Летали и смотрели на солнце: какие рекорды установили украинцы за последние несколько недель

Умельцы. Школьники использовали для своего панно 7548 крышечек

У нашего народа всегда найдется чем поразить других: последние недели стали богатыми на необычные рекорды Украины. Народ усиленно летал, возил детей в кругосветку и даже играл в гляделки с Солнцем. Какими еще достижениями отличились наши соотечественники, выяснили "Сегодня".

Турне

Семилетний Андрей и восьмилетняя Виктория вместе с папой Павлом всего за 88 дней успели объездить 100 стран. Ради этого семья преодолела более 140 тыс. км и совершила 94 авиаперелета, проведя в небе 230 часов. Вчера Нацреестр рекордов признал детей самыми младшими украинцами, которые посетили все страны мира менее чем за год. Теперь малыши претендуют и на мировой рекорд.

Трезуб

В Умани местные умельцы на огромной сетке вышили атласными лентами трезубец площадью аж 48 кв. м. На Волыни, в селе Боратин, 970 человек выложили самую большую карту страны из вышитых рушников — для нее использовали более 500 полотенец. В столице же собрали сине-желтый флаг из 70,5 тыс. кубиков Lego. А вот в селе Молодежное на Одесчине школьники создали гигантское панно с гербом своего села из 7548 крышек из-под под бутылок.

"Здесь вы не найдете на дороге ни одной пластиковой крышечки — все ушли на создание этого шедевра!" — шутит руководитель Нацреестра рекордов Лана Ветрова.

Бассейн и взлеты

Сразу два мировых рекорда недавно побил кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике Виктор Набок. Атлет сумел без опоры отжаться вниз головой на руках 55 раз за 45 секунд — это больше, чем получалось у других в таком положении за минуту, если вообще получалось!

Были на днях и летные достижения: экипаж из четырех украинцев на небольшом самолете всего за три дня совершил наибольшее количество взлетов и посадок — 33. За расположение почти под облаками рекордсменом признали... открытый плавательный бассейн! Его построил один из комплексов отдыха под Буковелем на высоте 1045 метров.

Гляделки и заплыв

Скоро в копилку наших достижений должны попасть и еще два необычных рекорда — начало им уже положено. На днях сертификат за "самый долгий заплыв в открытой воде" должен получить мастер спорта по плаванию Михаил Романишин. Он уже 31 день плывет вдоль Днепра от границы с Беларусью до Черного моря и каждый день преодолевает около 25 км. На данный момент Романишину осталось около 250 км, а всего он покорит 830 км. Другое достижение весьма сомнительно — киевлянин Леонид Коваленко собирается "переглядеть" Солнце. Чтобы поставить рекорд по "самому долгому созерцанию Солнца без защиты для глаз", он недавно репетировал — смотрел на светило 15 минут. А в конце сентября хочет поиграть в гляделки три часа.

Напомним, что в Киеве инженер по специальности Любовь Романив вышила 165 рушников и установила Национальный рекорд Украины . Пообщались с мастерицей-рекордсменкой журналисты "Сегодня" – подробности смотрите в сюжете:

Кроме этого, в начале июля группа незрячих из Львовской области покорила Говерлу, став самой большой группой с ограниченными возможностями, которая смогла взойти на эту вершину. Энтузиасты потратили на путь туда и назад около восьми часов. А вот еще один "небесный" рекорд пока не случился. Семилетняя Карелия Кликич хотела стать самой юной парашютисткой в стране, но в последний момент прыжок отменили из-за насморка у девочки.

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