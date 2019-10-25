Легализация игорного бизнеса: чья ставка сыграет?

17 октября на стайте Верховной Рады появился законопроект о легализации игорного бизнеса. Без текста. И только 23 октября на той же странице наконец-то появился текст

Кто же так поспешно продвигает законопроект, кому это выгодно и почему текст не предусматривает интересы всех участников рынка? С комментариями выступила Ассоциация операторов игорного и лотерейного бизнеса Украины.

Согласно проекту закона, игральные автоматы можно размещать только в отелях от 3 до 4-х звезд, а казино – только в пятизвездочных отелях. Повлияет ли такая легализация на исчезновение игорного бизнеса с улиц? Пропадут ли черные игральные клубы, которые работают без лицензии, не платят деньги государству, но только развивают коррупцию?

Ответ есть у эксперта ассоциации игорного и лотерейного бизнеса Александра Хацкевича: "Конечно все эти объекты останутся. Они снимут вывески, переклеят фасады. Вполне вероятно, произойдет ситуация, когда бизнес-среда откатится к 2009 – 2010 годам, когда люди посещали игорные клубы по звонку. Требования и критерии, которые закладываются в законе – невыполнимые. И как явление, преодолеть распространение нелегального игорного бизнеса согласно этому закону будет невозможно. Давайте посчитаем: в Украине насчитывается около 321 гостиницы, согласно новому закону, разрешено открыть 800 игорных залов по Украине. Естественно, никто специально открывать гостиницы под залы не будет".

Ассоциация игорного и лотерейного бизнеса предлагает легализировать всех игроков, которые работают на рынке на равных правах по четким критериям, согласно продуманным механизмам, даже петицию зарегистрировали.

Одна из ключевых задач петиции – защита отечественных операторов и людей, работающих в этой сфере. В ассоциации уверены, что на рынок нельзя допускать иностранные компании, особенно – из России.

Кроме того, в ассоциации выступили с рядом других предложений, которые сделали бы новый закон выгодным для всех сторон вопроса. В частности:

– ограничить установку игровых автоматов, неподконтрольных государству. Вместо устаревших автоматов поставить современные системы, такие как VLT, которые позволили бы властям полностью контролировать все процессы и поступления в режиме 24/7.

– в городах с населением до 900 тыс. человек разрешить размещение игорных заведений площадью не менее 80 кв. метров, в городах с населением более 900 тыс. человек – площадью не менее 200 кв. метров, это защитит наиболее социально-активные слои населения, которые сейчас работают в этой сфере, а это более 50 000 человек.

Для того чтобы максимально быстро перевести все нелегальные учреждения в правовое поле и избавиться от "нелегалов", в Украине предлагается предоставить первоочередное право на получение лицензии компаниям, которые уже работают на рынке.

Отмечается важность факта, что все люди, которые уже работают в этой сфере (по подсчетам ассоциации, это порядка 50 тыс. человек), не потеряли свои места и получили официальное трудоустройство.

В петиции также говорится о приоритетности защиты отечественных производителей. Например – запретить использование оборудования и программного обеспечения, выпускаемого за пределами Украины, по крайней мере, на первые три года.

Кроме того, в Ассоциации операторов игорного и лотерейного бизнеса выразили готовность выступить в качестве экспертов и оказать помощь и содействие властям в этом вопросе.

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