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Легендарный профессор Пономарив попал в больницу в тяжелом состоянии

29 июня, 16:48

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

84-летний ученый повредил позвоночник, требуется серьезное лечение

Знаменитый украинский филолог профессор Александр Пономарив, которому исполнилось 84 года, попал в больницу и находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Владимир Литвиненко, заместитель директора центра коммуникаций Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

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"Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Поврежден позвоночник. Его лечение требует значительных средств", - написал Литвиненко на своей странице в Facebook.

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В комментариях к посту Литвиненко уточнил, что профессор Пономарив получил травму позвоночника из-за падения.

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"Упал, сломал два позвонка. Недавно сделали операцию, есть надежда, что сможет ходить. Сейчас лежит", – сообщил Литвиненко.

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Он добавил, что деньги на лечение Пономарива собирает жена профессора Раиса Кучер.

Как известно, Александр Пономарив – украинский языковед, переводчик, публицист, общественный деятель. Он является доктором филологических наук и профессором кафедры языка и стилистики Института журналистики КНУ им. Шевченко. Также Пономарив – академик Академии наук высшей школы.

Пономарив – автор более 250 научных, научно-популярных и научно-публицистических работ. Он также входил в комиссию, которая разработала новые правила украинского правописания.

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Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что запорожские преподаватели нашли необычный способ учить украинскому языку:

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больницы лечение литвиненко профессор Александр Пономарив

Источник: Сегодня

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