 тысяч единиц оружия. Однако, как отмечали в полиции, по неофициальным данным, "огнестрела" на самом деле может быть до пяти миллионов единиц.

Но будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине? Сайт "Сегодня" рассказывал обо всех "за" и "против", и разобрался, возможно ли свободное вооружение украинцев.

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