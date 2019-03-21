Легализация медицинской марихуаны: кто против и почему это сложно в Украине

Инициаторами должны выступать не только депутаты, а и врачи, но вопрос стоит не только в легализации, а и в выращивании сырья

Фото: AFP

Легализация медицинской марихуаны: кто против и почему это сложно в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3c4/568/5c93c456807f7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3c4/568/5c93c456807f7.jpg 2019-03-21T19:09:24+02:00 Украина Инициаторами должны выступать не только депутаты, а и врачи, но вопрос стоит не только в легализации, а и в выращивании сырья

На сегодня информационная компания по вопросу легализации медицинского каннабиса в Украине хоть и была массовой, но не получила определенного результата поддержки в обществе. А в той поддержке среди украинцев, которая имеется, – очень много неоднозначностей. Да между нардепами, которые обсуждают и будут обсуждать в Раде вопрос о легализации медицинской марихуаны – нет консенсуса. Об этом в комментарии "Сегодня" сказала глава правления Украинской медико-правовой ассоциации, ведущий эксперт в "реанимационное пакете реформ" по вопросам медицинской реформы, директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной Ассоциации медицинского права Зоряна Черненко.

По ее мнению, неоднозначность и страх украинцев в вопросе легализации медицинского каннабиса состоит в том, что для многих – это лишь просто вопрос облегчения доступа к наркотикам, а наркотики в обществе однозначно являются злом.

"Когда мы говорим о легализации марихуаны, то здесь к вопросу надо относиться комплексно. Ведь здесь не одна составляющая. Во-первых – это выдача разрешений на выращивание на территории Украины материала для лечебной марихуаны. То есть как это выглядит сегодня: если мы этот шаг не сделаем, а только решим легализовать медицинскую марихуану для ее использования в лечебном процессе, то мы будем закупать за рубежом импортное, дорогое сырье или даже препараты. Сегодня на сколько мне известно, по тем требованиям, которые есть в Украине препараты только пойдут или американские, или канадские. Мы прекрасно понимаем, что это не дешевый препарат", – сказала Зоряна Черненко.

По ее словам, именно в этом вопросе важен комплексный подход. Ведь сегодня медицинский каннабис очень необходим для определенной категории граждан. И просто легализовать, а затем брать деньги из бюджета для его закупки – это не выход.

"Ведь придется забирать бюджетные деньги, выделенные на онкологию, реабилитацию и других важных статей госбюджета", – отметила эксперт.

Еще один важный аспект, по мнению Зоряны Черненко, это то, что врачи должны быть идеологами и инициаторами этого изменения.

"Потому что, если бы мы и легализовали, то на сегодня нет стандартизированных обязательных протоколов лечения, а есть вариация. И большинство врачей 40 лет старше – они все воспитывались в парадигме этой медицинской науки, которая говорила о том, что даже дозу обезболивающих препаратов не надо преувеличивать, на всякий случай чтобы не было зависимости. И с врачами надо вести системную работу так же, чтобы они начали хотя бы выписывать (медицинский каннабис – ред.)", – отмечает Зоряна Черненко.

Она подчеркнула, что сегодня мы видим призывы и хорошее понимание вопроса в легализации медицинского каннабиса в Украине среди депутатов, что очень хорошо. Но проблема в том, что эти депутаты – из профильного комитета. Однако мировая практика это поддерживает и учеными это доказано.

"Лишь совсем недавно Великобритания позволила (продажу медицинского каннабиса – ред.), но это для определенной категории граждан, и для определенной категории заболеваний. Не для всех лечебных целей. Потому что все прекрасно понимают: если даешь разрешение на все заболевания, все возможности облегчения, то надо иметь адекватные понимания ответственности общества и каждого в обществе, что это такое. Чтобы не было злоупотреблений", – отметила эксперт.

На вопрос о том, что в Украине стоит вопрос легализации медицинского каннабиса не для всех направлений, а только для онкологии, Зоряна Черненко подчеркнула, что, поскольку вопросами назначения медицинского каннабиса занимаются специалисты по онкологии, то для этого направления это нужно. Но снова возникает вопрос о закупке.

"Если мы для онкологии решим закупим эти препараты, и, если они будут импортными и дорогими, значит мы не сможем закупить их в достаточном количестве. Потому что у нас есть ограничения выращивания в Украине. Поэтому мы говорим о том, что надо думать и о бюджете", – говорит Зоряна Черненко.

Поэтому, по ее словам, есть вероятность, что закон о медицинском каннабисе будет принят не сразу, поскольку даже если некоторые депутаты понимают его необходимость, то общего консенсуса даже среди депутатов нет.

"Потому что депутаты уже сегодня думают о своих избирателях, которых они приведут на избирательные участки через несколько месяцев. И не все будут готовы воспринять это положительно", – подытожила эксперт.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поддержала легализацию медицинского каннабиса в Украине. По ее словам, он помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие.

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