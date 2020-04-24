Леонов возглавил следственную комиссию ВРУ по расследованиям коррупции в мэрии Одессы – СМИ

Фото: Алексей Леонов/Facebook

После анонса об инициировании временной следственной комиссии по деятельности Геннадия Труханова на должности мэра Одессы и одесского горсовета, народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Леонов с коллегами по фракции зарегистрировали проект соответствующего постановления. Об этом сообщает УП.

Цель данной ВСК – выявить возможные нарушения Конституции и законодательства мэром Одессы, городским советом и исполнительным комитетом, а также дать оценку работе правоохранительных органов.

Как пишут журналисты, деятельность Геннадия Труханова давно требовала оценки и реакции правоохранительной и судебной систем. В частности, одесский городской голова фигурирует в расследованиях о злоупотреблениях при отводе земель, невнесении в декларацию имущества. Судебные производства по фактам деятельности Труханова и его окружения длятся несколько лет. Создание ВСК, как считают журналисты, на сегодняшний день, является самым действенным механизмом независимого расследования деятельности одесской власти, а также формирования необходимых материалов для передачи в Офис генерального прокурора с целью предоставления правовой оценки и привлечения виновных к уголовной ответственности.

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