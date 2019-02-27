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"Лекарства детям": как получить помощь

Сегодня, 17:30

На этой неделе противоастматические препараты выдали для семилетнего Артема Полищука

Фото: fdu.org.ua
"Лекарства детям": как получить помощь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6ad/190/5c76ad190d939.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6ad/190/5c76ad190d939.jpg Украина На этой неделе противоастматические препараты выдали для семилетнего Артема Полищука

Проект "Лекарства детям" – одно из направлений программы "Адресная помощь" Фонда Рината Ахметова, благодаря которой более 6000 ребят получили помощь на лечение. На этой неделе противоастматические препараты выдали для семилетнего Артема Полищука.

"Сын появился на свет недоношенным, с диагнозом "легочная грыжа". Артем перенес уже четыре операции на диафрагме, легких и сердце. Кроме того, из-за зажатого легкого лежал на искусственной вентиляции. Нам говорили, что Артемка не выживет, но мы решили бороться", – вспоминает Светлана, мама мальчика.

Из-за бронхолегочной дисплазии мальчику присвоен статус "инвалид детства". Несмотря на проблемы со здоровьем, Артем готовится к школе, посещает подготовительные курсы. Это было бы невозможно без регулярного приема лекарств.

"Спасибо Ринату Леонидовичу. Даже не знаю, что бы мы делали без его помощи... Материальное положение нашей семьи не позволяло купить такие нужные для Артема медикаменты", – поблагодарили родители мальчика.

Как получить помощь по проекту "Лекарства детям"?

Помощь могут получить дети до 14 лет, проживающие на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также дети-переселенцы, которые проживают на мирных территориях Донецкой и Луганской областей. Основные направления помощи – противоастматические и противосудорожные препараты

Для получения помощи необходимо:

  • Позвонить на горячую линию Фонда 0800-509-001 и оставить заявку.
  • Ответить на звонок сотрудника Фонда – уточнить, какие документы необходимо представить и в какой аптеке можно получить лекарства. Получить лекарства в аптеке, предъявив необходимый пакет документов. Медицинские препараты выдаются в аптеках Мариуполя, Краматорска и Бахмута из расчета на три месяца.

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Тег дети, помощь, фонд Рината Ахметова, Адресная помощь, Лекарства детям

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