Летний зной вернулся в Украину: карты температур и осадков на неделю

В течение следующей недели в Украине будет достаточно жарко а грозовые дожди возможны лишь местами

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

По прогнозам синоптиков в течение следующей недели на всей территории Украины будет достаточно жарко, местами температура воздуха будет подниматься выше + 30. Суббота и воскресенье, 10 и 11 августа, будут достаточно жаркими. Но стык двух атмосферных фронтов приведет к тому, что время от времени разные части Украины будет поливать грозовыми дождями.

Согласно погодным картам Гидрометцентра Украины, в субботу 10 августа, по всей территории Украины будет сухо и солнечно. Лишь в некоторых регионах восточных областей возможны дожди. Температура воздуха будет составлять от +25 до +28, на юге – до +30.

В воскресенье, 11 августа, температурный режим сохранится на уровне предыдущего дня. Но дожди "перекочуют" с востока страны на запад. И в западных регионах будет тепло и дождливо. Дождевой фронт достигнет некоторых регионов центральной Украины.

В понедельник, 12 августа, дождей в Украине не прогнозируют нигде. А столбики термометров неуклонно поползут вверх. Температура воздуха по всей стране повысится на 2-3 градуса и в целом буде до +28-32 жары.

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Во вторник, 13 августа, температурный режим сохраниться и жара до +30-32 останется по всей стране. Но жаркие воздушные массы столкнутся с прохладными северными, что приведет к образованию грозового фронта над половиной Украины – от запада до центральных и северных областей.

В среду, 14 августа, температура воздуха снизится на 1-2 градуса, но заметно не похолодает и будет все так же жарко до +29-31. А грозовой фронт продвинется вглубь страны дальше в центральные и северо-восточные регионы.

Погодные карты спутниковых данных о температурном режиме и вероятных дождях говорят о том, что в четверг, 15 августа, дожди возможны лишь в регионе Карпат. На остальной территории без осадков. На юго-востоке температура будет около +28-31, на остальной территории до +27-29.

В пятницу, 16 августа, летний зной с юго-востока продвинется вглубь к центру и западу Украины и принесет туда температуры до +30-31. Вместе с этим в некоторых регионах западных областей станы возможны грозовые дожди.

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