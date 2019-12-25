Легко ли уничтожить Крымский мост: эксперт дал прогноз на случай большой войны с Россией

Мост находится под многоэшелонированной обороной и уничтожить его очень не просто

/ Фото: Крымский мост

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Несмотря на серьезные недостатки самого Керченского моста, и что он сам может рухнуть через какое-то время, но военным методом уничтожить этот незаконно возведенный объект было бы очень сложно. Об этом идет речь в материале о Крымском мосте Путина как военной угрозе для Украины.

Военный эксперт Олег Стариков в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, что у такого рода объекты серьезно охраняются на уровне атомных электростанций.

"Если объект является стратегическим, он всегда защищается не только ВОХРом (специальная вооруженная охрана объектов критической инфраструктуры) и внутренними войсками, но и тактическими подразделениями средств ПВО. То есть, обычно такие объекты хорошо защищены как от высоколетящих целей – то есть авиации, так и от низколетящих – крылатых ракет. К примеру, все атомные станции в Украине защищены ПВО. Аналогичную защиту Россия обеспечила и для крымского моста – учитывая его стратегическое значение. Поразить, конечно, можно все что угодно. Но вряд ли мост в случае гипотетической войны станет объектом, который можно будет легко уничтожить", – говорит эксперт.

Действительно, если судить из доступной публичной информации, Россия уже обеспечила чрезвычайно мощную защиту моста. Так, в разных СМИ говориться, что прикрывает стратегическое сооружение собственная система ПВО, включающая комплексы "Панцирь", "Тор", "Бук-М2",С-400 "Триумф". С воздуха мост патрулируют истребители Су-27 и противолодочные Ил-38, с моря- сторожевые катера пограничной службы ФСБ России, военные корабли. Кроме того на самом мосту установлено 20 усиленных постов "противодиверсионной" охраны, мост охраняют специально сформированная бригада Национальной гвардии РФ и противодиверсионные части Черноморского флота.

Как сообщали новости "Сегодня", военные эксперты рассказывали, что значит для армии России Крымский мост. Этот объект сооружался далеко не в первую очередь для рядовых россиян ради упрощения путешествия в Крым. Путину мост нужен в военных целях.



Смотрите видео, как Путин проехался на поезде по Керченскому мосту в Крым:

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