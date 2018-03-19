Летний отпуск: как спланировать отдых, куда поехать и не переплатить

Лето совсем скоро, так что уже сейчас можно задуматься о том, как провести свой отпуск и какую страну для отдыха лучше выбрать. Сайт "Сегодня" рассказывает, чего ждать от цен на путешествия в горячий сезон, куда лучше всего поехать и на какие необычные направления стоит обратить внимание.

Украинцы стабильно отдыхают в Турции и Египте, а Бали становится более доступным

Несмотря на разнообразие туров и предложений для путешествий во все времена года, лето традиционно остается самой горячей порой, на которую приходится больше всего поездок. Известно, что летом наибольшей популярностью пользуются теплые страны и Европа. Правда, украинцы в своем отдыхе стабильно предпочитают ездить в Турцию и Египет. Так, по данным туроператоров, в 2017 году после введения безвизового режима спрос на Египет вырос в 10 раз, а на Турцию – в 13. Также растет популярность таких стран, как Италия и Испания.

"Европейские направления были популярны и ранее. Но благодаря безвизу и тому, что за этот год многие украинцы уже успели получить биометрические паспорта, спрос на европейские направления вырастет в разы. Уже сейчас видим, что спрос на Испанию вырос в 10 раз, а на Италию в 5 раз. Это связано не только с отменой виз, но и широкой полетной программой, в том числе и из регионов. Также в 5 раз вырос спрос на Болгарию, Черногорию, Кипр", – рассказал туроператор "Join UP!" в комментарии сайту "Сегодня".

Андрей Николаев, тревел-эксперт в Travel Hub, подтверждает тот факт, что европейские направления будут пользоваться в этом году еще большим спросом.

"Как правило из года в год лидерами массовых летних направлений являются: Турция, Греция, Албания, Испания. Очень много интереса к Италии и Португалии. Мы считаем, что этот сезон будет более ориентирован на Европу, поскольку безвиз дает возможность заранее спланировать поездку и открывает больше возможностей для путешественников. Также с каждым годом все больше становятся популярными детские лагеря за границей, думаю в этом году показатель опять вырастет", – говорит Андрей Николаев.

Из новых направлений украинцам станут доступны такие, как Албания, Тенерифе, Майорка, а также Китай (о. Хайнань) – один из лидеров раннего бронирования. Также, отмечается, что все большей популярностью пользуется остров Бали, у которого есть все шансы перестать быть экзотическим направлением и стать более доступным.

"Важно отметить, что в этом году будет реализована широкая полетная программа из регионов. Улететь на курорты Турции и Египта можно будет не только из таких больших городов как Киев, Одесса, Харьков, Львов, но также и из Запорожья, Кривого Рога, Херсона, Ровно, Черновцов, Винницы, Николаева. Это большой шаг, в первую очередь, непосредственно для развития региональных аэропортов", – добавляют в "Join UP!".

Отдых на Бали стоит около 800 долл., а в Черногории – от 300 долл.

В этом году украинцы более активно бронируют туры на лето. Но из-за подорожания топлива и увеличения наплыва туристов отельеры в Турции, которая остается одним из самых популярных направлений, пообещали повысить цены на летний отдых.

Президент Средиземноморской туристической ассоциации отельеров и менеджеров отелей Эркан Ягджи отмечал, что они должны добиться баланса между стоимостью и качественным сервисом. Именно поэтому необходимо обновить прейскурант на гостиничные услуги. При этом, цены будут расти постепенно.

"Да, цены несколько вырастут за счет того, что многие отели в Турции сделали в этом году реновацию. Уже сейчас мы видим, что отели на сезон заполнены почти на 60%. По Египту пока роста цен не прогнозируем", – отметили в "Join UP!".

Одним из факторов, который влияет на ценообразование, может стать и то, что в России сняли запрет на перелеты в столицу Египта Каир, который действовал с 8 ноября 2015 года. Русские туристы всегда занимали большой процент отдыхающих в Египте. Причиной прекращения авиасообщения между Россией и Арабской Республикой Египет стала катастрофа российского самолета Airbus A321 над Синаем, которая произошла 31 октября 2015 года. Теперь турагентствам снова разрешили продавать россиянам путевки на египетские курорты, что повысит спрос на это направление и может спровоцировать рост цен.

В одном из отечественных туроператоров рассказали о средних ценах на популярные направления, которые ожидаются этим летом. Так, тур на Бали на 10 дней, который включает в себя перелет, трансфер и проживание, обойдется от 800 долл. На Египет и Турцию цены схожи, в среднем, придется потратить около 600 долл.

Отдых на самом крупном острове из архипелага Канарских островов – Тенерифе, будет стоить от 500 евро за 10 дней. Тур также включает в себя проживание, перелет и трансфер. Отдых в испанских Коста-Брава и Коста-Дорада обойдется от 400 евро за 7 дней.

Цена тура на остров Хайнань, который также активно набирает популярность среди туристов, стартует от 600 долл. А вот отдых на Кипре и в Черногории может стать одним из самых экономных вариантов – 320 евро и 300 долл. соответственно.

Тревел-эксперт также посоветовал обратить внимание на менее популярные, но не менее интересные направления, например, такие, как страны Центральной Азии.

"Я бы посоветовал обратить внимание на страны Центральной Азии, в частности Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, где каждый сможет найти что-то интересное для себя. Чарынский каньон и озера Каинды и Иссык-Куль, Памирский тракт, древнейшие города Узбекистана. Например, городу Хива уже более 2500 лет. Кухня, история и культура этих стран очень интересны и самое главное, что туда не дошел массовый туризм. Также стоит обратить внимание на такие страны, как Мьянма, Куба и др., которые очень сильно меняются под воздействием потока туристов", – советует Андрей Николаев.

Лучшее время для отпуска – июнь

Тревел-эксперт Андрей Николаев советует ехать в отпуск во второй половине июня. А вот в августе цены на отдых значительно растут, да и, как ни странно, количество отдыхающих прибавляется.

"Идеальное время для отпуска по стоимости – это вторая половина июня. Еще не так много людей и стоимость относительно июля – августа значительно ниже. Но как-то традиционно в мире самые пиковые даты, когда все отдыхают, это вторая половина июля и весь август – в этот период очень высокие цены и очень много людей", – говорит Николаев.

Эксперт также советует начинать планирование отдыха пораньше, уже в феврале-марте, хотя в Украине этот опыт не слишком распространен, т.к. наши соотечественники не привыкли задолго планировать отдых.