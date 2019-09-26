Легализация оружия в Украине: эксперт назвал три категории тех, кто "за"

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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Только по состоянию на 2018 год рынок оружия в Украине вырос вдвое, но вопрос легализации оружия интересен трем категориям людей в стране: тем, кто не чувствует себя в безопасности, тем, кто хочет на этом заработать, и тем, кто в принципе "болеет" оружием. Об этом рассказа в комментарии сайту "Сегодня" заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко.

По его словам, если говорить об опросах, то только около 10-15% населения поддерживают вопрос свободной продажи оружия. Но эти 10-15% – это пассионарная часть общества, готовая активно отстаивать свои права, поэтому может казаться, что их гораздо больше, чем пассивного большинства противников либерализации.

Также он называет главные факторы, которые сформировали запрос на легализацию оружия.

"Запрос на безопасность. Несмотря на то, что МВД последние два года демонстрирует снижение статистики по количеству преступлений ориентировочно на 7-10% ежегодно, социологические опросы показывают другие данные. Так, около 55% киевлян в 2018 году заявили, что они чувствуют угрозы собственной жизни. Оружейное лобби. Оружие – это не дешевое удовольствие, даже экономварианты себе могут позволить люди с не менее, чем средними доходами. В то же время, в Украине живет много людей, поэтому может показаться, что либерализация продажи может дать огромные прибыли тем, кто производит оружие. Хоплофилия. Части людей просто нравится иметь оружие, независимо от того, есть ли реальные угрозы их жизни, или нет", – рассказал Петренко.

Больше читайте в материале сайта "Сегодня": В Украине снова заговорили о легализации оружия: что придумали и есть ли угрозы.

Напомним, по состоянию на июль 2018 года в Украине на руках граждан официально находится 890 тысяч единиц оружия. Однако, как отмечали в полиции, по неофициальным данным, "огнестрела" на самом деле может быть до пяти миллионов единиц. Но будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине? Сайт "Сегодня" рассказывал обо всех "за" и "против", и разобрался, возможно ли свободное вооружение украинцев.

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