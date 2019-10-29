Легализация медицинской конопли в Украине: за и против

С одной стороны, больные не должны страдать. С другой, сперва нужно подготовить законодательную почву

Участник марша за легализацию медицинского каннабиса в Киеве. Фото: Анастасия Лесык, "Сегодня"

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Обезболивающие и успокаивающие свойства продуктов конопли активно используются мировой медициной последние два десятка лет: развитые страны Европы, Канада, США и Израиль уже давно используют каннабис для медицинских нужд. В последние годы все чаще звучат призывы сделать растение доступным и для отечественной фармацевтики.

Наши законотворцы, кажется, ничего не имею против. Заявления о медицинской марихуане звучали в течение октября внутри фракции "Слуга народа". Депутат самой большой фракции парламента Михаил Радуцкий 18 октября заявил на брифинге, что "медицинский каннабис должен стать доступным в стране, но мы не хотим спешить с этим вопросом".

26 октября под стенами Кабинета министров прошел конопляный Марш Свободы. Активисты борьбы за медицинский каннабис указывают, что на основе продуктов конопли можно делать препараты, облегчающие жизнь при эпилепсии, посттравматических расстройствах и онкозаболеваниях. Но хватает и противников. Сайт "Сегодня" предлагает ознакомиться с мнениями "за" и "против".

Мнение "за"

Участники конопляного марша считают, что промедление в вопросе доступа к лекарствам недопустимо. Такую точку зрения высказал сайте "Сегодня" один из организаторов марша Тарас Ратушный.

Если мы будем стоять на позиции пещерного человека, у которого нет знаний о происходящем в мире, черно-белое видение угроз наркотиков, которые люди употребляют и умирают, то мы можем закрывать глаза на использование наркотиков в медицине, для нас будет открытием, что морфин, амфетамин и кокаин существуют в ограниченном обороте и используются в медицине, что речь о медицинской составляющей, а не о том, чтобы "разрешить всем все вокруг". В таком случае, любые попытки узаконить контролируемый ограниченный оборот для лечения пациентов будут невозможны", – считает активист.

Член общественного совета в Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Дмитрий Шамрай напоминает, что промедление в вопросе нарушает права пациентов в области доступа к лекарствам.

"Доступ пациентов к лекарствам на основе каннабиса упирается только в законодательную базу, а именно – признание каннабиса и его продуктов лечебными средствами. Как только будут созданы необходимые юридические условия, такие лекарства как дронабинол, маринол, сативекс и другие смогут попасть на полки специальных аптек. Один из рисков – это возможность создания чрезмерно зарегулированной сферы под пару игроков, аффилированных к власти. Рынок медицинского каннабиса должен быть открытым и регулироваться медицинскими нормами, а не полицейскими. Лекарство должно быть доступным", – уверен Дмитрий Шамрай.

Глава "Украинской конопляной ассоциации" Александр Чижов напоминает о Конституционном праве на жизнь двух миллионов пациентов, которые могут потенциально нуждаться в лекарствах из конопли. Но в то же время напоминает о возможных злоупотреблениях.

Вместе с тем, при принятии соответствующих изменений в законодательство, прошу депутатов отказаться от лоббирования интересов определенных групп влияния: фармацевтов, аграриев, правоохранителей (некоторые из которых очень стремятся сохранить старые схемы "крышевания" наркотрафика и оставить лечебное растение рода "Конопля" в списке наркотических веществ), крупного бизнеса и тому подобных", – считает Чижов.

Позиция тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского по вопросу каннабиса была озвучена за три дня до президентских выборов.



"Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продается. За легалайз капелек – да", – заявил Зеленский 18 апреля 2019 года интервью РБК-Украина.

Мнение "против"

Впрочем, на высоком посту главы государства Зеленский несколько подкорректировал свое мнение. На недавнем пресс-марафоне среди сотен вопросов, заданных в течение 14 часов, были и вопросы о медицинской марихуане.



"Есть вещи, которые не ко времени. Я считаю, что это сейчас не приоритет. Мы не выписали все связанные с этим риски, мы не знаем, готово ли наше общество. Нас сейчас не нужно сравнивать, например, с Канадой, где это можно, с другими странами. Мы еще не готовы", – заявил Владимир Зеленский на октябрьской встрече с журналистами.

Комитет Рады по вопросам охраны здоровья напоминает о том, что каннабис и производные внесены в "Таблицу 1" перечня наркотических средств, психотропных веществ и растений, оборот которых на территории Украины запрещен. Да и сам вопрос, насколько безопасен медицинский каннабис, остается открытым.



"Считаем необходимым обратить внимание, что ныне существует недостаточно данных для того, чтобы сделать однозначные выводы о безопасности каннабиса даже в случае применения его в медицинских целях", – заявили в комитете Рады по вопросам охраны здоровья.

Любопытно, что даже внутри самой "партии каннабиса" не все настроены единодушно. Так, производитель оборудования для профессионального выращивания конопли Денис Тарасов относится скептически к поспешным решениям в вопросе легализации каннабиса.

"Во-первых, не существует отличия медицинской марихуаны от немедицинской, или рекреационной. Это одно и то же растение, буквально. Медицинской называют марихуану, проданную по рецепту через медицинское учреждение. Соцветие с того же самого куста, подаренное, например, вам другом, не является медицинским каннабисом. Это очень важно понимать для правильного осознания происходящего. Фактически, речь идет не о доступе к лекарству, а о дележе рынка.



Ключевой призыв организаторов Марша Свободы заключается в поддержке Закона, текста которого никто не видел. Фактически, организаторы призывают общественность и пациентов поддержать неизвестно что. Причину такой закрытости организаторы никак не поясняют, и у меня есть очень сильное подозрение, что данный закон будет больше ущемлять, нежели отстаивать права тех же пациентов.



По моему скромному мнению, простая переклассификация статуса каннабиса и других психоактивных веществ на основе реальных научных данных и вывод его из криминальной среды – самый простой, прямой и быстрый способ помочь как пациентам, так и ученым и медикам. К сожалению, путь, к которому так активно призывают организаторы Марша, для меня видится лоббистским и опасным, поскольку после принятия закона что-то изменить в сторону пациентов будет очень сложно, ведь "сами же призывали голосовать за этот закон", – считает Тарасов.

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Медицинский каннабис в Украине: терпеть нельзя легализовать".

Напомним, что в акции 26 октября приняли участие общественные организации "Мост", "Ветераны за медицинский каннабис", "Афина. Женщины против рака", "Студенты за свободу", "Единый опыт", "Наркополитика", и другие.

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