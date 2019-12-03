Легализация игорного бизнеса: депутаты просрочили дедлайн

Проект застрял в комитетах и испытывает конкуренцию от похожих еще 7 документов, которые могут стать законами

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Правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса №2285 ("О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр"), которому пророчили скорое принятие, до сих пор лежит на полке. Проект застрял в комитетах и испытывает конкуренцию от похожих еще 7 документов, которые могут стать законами, сообщает "Укринформ".

Одной из тенденций последних дней является поиск "российского следа" в легализации. В частности, на заседании профильного комитета в Раде заметили российского предпринимателя Бориса Баума. Одиозного эксперта в сфере игорного бизнеса, по словам народного депутата Олега Марусяка, автора одного из законопроектов, пригласили в рабочую группу. На вопрос журналистов – кто именно уполномочил Баума помогать в разработке законопроекта, последний ответил: "Процесс инициировали действующие операторы рынка – Favorit Sport, Parimatch. Они все существуют, у них есть свой бизнес...". Правда, упомянутые компании связь с российским лоббистом отрицают. "Баум не имеет к нам никакого отношения. Мы его заявление категорически отрицаем", – заявила "Укринформу" директор по коммуникациям Favorit Sport Екатерина Машевская. Комментарий международного холдинга Parimatch: "Мировое имя бренда и международный имидж дают возможность некоторым представителям рабочей группы по разработке законов оперировать нашим именем в манипулятивной форме. Мы неоднократно подчеркивали, что мы готовы делиться лучшими практиками ведения бизнеса по международным стандартам, ведь у нас достаточно знаний и международного опыта в этой сфере. Но мы никогда не применяем методы лоббирования тех или иных решений. Тем более, мы не имеем никаких представителей или "послов" наших интересов во властных структурах. Мы – глобальный игрок на мировом рынке, и, в случае запроса, готовы помочь привлечь международную сеть экспертов для формирования цивилизованного и европейского рынка игорного бизнеса в Украине".

Сегодня большое количество законопроектов влияет на сроки принятия решения. Лоббисты различных направлений между собой конкурируют: одним выгодно развивать его в гостиницах, другим – на улице. "Поэтому легализовать надо поэтапно, начиная с инвентаризации отрасли", - считает политический эксперт Константин Матвиенко. Как быстро удастся договориться заинтересованным сторонам, прогнозировать трудно, признает эксперт.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на днях говорил, что закон смогут принять в первом чтении до конца этого года. Но очень сложно предсказать, какой законопроект в конце концов будет одобрен Радой и успеет ли она это сделать в этом году…

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